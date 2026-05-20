കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തിൻ്റെ വിവാഹം; കേസ് നടപടികൾ ജൂൺ 20 ലേക്ക് മാറ്റി

ഇതുവരെ സ്വകാര്യ ഹർജിയുടെ നടപടികൾക്ക് കോടതി ഇടക്കാല സ്‌റ്റേ അനുവദിച്ചിരുന്നത് തുടരമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 20, 2026 at 6:07 PM IST

Updated : May 20, 2026 at 6:13 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കുംഭമേളയിലെ വൈറല്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ശൈശവ വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്ത കേസിൽ സമാനമായ വിഷയത്തിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്തോ എന്ന കാര്യത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കാൻ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതേ തുടർന്ന് കേസ് നടപടികൾ ജൂൺ 20 ലേക്ക് മാറ്റി.

അതേസമയം സ്വകാര്യ ഹർജിയുടെ നടപടികൾ കോടതി ഇടക്കാല സ്‌റ്റേ അനുവദിച്ചത് തുടരും. തിരുവനന്തപുരം പോക്‌സോ കോടതിയാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. വൈറൽ താരത്തിൻ്റെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്ത കേസിൽ സമാനമായ വിഷയത്തിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

പെൺകുട്ടിക്ക് വിവാഹ സമയം 18 വയസ് പൂർത്തിയായിരുന്നു എന്നും ജനന തീയതി 01-01-2008 ആണെന്ന് ബോധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി 20-5-2015-ലെ പെൺകുട്ടിയുടെ ഏഴു വയസ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തെ പഴയ ആധാർ കാർഡും 6-01-2026-ലെ പുതുക്കിയ ആധാർ കാർഡും ഇലക്ഷൻ ഐഡി കാർഡും പാൻ കാർഡും റേഷൻ കാർഡും വോട്ടേഴ്‌സ് ലിസ്‌റ്റിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ രേഖകളും ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റും പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു

സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദന്‍, വിദ്യാഭാസ മന്ത്രി വി. ശിവന്‍കുട്ടി, ആക്റ്റിങ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ.എ.റഹീം, പൂവ്വാര്‍ അരുമാനൂര്‍ നയ്യാര്‍ ദേവ ക്ഷേത്രം പ്രസിഡൻ്റ് എന്‍. ഹരീന്ദ്രന്‍, സെക്രട്ടറി അജിത് കുമാര്‍, പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫര്‍മാന്‍ കാന്‍ എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികള്‍.

നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിയും അഭിഭാഷകനുമായ നാഗരാജാണ് പരാതിക്കാരന്‍. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ ശൈശവ വിവാഹത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച് വിവാഹം ചെയ്യിച്ച പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത് വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഹര്‍ജിയിലെ ആവശ്യം.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വിവാഹം ഹിന്ദു മതാചാരപ്രകാരം നടന്നതായി രേഖകളില്‍ കാണുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത മത വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വരനും വധുവിനും ഹിന്ദു മതാചാരപ്രകാരം വിവാഹിതരാകാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന സാങ്കേതിക പിഴവും ഹര്‍ജിയില്‍ പ്രത്യേകം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമപരമായി നിലനില്‍ക്കാത്ത വിവാഹം നടത്തിയ പ്രതികള്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയോട് ക്രൂരത കാണിച്ചതായും ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 11ന് തിരുവനന്തപുരം പൂവാറിനടുത്ത് അരുമാനൂർ ശ്രീനൈനാർ ദേവക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചാണ് പെൺകുട്ടിയും ഫർമാൻ ഖാനും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹസമയത്ത് പെൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ് പൂർത്തിയായിരുന്നുവെന്നാണ് കേരള പൊലീസിൻ്റെ മുൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

