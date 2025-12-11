Kerala Local Body Elections2025

കൈ ഉയര്‍ത്തി വോട്ട് ചെയ്‌ത ഓര്‍മകളുമായി കുഞ്ഞമ്പു നായർ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉത്സവമാണ്...

ആദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചതിലെ സന്തോഷം കുഞ്ഞമ്പു നായർ ഇന്നും ഓർത്തെടുക്കുന്നു

കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൈ ഉയർത്തി വോട്ട് ചെയ്യ്ത കണ്ടോന്താറിലെ കരുമാലക്കൽ ഏരത്തു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞമ്പുനായർ (97) കടന്നപ്പള്ളി പാണപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുവാച്ചേരി ഗവ: എൽ പി സ്കൂളിലെ ഒന്നാം ബൂത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തിയപ്പോൾ (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

December 11, 2025

കണ്ണൂർ: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ രണ്ടാം ഘട്ട പോളിങ്ങില്‍ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുവച്ചേരി സ്‌കൂളിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിലെ കാഴ്‌ച ഏറെ കൗതുകം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. 97 വയസുള്ള കണ്ടോന്താറിലെ കരിമ്പാലക്കൽ ഏരത്തു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞമ്പു നായർ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പോലും വകവയ്ക്കാതെ വാക്കിങ് സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ച് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറി.

97 വയസെത്തിയെങ്കിലും ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉത്സവമാണ്. പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടറി പോകുന്ന കുഞ്ഞമ്പു നായർക്ക് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന പേടി മാത്രമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞമ്പു നായരുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നത് 69 വർഷം മുൻപ് നടന്ന ചരിത്രപരമായ ഒരു വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ്.

കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. 1956 ഏപ്രിൽ മാസം. നിലവിലെ ബാലറ്റ് രീതിയോ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനോ ഇല്ലാത്ത കാലം. പോളിങ് ബൂത്തായ സ്‌കൂളില്‍ ഹാളിൽ വരിനിന്ന വോട്ടർമാർ, ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് വിളിച്ചു പറയുന്നു. ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ വോട്ടർമാർ കൈ ഉയർത്തി തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കണം. 9 അംഗ ഭരണസമിതിയിലേക്കായിരുന്നു അന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.

അന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചതിലെ സന്തോഷം കുഞ്ഞമ്പു നായർ ഇന്നും ഓർത്തെടുക്കുന്നു. ‘കൈ ഉയർത്തി വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് ഇന്നത്തെ വോട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്‌തമായ അനുഭവമായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രഹസ്യമല്ല, എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അതൊരു വലിയ ആവേശമായിരുന്നു" കുഞ്ഞമ്പു നായർ പറയുന്നു.

രാത്രികാലങ്ങളിൽ ചൂട്ടു കത്തിച്ചുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണം. ടോർച്ച് ലൈറ്റുകൾ പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത കാലത്ത് ഇരുട്ടിൽ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വഴികാട്ടിയത് ഈ ചൂട്ടുകളാണ്. പ്രചാരകർ കുന്നിൻ മുകളിൽ കയറി മൈക്രോഫോണും നിലവിളക്കിൻ്റെ അടിഭാഗവും ഉപയോഗിച്ച് ശബ്‌ദം ഉച്ചത്തിൽ പുറത്തേക്ക് കേൾപ്പിക്കാനുള്ള വിദ്യയുപയോഗിച്ചു.

കാലം മാറിയപ്പോൾ കടലാസ് ബാലറ്റ് വോട്ടിങ് സമ്പ്രദായം വന്നു, അത് പരിഷ്‌കരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനും എത്തി. സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാറിയെങ്കിലും, തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കുഞ്ഞമ്പു നായരുടെ ആവേശം ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. മകനും പോളിങ് ഏജൻ്റുമാരും ഓപ്പൺ വോട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും കുഞ്ഞമ്പു നായർ പിൻവാങ്ങിയില്ല. വോക്കിങ് സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ച് പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ വിരലമർത്തി സ്വന്തമായി ഒറ്റയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്‌തു. പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കും ആയി മൂന്ന് വോട്ട്.

