കുടകിൻ്റെ പാരമ്പര്യ കല; പുത്തരി മഹോത്സവത്തിൽ കോലാട്ടത്തെ വരവേറ്റ് കുടകർ
കുടക് ജനതയുടെ പാരമ്പര്യ കലാരൂപമാണ് കോലാട്ടം. തക്ക മുഖ്യസ്ഥര് ഉള്പ്പെടെ പ്രായഭേദമന്യേ ഈ അയോധന നൃത്തത്തില് പങ്കാളികളാവുന്നു.
Published : November 28, 2026 at 6:54 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇ. എം
കണ്ണൂർ: പാരമ്പര്യ കലകൾ അന്യംനിന്നുപോകുന്ന ഈ കാലത്ത് കുടകിൽ വീണ്ടും പുനർജനിക്കുകയാണ് പുത്തരി മോഹത്സവവും കോലാട്ടവും. കുടക് ജനതയുടെ പാരമ്പര്യ കലാരൂപമാണ് കോലാട്ടം. പുത്തരിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ചയോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളാണ് കുടകിൻ്റെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. അതിൽ കോൽമന്ദിൽ നടക്കുന്ന കോലാട്ടമാണ് ഏറ്റവും ആകർഷണീയം.
വൃത്താകൃതിയിൽ ഉള്ള മൈതാനത്തിന് നടുവിൽ ഒരാൽമരവും തറയുമുണ്ടാകും. ദേവസ്ഥനത്തിൻ്റെ പദവിയാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് കൊടുവർ കൽപ്പിച്ചു പോരുന്നത്. പുത്തിരി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ത്യാദരപൂര്വ്വം ഊര് മന്ദ് നടക്കും. നാലോ അഞ്ചോ കുടുംബങ്ങള് ചേര്ന്നാണ് ഊരുമന്ദില് കോലാട്ടം നടത്തുന്നത്. തുടര്ന്ന് അയല്ക്കൂട്ടങ്ങല് ചേര്ന്നുളള നാട്ടുമന്ദും പല ദേശങ്ങള് അടങ്ങിയ ദേശമന്ദും കുടക് മുഴുവന് അരങ്ങേറും.
വെളള നിറത്തിലോ കറുപ്പ് നിറത്തിലോ മുട്ടൊപ്പമെത്തുന്ന ' കുപ്യേച്ചേല ' എന്ന ആചാര വേഷം ധരിച്ചാണ് കോലാട്ടം നടത്തുക. തുടികൊട്ടും പാട്ടിൻ്റെ താളത്തില് മനോഹരമായി ചുവടുവെച്ച് നടത്തുന്ന കോലാട്ടം കണ്ണിനും കാതിനും ഇമ്പമേകും. ചിലയിടങ്ങളില് ഉമ്മത്താട്ട്, ബോലേക്കാട്ട്, പരേയക്കളി തുടങ്ങിയവയും പുത്തരി ആഘോഷത്തിന് പൊലിമ പകരുന്നു. തക്ക മുഖ്യസ്ഥര് ഉള്പ്പെടെ പ്രായഭേദമന്യേ ഈ അയോധന നൃത്തത്തില് പങ്കാളികളാവുന്നു.
"ആർജിഗ്രാമത്തിലെ ഊര് കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ആചാരമാണ് ഊര് മന്ത്. പുത്തരിയോടനുബന്ധിച്ച് പുരുഷന്മാരുടെ കോലാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. ഊര് മന്തിന് ശേഷം വിപുലമായ നാടുമന്ത് നടക്കുമെന്ന് കുടക് ജനതയിലെ", കെ സുബ്ബയ്യ പറഞ്ഞു.
