ക്രിസ്മസ് മധുരവുമായി കുടുംബശ്രീ; സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 850 യൂണിറ്റുകൾ, കേക്കുകൾ ഇനി വീട്ടിലെത്തും
Published : December 22, 2025 at 3:39 PM IST
കോഴിക്കോട്: ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാൻ വിപുലമായ കേക്ക് വിപണനവുമായി കുടുംബശ്രീ. കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള 850-ലധികം കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നാണ് വൈവിധ്യമാർന്നതും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ കേക്കുകൾ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിതമായ വിലയും രാസവസ്തുക്കളുടെ അഭാവവുമാണ് കുടുംബശ്രീ കേക്കുകളെ ആകർഷകമാക്കുന്നത്.
വില തുച്ചം ഗുണം മിച്ചം
പരമ്പരാഗതമായ പ്ലം കേക്കുകൾ മുതൽ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കേക്കുകൾ വരെ കുടുംബശ്രീ വിപണിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലം, റിച്ച് പ്ലം, മാർബിൾ, ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ്, റെഡ് വെൽവറ്റ്, കാരറ്റ്, കോക്കനട്ട്, ചോക്ലേറ്റ്, കോഫി, ചീസ്, ഫ്രൂട്ട് കേക്കുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. രാസവസ്തുക്കളോ പ്രിസർവേറ്റീവുകളോ ചേർക്കാതെ പൂർണമായും ശുചിത്വപൂർണമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവ നിർമിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വലിയ പ്രത്യേകതയെന്ന് കുടുംബശ്രീ കോർഡിനേറ്റർ കവിത പിസി പറഞ്ഞു. 250 രൂപ മുതൽ പ്ലം കേക്കുകൾ ലഭ്യമാണ്.
ഇത്തവണ കേക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കടകളിൽ പോകണമെന്നില്ല. കുടുംബശ്രീയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇ-കൊമേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷനായ 'പോക്കറ്റ്മാർട്ട്' വഴി ഓൺലൈനായി കേക്കുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന കേക്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും കുടുംബശ്രീ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, സംസ്ഥാനത്തെ കേക്ക് നിർമാണ യൂണിറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ 'കേക്ക് യൂണിറ്റ് ഡയറക്ടറി' മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പ്രകാശനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് കുടുംബശ്രീയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
വിപണന മേളകൾ
സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ മുന്നൂറിലേറെ കേക്ക് വിപണന മേളകളാണ് ഇക്കുറി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക സിഡിഎസുകൾ വഴിയും ജില്ലാതല ചന്തകൾ വഴിയും കുടുംബശ്രീ മേളകൾ വഴിയും നേരിട്ട് കേക്കുകൾ വാങ്ങാം. പലയിടങ്ങളിലും ഡിസംബർ 25 വരെയും ചില ജില്ലാ ചന്തകളിൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുമാണ് വിപണനം നടക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കായംകുളം, കണിച്ചുകുളങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ജില്ലാതല ചന്തകളും ഭക്ഷ്യമേളകളും നടക്കും. ഓരോ സിഡിഎസിലും രണ്ട് വീതം കേക്ക് മേളകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഡിസംബർ 25 വരെ മിക്കയിടങ്ങളിലും ക്രിസ്മസ് വിപണികൾ സജീവമായിരിക്കും. കേക്ക് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തു വിപണനം നടത്തുന്നതു കൂടാതെ പുറമേ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ചും സംരംഭകർ കേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകും. കുടുംബശ്രീയുടെ ഈ സംരംഭം സാധാരണക്കാർക്ക് മിതമായ വിലയിൽ കേക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതോടൊപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് മികച്ച വരുമാന മാർഗം കൂടിയാവുകയാണ്.