കുടകിൻ്റെ പാരമ്പര്യ കലയ്ക്ക് പുനരുജ്ജീവനം; താള അകമ്പടിയോടെ കോലാട്ടത്തിനെ വരവേറ്റ് കുടകർ
വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ പൗര്ണമിനാളില് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കുടകിൻ്റെ പുത്തരി നൃത്തമായ കോലാട്ടം നടക്കുന്നത്.
Published : December 8, 2025 at 7:19 PM IST
കണ്ണൂര്: പാരമ്പര്യ കലകള് അന്യംനിന്നുപോകുന്ന കാലമാണിത്. അസ്തമിച്ചു പോകുന്നുവെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്ന പുത്തരി മഹോത്സവവും കോലാട്ടവും പുനര്ജ്ജനിക്കുകയാണ് കുടകിൽ. ഉത്തര മലബാറുകാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് കുടക് ജനതയുടെ പാരമ്പര്യ കലാരൂപമാണ് കോലാട്ടം. കുടക് ജില്ലയിലെ ബദിഗേരി നാട്ടിലെ മുക്കോട്ടുലു, ബൊമ്മാന്ജിക്കേരി ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് പഴയ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഭക്തിയിലും സമന്വയിച്ച് പുത്തരി നൃത്തം എന്ന കോലാട്ടം ഇത്തവണ അവതരിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ തിരിച്ചുവരവ് ഗ്രാമങ്ങളെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ നാളുകളിലേയ്ക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോയി.
പുത്തരി മഹോത്സവത്തിനെയും കോലാട്ടത്തെയും താള അകമ്പടിയോടെയാണ് നാടും നാട്ടാരും വരവേറ്റത്. കുടകിൽ അരങ്ങേറിയ കോലാട്ടം കാണാൻ സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രായഭേദമന്യേ നിരവധി പേര് എത്തി. അയോധന നൃത്തത്തില് പങ്കാളികളാകുകയും താള ചുവടുകൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു.
വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ പൗര്ണമിനാളില് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കുടകിൻ്റെ പുത്തരി നൃത്തമായ കോലാട്ടം നടത്തി വരുന്നത്. പഴയ കാലത്തെ എട്ടോ ഒമ്പതോ ദിവസം വരെ നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന പാട്ടുകളും കഥപറച്ചിലും കളികളുമൊക്കെ ആയിരുന്നു കോലാട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റ് കൂട്ടിയിരുന്നത്.
പുത്തരി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചും കോലാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ചരിത്രരേഖകൾ പരിശോധിക്കുക തന്നെ വേണം.
നെല്കൃഷിയും കുടക് ജനതയും
നെല്കൃഷിയും കുടക് ജനതയുമായുളള ബന്ധം തീക്ഷ്ണമാണ്. കുടകിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവും ആകര്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരിടമാണ് നെല്പ്പാടങ്ങൾ. കാടും മലയും കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നോക്കത്താദൂരത്ത് പാടശേഖരങ്ങള് പച്ചപരവതാനി വിരിച്ചതുപോലെ കിടക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാം. ഈ കാഴ്ച ആരെയും കുറച്ച് നേരം അവിടെ പിടിച്ചുനിർത്താനും മാത്രം സുന്ദരമായിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളോടെ ഇവയൊക്കെ ഇന്നും അവിടെ കാണാം.
ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളുടെ പ്രധാന വരുമാനവും കൃഷിയായിരുന്നു. പിന്നീടതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. വയലുകളുടെ വിസ്തീര്ണം കുറഞ്ഞെങ്കിലും നെല്ലും നെല്കൃഷിയുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ തെളിവാണ് പുത്തരിയും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും.
വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ തയാറെടുപ്പ്
ഓണം കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം 90 ദിനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുത്തരി ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമാകും. കുടകിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങിൽ പുത്തരി ആഘോഷം നടക്കും. മടിക്കേരി, മൂർനാട്, നാപ്പോക്ളു, എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുത്തരി ആഘോഷം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്.
പാകമായ പുന്നെല്ല് ആദ്യമായി കൊയ്യുക എന്നത് കുടകരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ആചാരമാണ്. പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ ജോത്സ്യര് നക്ഷത്രവും രാശിയും നോക്കി വ്യക്തിയെ തെരഞ്ഞടുക്കുന്നു. ഈ വ്യക്തിയാണ് കതിരു കൊയ്യാന് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. വീട്ടിലും ബന്ധു കുടുംബങ്ങളിലും ഇങ്ങിനെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയും നല്കപ്പെടുന്നു.
പുത്തരി ദിനത്തില് വാദ്യ മേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ദീപമേന്തിയ പെണ്കുട്ടിക്കും വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്ക്കുമൊപ്പമാണ് കൊയ്ത്തു നടത്താന് വയലിലേക്ക് പോകുന്നത്. നേരത്തെ മുളം കുറ്റിയില് ഒരുക്കി വെച്ച പാല്, നെയ്യ്, തേന്, തേങ്ങാപൂള്, ഇഞ്ചി എന്നിവ നെല്ലിന് ചുവട്ടില് ഒഴിക്കുന്നു. ഈ സന്ദര്ഭത്തില് പൊലി ദൈവേ പൊലി എന്ന് ഭക്താദരപൂര്വ്വം എല്ലാവരും വിളിക്കും.
ആകാശത്ത് വെടി ഉതിര്ക്കുന്നതോടെ കൊയ്ത്ത് ആരംഭിക്കും. അതു കഴിഞ്ഞാല് ദേവസ്ഥാനത്തും വീട്ടിലും ഇലകളില് പൊതിഞ്ഞ് നെല്ല് കെട്ടി വെക്കും. സമൃദ്ധിക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് കതിര് ഇങ്ങിനെ കെട്ടി വെക്കുന്നത്. മത്സ്യ മാംസങ്ങള് വര്ജ്ജിച്ചു കൊണ്ടാണ് കുടകിൻ്റെ മാത്രം ഈ ദേശീയോത്സവം നടക്കുക.
പിന്നീട് നാട്ടിലാകെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ബഹളമാകും. അതിൽ പ്രധാനമായ കോലാട്ടം കാണാനാകും ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയവരാണ് കോലാട്ടം നടത്തുന്നത്. മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെ ദൈര്ഘ്യമുള്ള കോലാട്ടം തുറന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ദൈവസ്ഥാനത്താണ് അരങ്ങേറുക. അതു വരെ ഭഗവതിക്കാവുകളിലും ഇഗ്ഗുത്തപ്പ ദേവസ്ഥാനത്തും സൂക്ഷിച്ചു വച്ച ചൂരല് വടികള് ഇരു കൈകളിലുമേന്തി താളത്തില് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പുത്തരിയിലെ കോലാട്ട നൃത്തത്തിൻ്റെ രീതി.
