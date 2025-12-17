Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / state

'അനിശ്ചിതത്വം ഒഴിവാക്കാൻ അന്തിമ തീരുമാനം'; വിസി നിയമനത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി മന്ത്രി ബിന്ദു

സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് വിസി നിയമന തർക്കം പരിഹരിച്ചത് സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കാനാണെന്ന് മന്ത്രി.

Higher Education Minister R Bindu Kerala technical university VC Supreme Court on Kerala VC Digital University Kerala VC
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : December 17, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് സാങ്കേതിക സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം ഒഴിവാക്കാനാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഈ അനിശ്ചിതത്വം പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകിയതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (കെടിയു), കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സയൻസസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിസി നിയമനത്തിലാണ് സർക്കാരും ഗവർണറും അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. നിയമനം വൈകുന്നത് വിദ്യാർഥികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയിരുന്നു. പുതിയ വിസിമാർ സർവകലാശാലകളിലെ ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സുപ്രീം കോടതി നിർദേശത്തെത്തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത്. മറ്റ് സർവകലാശാലകളിലെ വിസി നിയമനങ്ങളും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് മന്ത്രി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് നിയമനം നടന്നത്.

നിയമനം ഇങ്ങനെ

കെടിയു വൈസ് ചാൻസലറായി ഡോ. സിസ തോമസിനെയും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സയൻസസ്, ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിസിയായി ഡോ. സജി ഗോപിനാഥനെയും നിയമിച്ചതായി അറിയിപ്പ് വന്നിരുന്നു. നിയമന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട കോടതി റിട്ടയേർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സുധാംശു ധൂലിയ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയോട് ഓരോ തസ്തികയിലേക്കും ഒരാളുടെ പേര് നിർദേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെബി പർദിവാല, കെവി വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ ശിപാർശകൾ സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു.

സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ കത്തുകൾ കൈമാറുകയും യോഗങ്ങൾ ചേരുകയും ചെയ്തിട്ടും സമവായത്തിലെത്താത്തത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളും സർക്കാർ നിർദേശിച്ച ചില പേരുകളിൽ ഗവർണർ ഉന്നയിച്ച എതിർപ്പുകളുമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ഇത് കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇടപെടേണ്ടി വരുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

കേന്ദ്ര ബില്ലിനെതിരെ വിമർശനം

പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച 'വികസിത് ഭാരത് ശിക്ഷാ അധിഷ്ഠാൻ' ബില്ലിനെയും മന്ത്രി വിമർശിച്ചു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിഷൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൻ പിഴ ചുമത്താൻ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത് സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളുടെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തെ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും ഇതിനെതിരെ ബോധവത്‌കരണം നടത്തുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

Also Read:- നൗഷാദ് എന്ന 'നന്മ', ഒന്നരപതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അറ്റുപോയ രക്തബന്ധം വിളക്കി ചേർത്തു; സുഹാസിനി ഇനി സനാഥ

TAGGED:

HIGHER EDUCATION MINISTER R BINDU
KERALA TECHNICAL UNIVERSITY VC
SUPREME COURT ON KERALA VC
DIGITAL UNIVERSITY KERALA VC
KERALA VC APPOINTMENT NEWS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.