നെല്കൃഷിയും കുടക് ജനതയും
പഴയ കാലത്ത് ഒമ്പത് ദിവസത്തോളം നീണ്ട് നില്ക്കുന്ന ഈ ആഘോഷം ഇന്ന് ഒഴാഴ്ചയായി ചുരുങ്ങിയെങ്കിലും പൊലിമ ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. നടിക്കേരി ചിന്നപ്പയുടെ നാടോടി സമാഹാരത്തില് പുത്തരി ആഘോഷവും അനുബന്ധിച്ചുളള നൃത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെല്കൃഷിയും കുടക് ജനതയും തമ്മിലുളള ബന്ധത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത വെളിവാക്കുന്നതാണ് പുത്തരി ആഘോഷവും അതോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളും.
മുമ്പ് എട്ടോ ഒമ്പതോ ദിവസം നീണ്ട് നില്ക്കുന്ന പാട്ടുകളും കഥ പറച്ചിലും നടന്നിരുന്നു. എല്ലാ വീടുകളും സന്ദര്ശിച്ച് മുതിര്ന്നവര് മനേപാടും നടത്തിയിരുന്നു. കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് പുന്നെല്ലു കൊണ്ടുളള പുത്തരി കഞ്ഞിയും പായസവും ഉള്പ്പെട്ട സദ്യ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കോലാട്ടം ഉള്പ്പെടെയുളള നൃത്തങ്ങള് അരങ്ങേറുക.
ഒരാഴ്ചക്കാലം വിവിധ ദേശങ്ങളില് നിന്നുള്ളവര് കോല്മന്ദില് കോലാട്ടം നടത്തും. മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെ ദൈർഘ്യം വരുന്ന കോലാട്ടത്തില് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായി നൃത്തങ്ങള് നടത്തും. അനുബന്ധമായി പോര്വീര്യമുളളവര് പോരാട്ടത്തെ അനുസ്മരിച്ച് പയറ്റും നടത്തും. ഭഗവതിക്കാവുകളിലും ഇഗ്ഗുത്തപ്പ ദേവസ്ഥാനത്തും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ചൂരല് വടികള് ഇരുകൈകളിലുമേന്തിയുളള നൃത്തത്തെയാണ് കോലാട്ടമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
കുടകിലെ ഓരോ അയിന്മനകളിലും വല്യ വീടുകളിലും കുടുംബാംഗങ്ങള് ആഘോഷപൂര്വ്വമാണ് പുത്തരി അനുഷ്ടാന ചടങ്ങുകളോടെ ആചരിച്ചത്. സന്ധ്യാസമയത്ത് നേരെകെട്ടുവോ ചടങ്ങ് നടത്തിയാണ് തുടക്കം. കുടുംബത്തിലെ മുതിര്ന്നയാള് ഒറ്റസംഖ്യയില് നെല്കതിര് കൊയ്തെടുത്തു. പൊലി പൊലി ദേവാ എന്ന് വിളിച്ച് കതിര് കുത്തിയില് ആക്കി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്ന് ബോള്ച്ചയുടെ മുന്നില് വെച്ച് പ്രാര്ത്ഥിച്ചു. പിന്നീട് പുത്തരി കൊണ്ടുളള വിഭവങ്ങളൊരുക്കി കൂട്ടമായി സദ്യയുണ്ട ശേഷമാണ് അനുഷ്ഠാന കലകള് അരങ്ങേറിയത്.
പാടി മുതല് മടിക്കേരി വരെയുളള ഗ്രാമങ്ങളില് പുത്തരി മഹോത്സവം നടന്നു. നിബിഢവനവും മലകളും കഴിഞ്ഞുള്ള തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കുടകിലെ നെല്വയലുകള്. നോക്കെത്താ ദൂരം പരന്നു കിടക്കുന്ന നെല്വയലുകളില് കുടകിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. നെല്കൃഷിയില് നിന്നുളള വരുമാന നഷ്ടവും സര്ക്കാര് പിന്തുണയും കുറഞ്ഞതോടെ വയലുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. അവശേഷിക്കുന്ന പാടങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ പുത്തരി മഹാത്സവത്തിന് കാരണമാവുന്നത്. പാകമായ പുന്നെല്ല് കൊയ്യുന്നതിൻ്റെ പവിത്രത ഇനി എത്രകാലം എന്ന ആശങ്ക കുടക് ജനതക്കുണ്ട്.
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