ETV Bharat / state

ജീവന് ഭീഷണി, പൊലീസ് സംരക്ഷണം വേണം; വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ

വീടിനുമുന്നിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം നടത്തിയതായി ഹർജിയിലുണ്ട്. ഫണ്ട് വിവാദത്തെത്തുടർന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയത്.

V Kunhikrishnan High Court plea CPM Payyannur fund controversy Kerala CPM internal issues Police protection for Kunhikrishnan
വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 30, 2026 at 12:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: സിപിഎമ്മിലെ ഫണ്ട് തിരിമറി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തൻ്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് സംരക്ഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. പാർട്ടി നടപടിക്ക് പിന്നാലെ തൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തിയെന്നും ജീവന് സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെതിരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം നേരത്തെ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും അത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായാണ് ഹർജിയിലെ സൂചന. നേതൃത്വവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും കണ്ണൂരിൽ ഫ്ലക്സുകൾ ഉയരുകയും ഒരു 'ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് യുദ്ധം' തന്നെ നടക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പൊലീസ് സംരക്ഷണം എന്ന ആവശ്യവുമായി അദ്ദേഹം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഫണ്ട് വിവാദവും പുറത്താക്കലും

പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതാണ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പാർട്ടിക്ക് അനഭിമതനാക്കിയത്. രക്തസാക്ഷി ധൻരാജ് ഫണ്ട്, ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് കെട്ടിട നിർമാണ ഫണ്ട്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് എന്നിവയിൽ വൻ വെട്ടിപ്പ് നടന്നുവെന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ പരാതി. ഈ പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് പാർട്ടി നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടിഐ മധുസൂദനൻ എംഎൽഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ പാർട്ടി അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും തരംതാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അഴിമതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച തന്നെ സംഘടനാ അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കിയ നടപടി നീതിരഹിതമാണെന്നാണ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെയും വാദം. അഴിമതി നടത്തിയവർ പാർട്ടിയിൽ തുടരുകയും അത് ചോദ്യം ചെയ്തയാൾ പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വിചിത്രമായ നടപടിയാണ് പയ്യന്നൂരിൽ കണ്ടതെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. ഏകദേശം 50 വർഷത്തോളം പാർട്ടിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ.

പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിലെ പ്രതിസന്ധി

കണ്ണൂരിലെ 'ചുവപ്പുകോട്ട' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പയ്യന്നൂരിൽ പാർട്ടി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധികളിലൊന്നാണ് ഇത്. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ പയ്യന്നൂർ ഏരിയയിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി വിടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രാദേശികമായി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് ലഭിക്കുന്ന ജനപിന്തുണ നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിന് നേരെ ഭീഷണിയും പ്രകടനങ്ങളും ഉണ്ടായത്. പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുപോകുന്നവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സാമൂഹിക വിലക്കും കായികമായ ആക്രമണങ്ങളും ചരിത്രത്തിലുള്ളതിനാൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ ഭീതിയെ നിസ്സാരമായി കാണാൻ കഴിയില്ല.

സ്വന്തം പാർട്ടി ഭരണത്തിലിരിക്കെ, പൊലീസിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കില്ലെന്ന ആശങ്ക കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയെ നേരിട്ട് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയിലെ ഉന്നത നേതാക്കൾക്കെതിരെ തെളിവുസഹിതം പരാതി നൽകിയ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ വേണ്ടിവരുന്നു എന്നത് കേരളത്തിലെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.

കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ സിപിഎമ്മിൻ്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് വലിയ മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിൽ പോലും കൈയിട്ടുവാരി എന്ന ആരോപണം വൈകാരികമായി അണികളെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് പൊലീസ് സംരക്ഷണത്തിന് ഉത്തരവുണ്ടായാൽ അത് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും സിപിഎം നേതൃത്വത്തിനും വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം നിർണായകമാകും.

Also Read:- നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി പൾസർ സുനി

TAGGED:

V KUNHIKRISHNAN HIGH COURT PLEA
CPM PAYYANNUR FUND CONTROVERSY
KERALA CPM INTERNAL ISSUES
POLICE PROTECTION FOR KUNHIKRISHNAN
KUNHIKRISHNAN SEEKS PROTECTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.