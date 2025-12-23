കുമ്പള ടോൾ: ‘പൊലീസിനെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, കലക്ടര്ക്ക് ധാർഷ്ട്യമെന്ന പരാതിയുമായി എംഎല്എ, ആരോപണം തള്ളി കെ ഇമ്പശേഖർ
ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന ആരെയും താൻ ഇറക്കിവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും ആർക്കും നീതി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കെ ഇമ്പശേഖർ
Published : December 23, 2025 at 2:51 PM IST
കാസർകോട്: കുമ്പള ടോൾ പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്കിടെ കാസർകോട് ജില്ലാ കലക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖർ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ എ കെ എം അഷ്റഫും സിപിഎമ്മും രംഗത്ത്. കലക്ടർ ജനപ്രതിനിധികളെ അപമാനിച്ചുവെന്നും പൊലീസിനെ വിളിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ആരോപിച്ച് എംഎൽഎ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും പരാതി നൽകി.
അതേസമയം എംഎൽഎയുടെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും ആരോപണങ്ങൾ കലക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖർ പൂർണമായും തള്ളി. ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന ആരെയും താൻ ഇറക്കിവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും ആർക്കും നീതി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ടോൾ പിരിവ് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം കോടതി ഉത്തരവ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നും തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും കലക്ടർ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
കുമ്പളയിൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ടോൾ ബൂത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വിധി വരുന്നത് വരെ പിരിവ് തുടങ്ങരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനാണ് എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർവകക്ഷി സംഘം കലക്ടറെ കണ്ടത്. എന്നാൽ, ചർച്ചയ്ക്കിടെ കലക്ടർ ധാർഷ്ട്യത്തോടെ പെരുമാറിയെന്നാണ് ആരോപണം. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സിപിഎം കുമ്പള ഏരിയാ സെക്രട്ടറി സി എ സുബൈർ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കലക്ടർ ക്ഷുഭിതനാവുകയും പൊലീസിനെ വിളിക്കാൻ സ്റ്റാഫിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ചർച്ച തർക്കത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു.
കലക്ടറുടേത് ബിജെപി അനുകൂല നിലപാടെന്ന് സിപിഎം
കലക്ടർ ഏകപക്ഷീയമായും രാഷ്ട്രീയ വിവേചനത്തോടെയുമാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് സി എ സുബൈർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ബിജെപി നേതാക്കൾ കലക്ടറെ സന്ദർശിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത കളക്ടർക്ക്, സർവകക്ഷി സംഘം എത്തുമ്പോൾ ഭയമാണെന്ന് സുബൈർ ആരോപിച്ചു. ജനപ്രതിനിധികളെ ഗൺമാനെ ഉപയോഗിച്ച് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും പരാതിയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ടോൾ ബൂത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് യൂസർ ഫീ പിരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 24നോ 27 നോ യൂസർ ഫീ പിരിക്കാൻ ആരംഭിക്കും എന്ന് കലക്ടർ പറഞ്ഞതായും സുബൈർ പറയുന്നു.
സമരം ശക്തമാക്കാൻ സർവകക്ഷി സമിതി
ഈ മാസം 27-ന് ടോൾ പിരിവ് തുടങ്ങാനാണ് നിലവിൽ നീക്കം നടക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് മുൻപ് ടോൾ പിരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ശക്തമായ ജനകീയ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും എ കെ എം അഷ്റഫ് എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. ബിജെപി ഒഴികെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സമരസമിതിയിൽ ഒന്നിച്ചാണ് നീങ്ങുന്നത്.
