ETV Bharat / state

'രാഗേഷിൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ട് ഉള്ളാലെ ചിരി വന്നു'; സിപിഎം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ

രാഗേഷിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തള്ളി. സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള നീക്കം ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം നേതൃത്വം മാനിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

V Kunhikrishnan press meet KK Ragesh allegations CPM Payyannur party fund row Kannur CPM internal issues
വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 5:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: പാർട്ടിയെ പിന്നിൽനിന്ന് കുത്തിയെന്നും താൻ ഉത്തമനായ കമ്യൂണിസ്റ്റല്ലെന്നും പാർട്ടി ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നുമുള്ള സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെകെ രാഗേഷിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ. രാഗേഷിൻ്റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പുതിയതായി ഒന്നും ഉള്ളതായി തോന്നിയില്ലെന്നും രാഗേഷ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ തനിക്ക് ഉള്ളാലെ ചിരിയാണ് വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

കൈരളി ചാനൽ തൻ്റെ അഭിമുഖം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് തന്നെ അഭിമുഖം നൽകാൻ താൻ തയാറാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൈരളി തൻ്റെ അഭിമുഖം എടുക്കില്ലെന്ന നല്ല ബോധ്യം തനിക്കുണ്ടെന്നും കൈരളി ഒഴികെ മറ്റേത് ചാനലിന് അഭിമുഖം നൽകിയാലും പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇതേ വാദഗതി തന്നെ ഉന്നയിക്കുമെന്നും വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. വാർത്ത നൽകിയ ചാനലിനെതിരെ അഭിഭാഷക നോട്ടിസ് അയച്ചതല്ലാതെ മാനനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്മേൽ തുടർനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷമായിട്ടും ടിഐ മധുസൂദനൻ തയാറായിട്ടില്ല. താൻ ഇക്കാര്യം നേരത്തെ മനസിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ജനങ്ങളെ ആ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നത് കൂടി അഭിമുഖത്തിലൂടെ താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കോടിയേരിയെ അപമാനിച്ചിട്ടില്ല

താൻ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അന്തരിച്ച മുതിർന്ന നേതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പേര് പരാമർശിച്ചപ്പോൾ അത് കോടിയേരിയെ അപമാനിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് എംവി ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുള്ള മറുപടി താൻ നേരത്തെ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ന് സഖാവ് കോടിയേരിയുടെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കെകെ രാഗേഷ് പല കാര്യങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പയ്യന്നൂരിലെ പാർട്ടിയെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് സാധിക്കില്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി തോന്നിയാൽ മാത്രം മതിയോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

നടപടി ഏകപക്ഷീയം

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉന്നയിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയുമല്ലേ വേണ്ടത്. പാർട്ടിയെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ തൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്ത് വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ചിലർക്ക് വ്യക്തിപരമായി തോന്നുകയും അത് ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിൽ തീരുമാനിച്ച ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് അറിയിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. ഏരിയ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 21 അംഗ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ 17 പേരും സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

കമ്മിറ്റിയിലെ 21 പേരിൽ 17 പേരും എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടും ആ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ നേതൃത്വം തയാറായില്ല. പയ്യന്നൂരിൽ ഐക്യക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അന്ന് ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനാണോ എന്നത് കമ്മിറ്റിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയില്ല. ഈ വിശദീകരണവും കണക്കുകളും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് കമ്മിറ്റിയിൽ വച്ചുതന്നെ തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പ്രവർത്തനരംഗത്തുനിന്ന് മാറിനിന്നത്. എട്ടുമാസത്തോളം താൻ പുറത്തുനിന്നു. ഒടുവിൽ അവസാന നിമിഷമാണ് നേതൃത്വം തന്നെ സമീപിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറിനിൽക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് താൻ വീണ്ടും പാർട്ടി രംഗത്തേക്ക് വന്നതെന്ന് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ജനാധിപത്യ കേന്ദ്രീകരണവും വിയോജിപ്പും

ഉൾപ്പാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചും ജനാധിപത്യ കേന്ദ്രീകരണത്തെക്കുറിച്ചും കെകെ രാഗേഷ് പരാമർശിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ കേന്ദ്രീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എംവി ജയരാജൻ്റെ നിലപാടുകളെയും പാർട്ടി ഫണ്ട് കണക്കുകളിലെ സുതാര്യതയെയും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. 2022-ൽ ചേർന്ന ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ എംവി ജയരാജൻ ജനാധിപത്യ കേന്ദ്രീകരണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ താൻ നൽകിയ മറുപടിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഇപ്പോൾ അർധരാത്രിയാണെന്ന് ജനാധിപത്യ കേന്ദ്രീകരണ തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എംവി ജയരാജൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിച്ചുപോകാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് താൻ അന്ന് കമ്മിറ്റിയിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ജനാധിപത്യ കേന്ദ്രീകരണം എന്നത് ഇല്ലാത്ത കാര്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കലല്ല, മറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെയും വസ്തുതകളെയും പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കലാണ്. നേതൃത്വം പറയുന്ന അവാസ്തവമായ കാര്യങ്ങൾ, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി അർധരാത്രിയാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ തയാറാകുന്ന ചിലർ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2022-ലെ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ താൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ വാചകങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചത്.

ഫണ്ട് കണക്കുകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ

കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. 2021-ലെ സമ്മേളനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ, സഹകരണ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത ഫണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഒരു രൂപ പോലും വരവ് വയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഫണ്ട് നൽകിയ പല സഖാക്കളും ആ കമ്മിറ്റിയിൽ വച്ചുതന്നെ അത് ചോദ്യം ചെയ്തു. 70 ലക്ഷം രൂപയോളം വരവ് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ കണക്ക് അന്ന് അംഗീകരിച്ച് 2021-ലെ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ 70 ലക്ഷം രൂപ കാണാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അന്ന് ആ കണക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണുണ്ടായത്.

പിന്നീട് 2024-ലെ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ കണക്ക് വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ചേർന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ സഹകരണ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് 64 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ലഭിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ 64 ലക്ഷമല്ല, 70 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുണ്ടെന്ന് താൻ അപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പണം അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 2021-ൽ ആദ്യം കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് കാണിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്നു. രണ്ട് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നായി പിരിച്ചെടുത്ത പണം അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ് ഇതിലൂടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത്.

More Read:- വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ സിപിഎം പുറത്താക്കി; 'ഉത്തമകമ്മ്യൂണിസ്റ്റല്ല, ശത്രുക്കളുടെ കോടാലിക്കൈ', പിരിച്ച കണക്ക് പാര്‍ട്ടി മാത്രം അറിഞ്ഞാല്‍ മതിയെന്ന് രാഗേഷ്

TAGGED:

V KUNHIKRISHNAN PRESS MEET
KK RAGESH ALLEGATIONS CPM
PAYYANNUR PARTY FUND ROW
KANNUR CPM INTERNAL ISSUES
KUNHIKRISHNAN CPM CONTROVERSY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.