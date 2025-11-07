ശബരിമല തീര്ഥാടനം; കുങ്കുമം, ഷാംപൂ സാഷേകൾ നിരോധിച്ചു, ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ല കാനനപാത തുറക്കുന്നതെന്ന് മാത്യു കുഴല്നാടനോട് ഹൈക്കോടതി
കാനനപാത നേരത്തെ തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ഹർജിക്കാരനും അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകനും എം.എൽ.എയുമായ മാത്യു കുഴൽനാടനും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് രൂക്ഷമായ വിമർശനമുണ്ടായി
എറണാകുളം: ശബരിമല തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളായ പമ്പ, സന്നിധാനം, എരുമേലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ കുങ്കുമത്തിന്റെ വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും നിരോധിച്ച് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. തീർഥാടകരുടെ ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന നടപടി. അതുപോലെ, പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പമ്പയിലും മറ്റ് തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷാംപൂ സാഷേകളുടെ വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും കോടതി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
എരുമേലി പേട്ട തുള്ളലിനോടനുബന്ധിച്ച് രാസവസ്തുക്കളടങ്ങിയ കുങ്കുമം വ്യാപകമായി വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടത്. കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം, പമ്പ, സന്നിധാനം, എരുമേലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാസവസ്തുക്കളടങ്ങിയ കുങ്കുമം വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് പൂർണമായും നിരോധിച്ചു.
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അടക്കമുള്ളവർ രാസവസ്തുവടങ്ങിയ കുങ്കുമം വിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം എന്നും കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇത്തരം കുങ്കുമം തീർഥാടകർക്ക് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി. കൂടാതെ, പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷാംപൂ സാഷേകളുടെ വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും തടഞ്ഞത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്.
അതിനിടെ, ശബരിമല കാനനപാത നേരത്തെ തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ഹർജിക്കാരനും അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകനും എം.എൽ.എയുമായ മാത്യു കുഴൽനാടനും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് രൂക്ഷമായ വിമർശനമുണ്ടായി.
നവംബർ 17-ന് ദർശനം ബുക്ക് ചെയ്ത ഹർജിക്കാരന് 15-ാം തീയതി തന്നെ കാനനപാത തുറന്ന് യാത്ര അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരന്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ, "ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ല കാനനപാത തുറക്കുക" എന്നായിരുന്നു മാത്യു കുഴൽനാടനെതിരായ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ഹർജിക്കാരൻ ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്തിനു മുമ്പേ കാനനപാത തുറക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കാനനപാത തുറക്കുന്നതിൽ കാലാവസ്ഥ, മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഹർജിയുമായി വരുമ്പോൾ എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ചാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ വരുന്നതെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ" എന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഹർജിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് അടക്കമുള്ളവർക്ക് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കാനനപാത 17-ന് മാത്രമേ തുറക്കുകയുള്ളൂവെന്നായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വിശദീകരണം.
അതേസമയം, ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭക്തർക്കായുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. sabarimalaonline.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ദർശനത്തിനായുള്ള സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ദിവസം 70,000 ഭക്തർക്കാണ് വെർച്വൽ ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് വഴി സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചു.
വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രം, എരുമേലി, നിലയ്ക്കൽ, പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റിയൽ ടൈം ബുക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഒരു ദിവസം പരമാവധി ഇരുപതിനായിരം ഭക്തരെയാണ് റിയൽ ടൈം ബുക്കിങ് വഴി ദർശനത്തിന് അനുവദിക്കുക.
