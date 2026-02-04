കുമ്പള ആരിക്കാടിയിൽ ഇനി ടോൾ ഇല്ല; കേന്ദ്ര ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി, ക്രെഡിറ്റിനായി രാഷ്ട്രീയ പോര്
ശക്തമായ ജനകീയ സമരങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കുമ്പള ആരിക്കാടി ടോൾപ്ലാസയിലെ പിരിവ് കേന്ദ്രം നിർത്തലാക്കി. ഉത്തരവ് വരുംമുമ്പേ നേട്ടത്തിൻ്റെ അവകാശവാദവുമായി ബിജെപിയും യുഡിഎഫും രംഗത്തെത്തിയത് കാസർകോട്ട് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്
Published : February 4, 2026 at 4:23 PM IST
കാസർകോട്: ദേശീയപാത 66-ൽ കാസർകോട് ആരിക്കാടി (കുമ്പള) ടോൾപ്ലാസയിലെ ടോൾ പിരിവ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കി. 20 കിലോമീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ തലപ്പാടിയിലും ആരിക്കാടിയിലും ടോൾ നൽകേണ്ടി വരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ വലിയ ബാധ്യതയ്ക്കാണ് ഇതോടെ അറുതിയാകുന്നത്. എന്നാൽ, ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ വിജയത്തിൻ്റെ അവകാശവാദവുമായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തിയത് വലിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ടോൾ പൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനാണ് ആദ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഞ്ചേശ്വരത്തെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി സുരേന്ദ്രൻ എത്തിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയുള്ള ഈ പ്രഖ്യാപനം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി. പിന്നാലെ ബിജെപിക്കും സുരേന്ദ്രനും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയിച്ച് നിരവധിപ്പേർ രംഗത്ത് എത്തി. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും ബിജെപി ജില്ലാ നേതൃത്വവും കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം മുതൽ കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയുമായി നടത്തിയ നിരന്തര ഇടപെടലുകളുടെ ഫലമാണിതെന്ന് ബിജെപി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ എം എൽ അശ്വിനി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനു വേണ്ടിയാണു എം കെ എം അഷറഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നടത്തിയത് നാടകമെന്നും അവര് ആരോപിച്ചു.
എന്നാൽ, എ കെ എം അഷ്റഫ് എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനകീയ സമരസമിതി നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വിജയമാണിതെന്നാണ് യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും അവകാശപ്പെടുന്നത്. ടോൾ പിരിവിനെതിരെ സമരസമിതി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ അപ്പീൽ ഹർജി ഈ മാസം 11-ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ, വിധി തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറിയതെന്ന് എ കെ എം അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു. സമരത്തിന് മുന്നിൽ സർക്കാർ മുട്ടുമടക്കിയതാണെന്നും ടോൾ ബൂത്ത് പൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ വിജയമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ ഇപ്പോൾ അവകാശവാദവുമായി എത്തുന്നവരെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. ഫെയ്സ്ബുക്കിലെ അവകാശവാദം വിശ്വസിക്കാൻ ജനങ്ങൾ വിഡ്ഢികളല്ല. സമരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേരത്തെ ആരിക്കാടിയിൽ നേരിട്ട് ടോൾ പിരിക്കാനുള്ള അധികൃതരുടെ ശ്രമം സമരസമിതി തടഞ്ഞത് വലിയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് എ കെ എം അഷ്റഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും അഞ്ഞൂറോളം പേർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് കേടുപാട് വരുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിലാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് വഴി ഈടാക്കിയിരുന്ന ടോൾ പിരിവാണ് നിർത്തലാക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഇനി യാത്രക്കാർ തലപ്പാടിയിൽ മാത്രം ടോൾ നൽകിയാൽ മതിയാകും. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾക്കും ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസകരമാണ് ഈ നടപടി.
