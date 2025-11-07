കുതിരാനിലെ ജനവാസ മേഖലയില് ഇറങ്ങിയ ഒറ്റയാനെ തുരത്താൻ കുങ്കിയാനകൾ; ദൗത്യവുമായി വനംവകുപ്പ്
തൃശൂർ കുതിരാനിലെ കാട്ടാന ശല്യത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വനം വകുപ്പ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടാനയാക്രമണത്തില് ഒരു വാച്ചര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
Published : November 7, 2025 at 2:36 PM IST
തൃശൂർ: കുതിരാനിലെ ജനവാസ മേഖലയില് ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനയെ തുരത്താന് നീക്കം. ജനവാസ മേഖലയിലെ റോഡിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങിയ കാട്ടാന വീടിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. കാട്ടാന ശല്യം ഒഴിവാക്കാനായി കുങ്കി ആനകളെ എത്തിച്ചു ഒറ്റയാനെ കാടുകയറ്റി സോളാര് വേലി സ്ഥാപിക്കാനാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം. ആനയെ കാടുകയറ്റാന് ആയില്ലെങ്കില് മയക്കുവെടി വെയ്ക്കുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്.
ഇതിനായി വയനാട്ടില് നിന്ന് കുങ്കി ആനകളെ എത്തിച്ചു. വിക്രം, ഭരത് എന്നീ ആനകളെയാണ് വനം വകുപ്പ് കുതിരാനില് എത്തിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ ജനവാസ മേഖലയില് കാട്ടാന ഇറങ്ങുന്നത് പതിവാണ്. ഇന്നലെ മാത്രം രാത്രി നാല് തവണ കാട്ടാന ഇറങ്ങിയെന്നാണ് വിവരം.
പട്ടി കുരച്ചതോടെ പ്രകോപിതനായ ആന വീടിന് നേരെ പാഞ്ഞ് അടുക്കുകയായിരുന്നു. വീടിനു മുന്വശത്തെ ഷെഡ് ആന തകര്ത്തു. എത്രയും വേഗം കാട്ടാന ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടാനയാക്രമണത്തില് ഒരു വാച്ചര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പട്രോളിങ്ങിന് എത്തിയ വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു ജീപ്പും ആന തകര്ത്തു. വനംമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അടക്കം സ്ഥലം സന്ദര്ശിച്ച് അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പു നല്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നും കുങ്കിയാനകളെ എത്തിച്ചുള്ള നടപടിയെന്നും പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു.
കാട്ടുകൊമ്പനെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരികൾ
തൃശൂരിൽ കാട്ടുകൊമ്പനെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വലിയ പ്രശ്നത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. മലക്കപ്പാറയിലേയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ് ഹോൺ മുഴക്കിയും വാഹനം മുന്നോട്ട് എടുത്തും കാട്ടാനയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. അതിരപ്പിള്ളി മലക്കപ്പാറ ഭാഗത്ത് സ്ഥിരമായി എത്തുന്ന കാട്ടുകൊമ്പൻ കബാലി മദപ്പാടിലാണെന്ന് വനംവകുപ്പ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടയാണ് ആനയെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.
കാട്ടാന വാഹനം ആക്രമിച്ചെങ്കിലും വിനോദസഞ്ചാരികൾ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ വനം വകുപ്പ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി ആനക്കയം ഭാഗത്ത് പതിവായി എത്തിയിരുന്ന കാട്ടാനയാണ് കബാലി. വിനോദസഞ്ചാരികളുടേയും മറ്റും അപക്വമായ പ്രവർത്തികൾ വലിയ അപകടങ്ങളാണ് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുക.
ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ നിരോധിത മേഖലയിൽ കാട്ടാനയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മലയാളിയായ യുവാവിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഗുണ്ടല്പേട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴി ഇയാൾ റോഡരികിൽ കാട്ടാനയെ കാണുകയും തുടർന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു.
