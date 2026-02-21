കുമരകം നിവാസികളുടെ ദീർഘകാല സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞു; കുമരകം കോണത്താറ്റ് പാലം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു
കുമരകം കോണത്താറ്റ് പാലം നാടിൻ്റെ സ്വപ്നം. ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
Published : February 21, 2026 at 7:10 PM IST
കോട്ടയം: കുമരകം നിവാസികളുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആഗ്രഹം സഫലമായി കുമരകം പാലം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത്-ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഓൺലൈനായാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. അഞ്ചുവർഷം കൊണ്ട് 100 പാലങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടതെങ്കിലും 150 പാലങ്ങളാണ് നിർമിച്ചതെന്നു മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.
കുമരകം-കോട്ടയം റോഡിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയായ കുമരകം കോണത്താറ്റ് (കാരിക്കത്തറ) പാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനിൽ നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ടൂറിസം മേഖലയിലും പാലങ്ങൾ പുത്തൻ അധ്യായം രചിക്കുകയാണ്. പാലങ്ങളുടെ അടിയിലുള്ള സ്ഥലം ഉപയോഗപ്രദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള 'വി' പാർക്കുകൾ നിരവധി പേരെയാണ് ആകർഷിക്കുന്നത് എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം കൊണ്ട് പശ്ചാത്തലമേഖലയിൽ വിസ്മയകരമായ വികസനങ്ങളാണ് നടന്നത്. അഞ്ചുവർഷം കൊണ്ട് 50 ശതമാനം റോഡുകൾ ബിഎംബിസി നിലവാരത്തിൽ നവീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും അത് 60 ശതമാനമായി. റോഡ് നവീകരണത്തിനായി മാത്രം സർക്കാർ 35,000 കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അതോടൊപ്പം ദേശീയപാത 550 കിലോമീറ്റർ പൂർത്തീകരിക്കാനായി എന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"റോഡ് നിർമാണ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല പാലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. നിരവധി പാലങ്ങളാണ് ഈ വർഷത്തിനിടയിൽ വന്നത്. 2021 മെയ് 20 ന് ഗവൺമെൻ്റ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടത് അഞ്ച് വർഷംകൊണ്ട് നൂറ് പാലങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നാടിന് സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ 150 ആയിക്കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയിലും പാലങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്നു. പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 'വി' പാർക്കും ഉടൻതന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതൊക്കെ 30 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരേണ്ട പദ്ധതികളാണ്. ഇവിടെയാണ് കിഫ്ബി വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കിഫ്ബിയിലൂടെ മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള വികസനം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു", എന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയസ് പറഞ്ഞു.
കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 120 കോടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്; മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ
കുമരകം ആറ്റാമംഗലം പള്ളി മൈതാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പാലത്തിൽ നാടമുറിച്ച് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് സഹകരണം-ദേവസ്വം-തുറമുഖം വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവനാണ്. തുടർന്ന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കിഫ്ബി വഴി 120 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് കോട്ടയം കുമരകം റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
"ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്തകൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ റോഡ് കവണാറ്റിൻകര വരെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി 120 കോടി രൂപ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഭൂമിയെടുപ്പ് ആരംഭിച്ച് സർവേകല്ലിട്ട് തുടങ്ങി. ഇനി മറ്റ് നടപടികളിലേയ്ക്ക് ഉടൻ കടക്കും. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലത്തെ കച്ചവടക്കാരുമായി സംസാരിച്ച് അവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും, ഒപ്പം ഗുരുമന്ദിരം ഉൾപ്പെടെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതായി വരുന്ന സാഹചര്യവും കൈകാര്യം ചെയ്തു വരികയാണ്", എന്ന് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കച്ചവടക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഉചിതമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയായിരിക്കും സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുക. കുമരകത്തെ റോഡുകളെല്ലാം ബിഎംബിസി നിലവാരത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോണത്താറ്റ് പാലത്തിൻ്റെ പേര് രേഖകളിൽ കാരിക്കാത്തറ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോണത്താറ്റ് എന്ന പേരു നിലനിർത്തുന്നതിനു നപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കുമരകം ടൗണിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിൽ നാലു മീറ്റർ മാത്രം വീതിയുണ്ടായിരുന്ന പഴയപാലം പൊളിച്ചു നീക്കി 107.1 മീറ്റർ നീളത്തിലും 13 മീറ്റർ വീതിയിലുമാണ് പുനർനിർമിച്ചത്. അപ്രോച്ച് റോഡിൻ്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് അടക്കം കിഫ്ബിയിലൂടെ 29.49 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചത് എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ചടങ്ങിൽ കുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എ പി ഗോപി, കുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് രമ്യാ ഷിജോ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗങ്ങളായ കെ ജി ബിനു, സീമ ദിലീപ്, കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് യൂണിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ സി ബി സുഭാഷ്കുമാർ, മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ വി ബിന്ദു, മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാരായ ധന്യ സാബു, എ പി സലിമോൻ, ആറ്റാമംഗലം പള്ളി വികാരി ഫാ. അഭിലാഷ് വലിയവീട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.
Also Read: വൈക്കത്ത് നിന്ന് ഒരടിപൊളി യാത്ര, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സൗര ജലഗതാഗത കേന്ദ്രം, പ്രത്യേകതകള് അറിയാം...