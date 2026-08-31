സാങ്കേതികസർവകലാശാല വിസി നിയമനക്കേസിൽ വ്യക്തത വരുത്തി മന്ത്രി റോജി എം ജോണ്; സംസ്ഥാനത്തെ 5,183 സ്കൂളുകളിൽ 'ഡിജിറ്റൽ സ്ക്വയർ'
വൈസ് ചാൻസലർ നിയമന കേസിൽ സാങ്കേതികമായി കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അനുവാദം മാത്രമാണ് സർക്കാർ നൽകിയതെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ വ്യക്തമാക്കി
Published : August 31, 2026 at 6:06 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയിലെ (KTU) വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ. സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് സംബന്ധിച്ച നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിൽ പ്രസക്തിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സാങ്കേതികമായി കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് വി സി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നത്. തുടർന്ന് സർക്കാരും ചാൻസലറും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും കേസ് സ്പെഷ്യൽ ലോക് അദാലത്തിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തുകയും സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയിലും ഡിജിറ്റൽ സർവ്വകലാശാലയിലും സ്ഥിരം വി സിമാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ ചുമതലയേറ്റെടുത്തതിനാൽ നിയമപോരാട്ടം തുടരുന്നതിന് നിലവിൽ പ്രസക്തിയില്ലെന്നും അതിനാൽ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകുക മാത്രമാണ് സർക്കാർ ചെയ്തതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ 'ഡിജിറ്റൽ സ്ക്വയർ' പദ്ധതി
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 5,183 പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ 'ഡിജിറ്റൽ സ്ക്വയർ' പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ അറിയിച്ചു. പൊതുവായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ പഠന ഇടം സജ്ജമാക്കുകയും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളെയാണ് പദ്ധതിക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക പദ്ധതി നിർവ്വഹണച്ചുമതലയുള്ള കൈറ്റിൻ്റെ (KITE) വെബ്സൈറ്റിൽ (kite.kerala.gov.in) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരത്തോടെ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്വയറിലുള്ള എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്കും ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജുകൾ കൈറ്റ് എത്തിക്കും. തുടർന്ന് ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകും. കളിയിലൂടെയുള്ള പഠനം, സർഗാത്മകത, സ്വയംപഠനശേഷി, ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ളവർക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അധിഷ്ഠിത പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കൈറ്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്കൂളുകൾ
പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് (814). എറണാകുളം (475), പാലക്കാട് (466), കണ്ണൂർ (463) ജില്ലകളാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. നൂറുദിന കർമ്മപദ്ധതിയിൽ 5,000 സ്കൂളുകളെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെങ്കിലും കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ താല്പര്യം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഈ വർഷം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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