തിരുവനന്തപുരം: പ്രയാഗ്രാജിലെ കുംഭമേളയിലെ വൈറൽ വീഡിയോയിലൂടെ ആഗോളശ്രദ്ധ നേടിയ ഇൻഡോർ സ്വദേശിനി മൊണാലിസ ഭോസ്ലെയും കാമുകൻ മുഹമ്മദ് ഫർമാനും കേരളത്തിൽ വിവാഹിതരായി. വീട്ടുകാരുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് സംരക്ഷണം തേടി കേരളത്തിലെത്തിയ ഇരുവരുടെയും വിവാഹം അരുമാനൂർ നയിനാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്.
'മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി' എന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയാണ് വിവാഹത്തിനായി ഈ ഇടം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് പ്രേരണയായത്. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി, എ.എ. റഹീം എംപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സത്ത മനുഷ്യത്വമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മഹാഗുരുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ഈ വിവാഹം നടന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു.
ഇൻഡോർ സ്വദേശിനിയായ മൊണാലിസയും മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയായ ഫർമാനും ഒന്നര വർഷമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആരംഭിച്ച ഈ ബന്ധത്തെ മൊണാലിസയുടെ കുടുംബം ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ച് ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് മൊണാലിസ തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഭയം തേടിയത്.
എറണാകുളത്ത് വച്ച് അച്ഛൻ ജയ് സിങ് ഭോസ്ലെയുമായി ഉണ്ടായ തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് അവിടെനിന്നും കാമുകനൊപ്പം ട്രെയിൻ മാർഗമാണ് താരം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത്. അച്ഛൻ തന്നെ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്നും സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് യുവതിയുടെ ആവശ്യം.
പൂവാറില് നിന്നു വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകും വഴിയാണ് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാന് പിതാവ് എത്തിയത് മൊണാലിസ അറിഞ്ഞത്. ഇതേത്തുടര്ന്നാണ് മൊണാലിസയും കാമുകനും തമ്പാനൂര് സ്റ്റേഷനില് അഭയം തേടിയത്. തുടര്ന്ന് മൊണാലിസയുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് അച്ഛൻ ജയ് സിങ് ഭോസ്ലെയെ തമ്പാനൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. യുവതിക്ക് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ആർക്കൊപ്പം ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം അവർക്കുണ്ടെന്ന് വീട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്നും തമ്പാനൂര് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് എസ്എച്ച്ഒ ജിജു കുമാര് പി.ഡി. ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സനോജ് മിശ്ര സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ദ ഡയറി ഓഫ് മണിപ്പൂർ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു മൊണലിസ സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. നാഗമ്മ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മൊണലിസ മലയാളത്തില് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.
