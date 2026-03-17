മുനീറിനെ തളച്ച് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി; ഷാജി വേങ്ങരയിലേക്ക്, ലീഗിൽ പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾ
Published : March 17, 2026 at 4:58 PM IST
Updated : March 17, 2026 at 5:08 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: മുസ്ലിംലീഗിൽ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന വിഭാഗീയതയുടെ രണ്ടു മുഖങ്ങളാണ് പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും എം.കെ. മുനീറും. ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേസ് മുതൽ മുനീറും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും തമ്മിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു. തന്നെ കെണിയിലാക്കാൻ മുനീറിന്റെ ചില മൗനങ്ങൾ കാരണമായെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യാവിഷൻ ചാനലിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് വരെ ഈ ഭിന്നത കാരണമായി. കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കെ.എം. ഷാജിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു മുനീറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വലിയ വിജയത്തോടെ മുനീറും ഷാജിയും കരുത്തറിയിച്ചു.
എന്നാൽ, ഇതിനിടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പുതിയൊരു തന്ത്രം ആവിഷ്കരിച്ചു. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വിശ്രമം ആവശ്യമായ എം.കെ. മുനീറിനെ ഒരു വിഭാഗം ചേർന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി തളച്ചിട്ടു. കാസർകോട് കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെ.എം. ഷാജിയെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി താൻ മത്സരിച്ചിരുന്ന സുരക്ഷിത മണ്ഡലമായ വേങ്ങരയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മലപ്പുറത്തേക്ക് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും മാറിയതോടെ മുനീറിന്റെ വലംകൈയായിരുന്ന ഷാജി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോടൊപ്പം ചേർന്നു. ഒന്നും പ്രതികരിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഷാജിയും എത്തിയതോടെ മുനീർ എന്ന അധ്യായം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവസാനിക്കുകയാണോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു.
വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും കെ.എം. ഷാജിയും നിയമസഭയിലെ കരുത്തുറ്റ ശബ്ദങ്ങളാകും. അപ്പോൾ ഉയരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ അനുകരിച്ച് മുന്നേറുന്ന പി.കെ. ഫിറോസ് മൂന്നാമനായി ഉയർന്നു വരുമോ എന്നതാണ്. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ കൊടുവള്ളിയിലാണ് ഫിറോസ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഫിറോസ് കൂടി എത്തുന്നതോടെ നിയമസഭയിൽ ലീഗിന്റെ ശബ്ദത്തിന് കാഠിന്യം കൂടും. പക്ഷേ, ലീഗ് രാഷ്ട്രീയം ഏത് ദിശയിലേക്ക് തിരിയും? മുനീർ അനുകൂലികൾ ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? കോഴിക്കോട്ടെ ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എല്ലാത്തിനുമുപരി, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വീണ്ടും മുസ്ലിംലീഗിൽ സർവ്വാധിപതിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഷാജിയും തമ്മിൽ
2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി എം.പി. സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നതിനെ കെ.എം. ഷാജി പരസ്യമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ആരും ആവേശം കാണിക്കരുതെന്നും ഷാജി അന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, മുനമ്പത്തെ ഭൂമി വഖഫ് ഭൂമി തന്നെയാണെന്ന കെ.എം. ഷാജിയുടെ നിലപാടിനെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പരസ്യമായി തള്ളി. ലീഗിന്റെ നിലപാട് പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും മറ്റാരും പാർട്ടിയാകേണ്ടെന്നുമാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പ്രതികരിച്ചത്.
നിയമസഭയിലും പാർട്ടി വേദികളിലും പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ മൃദുസമീപനമാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് കെ.എം. ഷാജി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇത് പാർട്ടിയിൽ വലിയ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും സാദിഖലി തങ്ങൾ ഷാജിയെ വിളിപ്പിച്ച് താക്കീത് നൽകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. 2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യുഡിഎഫിന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവാണെന്ന് ഷാജി പക്ഷത്തെ നേതാക്കൾ വിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, രാഷ്ട്രീയമായ അച്ചടക്കം പാലിക്കുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തന്റെ മുതിർന്ന നേതാവാണെന്നും ഷാജി പലപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയമെന്ന് മുനീര്
മുസ്ലിംലീഗ് തീരുമാനത്തെ സർവാത്മനാ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് എം.കെ. മുനീർ പറഞ്ഞു. "30 വർഷമായി പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാണ്. പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയം. അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു; അതിൽ ഞാൻ വളരെ നന്ദിയുള്ളവനാണ്.
എന്നെക്കാൾ വലിയവരുള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയത്. 29-ാം വയസ്സിൽ മത്സരിക്കുമ്പോഴും യുവാക്കൾക്ക് ലീഗിൽ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കോഴിക്കോട് രണ്ടാം മണ്ഡലത്തിലാണ് മത്സരിച്ചത്. പുതിയ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവസരം നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. കൈമാറി പോകേണ്ടതാണ് രാഷ്ട്രീയം. കോഴിക്കോട് സൗത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഫൈസൽ ബാബു ദേശീയ നേതാവാണ്. പ്രാപ്തമായ മണ്ഡലമാണ് കോഴിക്കോട് സൗത്ത്," മുനീർ പറഞ്ഞു.
