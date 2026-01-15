കുമ്പളയിലെ ടോൾ: എ കെ എം അഷ്റഫ് എംഎൽഎയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചുമാറ്റി പൊലീസ്
കുമ്പള ടോൾ പിരിവിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത എ കെ എം അഷ്റഫ് എംഎൽഎയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചുമാറ്റി. നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അധികൃതർ
Published : January 15, 2026 at 12:17 PM IST
കാസർകോട്: കുമ്പള ടോൾ പ്ലാസയിലെ ടോൾ പിരിവിനെതിരെ തുടരുന്ന പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ സമര പന്തലിൽനിന്ന് മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ എ കെ എം അഷ്റഫിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൻ പൊലീസ് സന്നാഹമെത്തിയാണ് എംഎൽഎയെയും മറ്റ് സമരക്കാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത്. ടോൾ പ്ലാസക്ക് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന സമര പന്തലും പൊളിച്ചു മാറ്റി.
സമരം തുടർന്നാൽ ക്രമസമാധാനം തകരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും സഹകരിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് സമരക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. സമരം സംഘർഷത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ
ദേശീയപാതയോരത്തെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് പൊലീസ് എ കെ എം അഷ്റഫ് എംഎൽഎയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. സമരം തുടർന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് നടപടി. അതേ സമയം സമരം തുടരുമെന്ന് എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.
കുമ്പളയിലെ ടോൾ പിരിവിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിനിടെ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പൊലീസ് കണ്ടാലറിയുന്ന 500 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. നിയമവിരുദ്ധമായ ഒത്തുചേരൽ, കലാപം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്. കുമ്പള പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ടോൾ ബൂത്തിലെ ചില്ലുകളും ക്യാമറകളും ഉപകരണങ്ങളും തകർത്തിരുന്നു. ജില്ലാ കലക്ടറുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് സമരം അക്രമാസക്തമായത്.
കുമ്പള ടോൾ പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുധനാഴ്ച ജില്ലാ കളക്ടർ ഇമ്പശേഖറുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ടോൾ പിരിവ് തുടരുമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി യോഗത്തിൽ നിലപാട് എടുത്തു. സത്യഗ്രഹ സമരം തുടരുമെന്ന് എകെഎം അഷ്റഫ് എംഎൽഎയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കുമെന്ന് കലക്ടർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ചൊവ്വാഴ്ച മുതലാണ് മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ എകെഎം അഷ്റഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടോൾ ബൂത്തിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത്. ഹൈക്കോടതിയിൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഉത്തരവ് വരുന്നത് വരെ ടോൾ പിരിക്കരുതെന്നാണ് ആവശ്യം.
അതേ സമയം ദേശീയപാത 66-ലെ തലപ്പാടി മുതൽ ചെങ്ങള വരെയുള്ള 39 കിലോമീറ്റർ പാതയുടെ നിർമാണം പൂർണമായും പൂർത്തിയാകുകയും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തതായി ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ പാതയിൽ ടോൾ (User Fee) ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 2025 നവംബർ 4-ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. 2008-ലെ നാഷണൽ ഹൈവേ ഫീ റൂൾസ് സെക്ഷൻ 8 (2) പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ച്, അടുത്തുള്ള ടോൾ പ്ലാസയിൽ നിന്നും 60 കിലോമീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കുമ്പള ടോൾ പ്ലാസ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കുമ്പള ടോൾ പ്ലാസ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് 2025 ഓഗസ്റ്റ് 13-ലെ വിധിന്യായത്തിലൂടെ കേരള ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിട്ട് അപ്പീലും 2025 ഓഗസ്റ്റ് 25-ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളുകയുണ്ടായി. നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ പുതിയ ഹർജികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ടോൾ പിരിവ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള യാതൊരു സ്റ്റേ ഉത്തരവും കോടതി നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വികസിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തതിനാലും സർക്കാരിന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വരുമാന നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി, ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ 2026 ജനുവരി 12 രാവിലെ 8 മണി മുതൽ കുമ്പള ടോൾ പ്ലാസ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചുവെന്നാണ് ദേശിയ പാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചത്.
ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നീക്കിയ ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടോൾ പിരിവ് തുടങ്ങിയത്. ഇതോടെയാണ് ടോൾ ബൂത്തിന് മുന്നിൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചത്.
ബിജെപി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
60 കിലോ മീറ്റർ ദൂരപരിധി എന്ന മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചാണ് തലപ്പാടിക്ക് പുറമെ കുമ്പളയിലും ടോൾ പിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹർജിയിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി എന്ത് മറുപടി നൽകുമെന്നതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്.
