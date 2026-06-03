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കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തിനും ഭർത്താവിനും ആശ്വാസം; അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് കേരള ഹൈക്കോടതി

കേസിൻ്റെ വിചാരണാധികാരം മധ്യപ്രദേശിനാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി. അതിനാൽ മധ്യപ്രദേശിലെ അപ്പീൽ കോടതിയെ ഉടൻ സമീപിക്കാൻ ഇരുവർക്കും നിർദേശം

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 3, 2026 at 12:21 PM IST

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എറണാകുളം: കുംഭമേളയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ യുവതിക്കും ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് ഫർമാനും കോടതിയുടെ വലിയ ആശ്വാസം. ഇരുവരുടെയും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കേരള ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചു. ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇടക്കാല സംരക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുവർക്കും ലഭിച്ചത്.

കേസിൻ്റെ വിചാരണാധികാരം മധ്യപ്രദേശിനാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ മധ്യപ്രദേശിലെ അപ്പീൽ കോടതിയെ ഉടൻ സമീപിക്കാൻ ഇരുവർക്കും നിർദേശം നൽകി. അതുവരെ യാതൊരുവിധ നിയമനടപടികളും പാടില്ല. മധ്യപ്രദേശിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

പ്രായത്തെ ചൊല്ലി തർക്കം
യുവതിയുടെ പ്രായവും വിവാഹവും സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രധാന കേസ്. മുഹമ്മദ് ഫർമാനും യുവതിയും ഇതിനകം വിവാഹിതരായെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിവാഹത്തിന് നിയമസാധുതയില്ലെന്നാണ് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിൻ്റെ വാദം. വിവാഹസമയത്ത് യുവതിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. യുവതിക്ക് നിലവിൽ 16 വയസ് മാത്രമാണ് പ്രായമുള്ളത്.

അതിനാൽ ഇത് ശൈശവ വിവാഹത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും. പ്രായപൂർത്തിയായെന്ന് വരുത്താൻ യുവതിയുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയതായി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തി. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ തീയതിയും ആശുപത്രി രേഖകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് രേഖകളുടെയും വിശ്വാസ്യത വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. രേഖാമൂലമുള്ള തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ സർക്കാർ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വിവാഹത്തിൻ്റെ നിയമസാധുത
വിവാഹ ചടങ്ങുകളെ കുറിച്ചും കോടതിയിൽ തർക്കമുയർന്നു. മുഹമ്മദ് ഫർമാനും യുവതിയും രണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങളിൽപെട്ടവരാണ്. ഇരുവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചാണ് വിവാഹിതരായത്. ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ മതാചാരങ്ങൾ പ്രകാരം നടന്നതായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നാണ് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ വാദിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമപ്രകാരം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കണം. ഇതിനായി വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകൾ നിർബന്ധമാണ്.

കുംഭമേളയിൽ നിന്നുള്ള യുവതിയുടെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഹമ്മദ് ഫർമാനുമായുള്ള വിവാഹ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നത്. സംഭവം വലിയ വിവാദമായതോടെ മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പൊലീസ് നടപടികൾ കടുപ്പിച്ചതോടെയാണ് ഇരുവരും കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അനുകൂല വിധി.

കേസ് മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും താത്കാലികമായി ഇരുവർക്കും ആശ്വസിക്കാം. ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം മധ്യപ്രദേശ് കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഇവർക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം. അതുവരെ പൊലീസിന് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഹൈക്കോടതി വിധി മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസിനും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

വിവാഹത്തിൽ നിയമലംഘനം നടന്നോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന രീതിയിലും പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ഇവർ അടുപ്പത്തിലായതെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഇരുവരും നാടുവിട്ടതോടെയാണ് കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയ മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് ഇവരെ കണ്ടെത്താനായി പലയിടത്തും പരിശോധന നടത്തി. ഒടുവിൽ കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി ഇവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജീവനു ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും സംരക്ഷണം വേണമെന്നും ഇവർ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി താത്കാലികമായി അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞത്.

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നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം. വിചാരണാധികാരം കേരളത്തിന് ഇല്ലാത്തതിനാൽ കേസിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടാൻ ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ഒരു മാസത്തെ സമയം നൽകിയത് ഇരുവർക്കും സുരക്ഷിതമായി അപ്പീൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ്. രേഖകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ അവിടെ തെളിയിക്കേണ്ടിവരും.

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TAGGED:

KUMBH MELA VIRAL WOMAN
KERALA HIGH COURT ORDER
MOHAMMED FARMAN POLICE CASE
INTERFAITH MARRIAGE DISPUTE
KERALA HC HALTS ARREST

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