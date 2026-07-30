ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമ്പോള് പാലിക്കേണ്ട പ്രോട്ടോക്കോളുകള് കാറ്റില് പറത്തി, കുണ്ടറയില് കസ്റ്റഡി മരണമെന്ന പരാതിയില് സി.പി.ഒയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ
കുണ്ടറ കസ്റ്റഡി മരണ പരാതിയില് ആരോപണവിധേയനായ സി.പി.ഒയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ, നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചയെന്ന് കണ്ടെത്തൽ
Published : July 30, 2026 at 10:13 AM IST
കൊല്ലം: കുണ്ടറയിൽ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ യുവാവ് മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പൊലീസിനെതിരെ ഉയർന്ന കസ്റ്റഡി മർദന ആരോപണത്തിൽ പ്രാഥമിക നടപടിയുമായി പൊലീസ് വകുപ്പ്. കേസിൽ ആരോപണവിധേയനായ സി.പി.ഒ എസ്. ശ്രീജിത്തിനെ അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കൊല്ലം റൂറൽ എസ്.പിയാണ് സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
മരിച്ച സിയാദിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്തും തുടർന്നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലും ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സിയാദിനെ പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീജിത്ത് ക്രൂരമായി ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചതായി ബന്ധുക്കളും പ്രദേശവാസികളും വലിയ തോതിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വകുപ്പുതല നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ...
കുണ്ടറ സ്വദേശിയായ സിയാദിനെ ഒരു തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിന് പിന്നാലെ യുവാവ് മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി ജീപ്പിൽ വെച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സിയാദിനെ മർദ്ദിച്ചതാണ് മരണത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം.
ആരോപണം ശക്തമായതോടെ സംഭവം വിവാദമാകുകയും പൊലീസിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്തു. ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കൽ നടപടികളിൽ പൊലീസ് ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
സുപ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ
സിയാദിനെ ജീപ്പിൽ വെച്ച് സി.പി.ഒ ശ്രീജിത്ത് മർദ്ദിച്ചെന്ന ആരോപണം അന്വേഷണപരിധിയിലാണ്. ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക നിയമനടപടിക്രമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. ഉന്നതതല അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ആരോപണവിധേയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്പെൻഷൻ നല്കി.
അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതം
സംഭവത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സിയാദിൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നതോടെ മരണത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നും സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് പൊലീസിലുള്ള വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്താൻ സുതാര്യമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അന്ന് സാറിൻ്റടുത്ത് നൂറുവട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ വയ്യാത്ത ആളാണെന്ന്... ഇപ്പൊ എൻ്റെ പപ്പ പോയി സാറേ... ഞങ്ങൾക്കാണോ ഇപ്പൊ ഇല്ലാതെ പോയത്..."
കുണ്ടറ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശിയായ സിയാദിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ, ആരോപണവിധേയനായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീജിത്തിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് മകൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ച ഈ വാക്കുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ ഒന്നടങ്കം ഉലയ്ക്കുകയാണ്. നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ നിയമത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർ ചേർന്ന് തല്ലിച്ചതച്ചെന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം കുണ്ടറ സ്റ്റേഷനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.
അയൽവാസിയായ 13 വയസ്സുകാരനെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയിലാണ് ജൂൺ 16-ന് പൊലീസ് സിയാദിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് കുട്ടി സുരക്ഷിതനായി തിരിച്ചെത്തിയതോടെ സിയാദിനെ വിട്ടയച്ചെങ്കിലും, തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയ സിയാദ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.
"ജീപ്പിലിട്ടും സ്റ്റേഷനിലിട്ടും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു"; നടുക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ
സിയാദിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അന്ന് രാത്രി മുതൽ ഭാര്യയും മകളും സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. അസുഖബാധിതനായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് അവർ പൊലീസുകാരോട് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും വകവെയ്ക്കാതെ സി.പി.ഓ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് ജീപ്പിൽ വെച്ചും പിന്നീട് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചും സിയാദിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതി. കസ്റ്റഡി മർദ്ദനം നേരിൽ കണ്ടതായി കാണാതായ കുട്ടിയുടെ സഹോദരി തന്നെ പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതും പൊലീസിനെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നു.
ആശുപത്രിയിലെ നടുക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ
പൊലീസ് വിട്ടയച്ചതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച സിയാദിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അവിടെ വെച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സിയാദിൻ്റെ വാരിയെല്ല് പൊട്ടിയതായും നട്ടെല്ലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് പഴുപ്പ് ബാധിച്ചതായും ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയത്. "ആരാണ് ഇത്ര ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചത്?" എന്ന് ഡോക്ടർമാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ, തന്നെ മർദ്ദിച്ച പൊലീസുകാരുടെ പേരുകൾ സിയാദ് കൃത്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി മകൾ വേദനയോടെ ഓർക്കുന്നു.
കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് കുടുംബം
സിയാദിൻ്റെ മരണം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് രോഗബാധ മൂലമാണെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രാഥമിക വിവരമെന്ന് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും, കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. മരണവിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിപ്പിച്ചു ഒപ്പിടുവിച്ച പത്രങ്ങളിൽ തങ്ങൾ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വ്യാജമൊഴിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സിയാദിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ വെളിപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
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