ഭക്ഷണ ശൃംഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ കുടുംബശ്രീ; ജില്ലകൾ തോറും കെഎഫ്സി ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ, ട്രെയിനുകളിലും സജീവമാകാൻ ആലോചന
2026 ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ആലോചനയെന്ന് കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എച്ച് ദിനേശ് ഇ ടിവി ഭാരതിനാട്
Published : October 27, 2025 at 5:30 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലുടനീളം കെഎഫ്സി ചിക്കൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കുടുംബശ്രീ. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ 50 യൂണിറ്റുകളാണ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. എരിവുള്ളതും മൊരിഞ്ഞതുമായ എഴ് തരം ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വിഭവങ്ങളും കുടുംബശ്രീ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാകും. 2026 ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ആലോചനയെന്ന് കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എച്ച് ദിനേശ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരം 4, കൊല്ലം 4 , പത്തനംതിട്ട 3, ആലപ്പുഴ 4, കോട്ടയം 4, ഇടുക്കി 2, എറണാകുളം 4, തൃശൂര് 4, പാലക്കാട് 3, മലപ്പുറം 4, കോഴിക്കോട് 4, വയനാട് 2, കണ്ണൂർ 4, കാസർകോട് 4 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുക. ആദ്യപടിയായി കോർപ്പറേഷൻ നഗരസഭ പരിധികളിൽ ആയിരിക്കും കുടുംബശ്രീ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ലഭ്യമാവുക. വിതരണം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനാണ് തീരുമാനം. കേരള ചിക്കനുമായി ധാരണയിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് കുടുംബശ്രീ പുതിയ പദ്ധതിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകും. കൂടുതലായും പാഴ്സൽ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഔട്ട്ലെറ്റിലെത്തി വാങ്ങുന്നതിനു പുറമേ സൊമോറ്റോ വഴിയും വിതരണശൃംഖല ഉണ്ടാകുമെന്ന് എച്ച് ദിനേശ് പറഞ്ഞു.
കഴിയുന്നതും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഓരോ ജില്ലകളിലും ഇതിനാവശ്യമായ സെൻ്ററുകൾ കണ്ടെത്താൻ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓരോ യൂണിറ്റിലേക്കും പുതിയ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകും. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമാണ പ്രക്രിയകൾ നടക്കുക. ഒലിവ് ഓയിലിൽ ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ അതും തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കും. ജില്ലകളിലെ തിരക്കുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി വൈകാതെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്. യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതോടെ ചിക്കൻ്റെ ഓരോ വിഭവങ്ങളുടെയും വിലവിവര പട്ടിക പുറത്തിറക്കുമെന്നും കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു.
ട്രെയിനുകളിലും കുടുംബശ്രീ ഭക്ഷണം
ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾക്ക് പുറമെ, വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രെയിനുകളിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി റെയിൽവേ അധികൃതരെ സമീപിക്കാനും കുടുംബശ്രീ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കേരളത്തിലോടുന്ന നാല് ട്രെയിനുകളിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പിൻബലത്തിലാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ പുതിയ നീക്കം. സർവീസ് ലഭിച്ചാൽ ഭംഗിയായി കുടുംബശ്രീക്ക് അത് നിർവഹിക്കാനാകുമെന്നും എച്ച് ദിനേശൻ പറഞ്ഞു.
ഇടുക്കി ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലായി 13 കുടുംബശ്രീ പ്രീമിയം കഫേകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 964 ജനകീയ ഹോട്ടലുകളുമുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ 500 സംരംഭങ്ങൾ സൊമാറ്റോ, സ്വിഗി തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്. എറണാകുളത്തെ കുടുംബശ്രീ സംരംഭമായ സമൃദ്ധിക്ക് നിലവില് ജനശതാബ്ദി, പരശുറാം, ഇൻ്റർസിറ്റി, വേണാട് ട്രെയിനുകളിലെ ഭക്ഷണ വിതരണ കരാർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേയുടെ 'മദദ്' ആപ്പുവഴി ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഭക്ഷണം ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നൽകാനാണ് അനുമതി.
തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള റെയിൽവേസ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്റ്റാളിനുവേണ്ടി കുടുംബശ്രീ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ലേലത്തിന് അടിസ്ഥാനവില നിശ്ചയിച്ചത് വലിയ തുകയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കുടുംബശ്രീ - ഒരു ബൃഹത് മാതൃക
കേരള സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി 1998-ൽ കേരള സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച സംരംഭമാണ് കുടുംബശ്രീ. 1998 മേയ് 17-ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. ഇത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നത്. ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, സമൂഹത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ഉന്നമനം എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
2012-ൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ പ്രകാരം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു ദേശീയ വിഭവശേഷി സംഘടനയായി കുടുംബശ്രീയെ അംഗീകരിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മകളിൽ ഒന്നായി കുടുംബശ്രീ വളർന്നു. കേരളത്തിൽ 50 ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും അവാർഡുകളും കുടുംബശ്രീ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ, ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം ലക്ഷ്യമിട്ട് തുടങ്ങിയ കുടുംബശ്രീ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ബൃഹത് മാതൃകയായി ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു.
