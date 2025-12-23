കെടിഡിസി ഹോട്ടലുകളിൽ 'നോ വേക്കൻസി'; അവധി ആഘോഷിക്കാൻ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്, ജനുവരി 2 വരെ ബുക്കിങ് ഫുൾ
Published : December 23, 2025 at 4:29 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കെടിഡിസിയുടെ പ്രീമിയം ബജറ്റ് ഹോട്ടലുകളെ അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെത്തുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികളില് അധികവും. അതില് മലയാളികളുണ്ടാകും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരുണ്ടാകാം വിദേശികളുണ്ടാകും. ന്യൂജെന് ഭാഷയില് പറഞ്ഞാല് അത്രയേറെ വൈബാണ് കെടിഡിസി ഹോട്ടലുകള് അവിടെ തങ്ങുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികള്ക്കു നല്കുന്നത്.
അതിനാല് വിനോദ യാത്ര പ്ലാന് ചെയ്യുമ്പോള് ആദ്യം മനസിലെത്തുന്നത് കെടിഡിസിയുടെ പ്രീമിയം, ബജറ്റ് ഹോട്ടലുകളായിരിക്കും. ഡിസംബര് 23 ന് കേരളത്തിലെ സ്കൂളും കോളജുമെല്ലാം ക്രിസ്മസ് അവധിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ജനുവരി ആദ്യവാരത്തോടെ മാത്രമേ ഇനി വിദ്യാലയങ്ങള് തുറക്കുകയുള്ളൂ. ഈ അവധിക്കാലം അടിച്ചു പൊളിക്കാന് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നവര്ക്ക് തങ്ങാന് കേരളത്തിലെ കെടിഡിസി ഹോട്ടലുകളില് ജനുവരി ആദ്യവാരം വരെ മുറി ഒഴിവില്ല-ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ബുക്കിങ് ഫുള്.
കേരളത്തിലെ ഈ സീസണിലെ സവിശേഷമായ കാലാവസ്ഥയും ദീര്ഘമായ അവധിയുമാണ് കെടിഡിസിയുടെ ഹോട്ടലുകള് വ്യാപകമായി ബുക്കു ചെയ്തു പോകാന് കാരണമെന്ന് കെടിഡിസി മാര്ക്കറ്റിങ് മാനേജര് രാജ്മോഹന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. കോവളം സമുദ്ര, കുമരകം വാട്ടര് സ്കേപ്സ്, തിരുവനന്തപുരം മാസ്കോട്ട്, കൊച്ചി ബോള്ഗാട്ടി ഐലന്ഡ് റിസോര്ട്ട്, തേക്കടി ആരണ്യ നിവാസ്, മൂന്നാര് ടീ കൗണ്ടി എന്നീ പ്രീമിയം ഹോട്ടലുകള് നേരത്തെ തന്നെ മുഴുവന് മുറികളും ബുക്കു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ജനുവരി 2 നു ശേഷം ഇതേ നില തുടരുമോ എന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് അറിയാനാകുമെന്ന് രാജ്മോഹന് പറയുന്നു.
പ്രീമിയം ഹോട്ടലുകൾ ഹൗസ് ഫുൾ
7 പ്രീമിയം ഹോട്ടലുകളിലായി 311 പ്രീമിയം മുറികളാണ് 10 ദിവസത്തേക്ക് തുടര്ച്ചയായി സഞ്ചാരികള് ബുക്കു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത്. കോവളം സമുദ്ര ഹോട്ടലില് ആകെയുള്ള 64 പ്രീമിയം റൂമുകളും ജനുവരി 4 മുതല് മാത്രമാണ് ഒഴിവുവരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം മാസ്കോട്ട് ഹോട്ടലില് 52 പ്രീമിയം റൂമുകളുടെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതി വിഭിന്നമില്ല. ഇവിടെ ഡിസംബര് 28 നും 29 നും ഏതാനും റൂമുകളുടെ ഒഴിവുണ്ട്. സഞ്ചാരികളുടെ എക്കാലത്തെയും പറുദീസയായ തേക്കടി ലേക്ക് പാലസില് ഇനി ജനുവരി 10 മുതല് മാത്രമാണ് മുറി ഒഴിവു വരുന്നത്. ഇവിടെ വെറും 6 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് മാത്രം തങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമാണുള്ളത്. തേക്കടി ആരണ്യ നിവാസില് 30 പ്രീമിയം റൂമുകളും ജനുവരി 5 മുതല് മാത്രമാണ് ഒവിവുള്ളത്. കുമരകം വാട്ടര് സ്കേപ്സില് 40 പ്രീമിയം റൂമുകളുണ്ടെങ്കിലും ജനുവരി 6വരെ ഇവിടെ മുറി ഒഴിവില്ല. കൊച്ചി ബോള്ഗാട്ടി ഐലന്ഡ് റിസോര്ട്ടില് 60 പ്രീമിയം മുറികളുണ്ട്. ഇവിടെയും ജനുവരി 8 വരെ റൂം ബുക്കിംഗ് ഫുള് ആണ്. തെക്കിൻ്റെ കശ്മീരായ മൂന്നാറിലെ കെടിഡിസി റിസോര്ട്ടായ ടീ കൗണ്ടിയില് ആകെയുള്ള 59 പ്രീമിയം മുറികള് ജനുവരി മാസത്തില് ഏതാണ്ട് പൂര്ണമായും ബുക്കിങ് പൂര്ത്തിയായി കഴിഞ്ഞു.
ബജറ്റ് ഹോട്ടലുകളിലും വൻ തിരക്ക്
കെടിഡിസിയുടെ ബജറ്റ് ഹോട്ടലുകളായ പൊന്മുടി ഗോള്ഡന് പീക്കില് 28 കോട്ടേജുകളും തിരുവനന്തപുരം ചൈത്രം ഹോട്ടലിലെ 88 റൂമുകളും തണ്ണീര്മുക്കത്തെ കുമരകം ഗേറ്റ് വേയിലെ 34 റൂമുകളും തേക്കടി പെരിയാര് ഹൗസിലെ 44 മുറികളും മലമ്പുഴയിലെ ഗാര്ഡന് ഹൗസിലെ 17 മുറികളും വയനാട് പെപ്പര് ഗ്രോവിലെ 18 മുറികളും പറശിനിക്കടവ് ഫോക്ക് ലാന്ഡിലെ 10 റൂമുകളും കണ്ണൂര് ലൂം ലാന്ഡിലെ 22 റൂമുകളും ആലപ്പുഴ റിപ്പിള് ലാന്ഡിലെ 21 റൂമുകളും ജനുവരി 2 വരെ ബുക്കിങ് സമ്പൂര്ണമാണ്.
അതു കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് യാത്ര പ്ലാന് ചെയ്യുന്നവര് കെടിഡിസിയെ ആശ്രയിക്കാതെ മറ്റു സ്വകാര്യ ഹോട്ടലുകളില് എത്രയും വേഗം ഓണ്ലൈനായി ബുക്കിങ് നടത്തുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. കെടിഡിസി ഹോട്ടല് ബുക്കിങ്ങിന് www.ktdc.com എന്ന വെബ് സൈറ്റു വഴിയോ 9400008591 എന്ന മൊബൈല് നമ്പര് വഴിയോ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.
