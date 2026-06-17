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പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ സന്ദേശ വാഹകൻ; കാതങ്ങൾ താണ്ടി കുൽദീപ് വയനാട്ടിൽ

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി ലോകമൊട്ടാകെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി സഞ്ചരിച്ച് ഹരിയാന സ്വദേശി കുൽദീപ് വൈഷ്ണോയ്‌.

ENVIRONMENT PROTECTION KULDEEP VAISHNOI SAVE NATURE LATEST NEWS MALAYALAM
Kuldeep Vaishnoi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 8:11 PM IST

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വയനാട്: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി രാജ്യമൊട്ടാകെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഹരിയാന സ്വദേശിയായ ഒരു യുവാവ്. വനനശീകരണവും മലിനീകരണവും മനുഷ്യജീവിതത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭീഷണികൾ ലോകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം. 165 ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം വയനാട്ടിലുമെത്തി. ഹരിയാന സ്വദേശിയായ കുൽദീപ് വൈഷ്ണോയ്‌ എന്ന യുവാവാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സന്ദേശവുമായി ഇന്ത്യ ചുറ്റുന്ന ഈ സാഹസിക യാത്ര നടത്തുന്നത്.

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ഹരിയാനയിലെ ഗുരുതരമായ വായുമലിനീകരണം മൂലം ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുകയും ഹൃദ്രോഗബാധിതനാകുകയും ചെയ്‌ത അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ദൗത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. പരിസ്ഥിതി നാശമാണ് തൻ്റേയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

"ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തണുപ്പ് സമയത്ത് മലിനീകരണം അധികമാവുമ്പോൾ ശ്വാസം വലിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വന നശീകരണം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളേയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു" കുൽദീപ് പറഞ്ഞു. ഹരിയാന,ഡൽഹി, യുപി, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മലിനീകരണ പ്രശ്‌നങ്ങൾ അധികമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കാതങ്ങൾ താണ്ടി കുൽദീപ് (ETV Bharat)

2026 ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് കുൽദീപ് സൈക്കിൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നിട്ട് 165 ദിവസത്തെ യാത്രക്കൊടുവിലാണ് അദ്ദേഹം വയനാട്ടിലെത്തിയത്. ഇനി പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കന്യാകുമാരിയിലെത്തി യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം.

തമിഴ്‌നാട്,ആന്ധ്രാ, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. അനുമതി ലഭിക്കുകയാമെങ്കിൽ ചൈന സന്ദർശിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യാത്രാമധ്യേ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ചും ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നു. വന സംരക്ഷണവും മൃഗസംരക്ഷണവും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റേയും ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. കായിക ഇനമായ കിക്ക് ബോക്‌സിങ്, വുഷു എന്നിവയിൽ സ്വർണ മെഡൽ ജേതാവായ കുൽദീപ് ബിരുദ പഠനത്തിനിടെയാണ് ഈ ദൗത്യത്തിനായി പഠനം താത്ക്കാ‌ലികമായി നിർത്തിവെച്ചത്. വ്യക്തിപരമായ ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധിയെ സാമൂഹിക സന്ദേശമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അദ്ദേഹം.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഒരു മുദ്രാവാക്യമല്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന യാത്രയാണ് കുൽദീപ് വൈഷ്ണോയിയുടേത്. രോഗവും പ്രതിസന്ധികളും അതിജീവിച്ച് ഒരു സന്ദേശവാഹകനായി മാറിയ ഈ യുവാവിൻ്റെ യാത്ര പലർക്കും പ്രചോദനമാകുകയാണ്. വയനാടിനെയും കേരളത്തെയും ഏറെ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടുവെന്നും യാത്ര തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

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ENVIRONMENT PROTECTION
KULDEEP VAISHNOI
SAVE NATURE
LATEST NEWS MALAYALAM
KULDEEP VAISHNOI CYCLIST

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