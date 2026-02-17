ETV Bharat / state

വനിതകള്‍ യാത്ര പോകുന്നോ; കെടിഡിസി ഹോട്ടലുകളില്‍ 50 ശതമാനം സൗജന്യം

കെടിഡിസിയുടെ പ്രീമിയം ഹോട്ടലുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 8 ഹോട്ടലുകളില്‍ മാര്‍ച്ച് 5 മുതല്‍ 10 വരെയാണ് കിഴിവ് ലഭിക്കുക

വാട്ടര്‍ സ്‌കേപ്‌സ്- കുമരകം (Special Ararngement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 17, 2026 at 7:07 PM IST

Updated : February 17, 2026 at 7:18 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വനിതകളുള്‍പ്പെടുന്ന എല്ലാ ഹോട്ടല്‍ റിസര്‍വേഷനുകള്‍ക്കും കെടിഡിസി 50 ശതമാനം കിഴിവ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നു. വനിതകള്‍ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ബുക്കിങ്ങുകള്‍ക്കാണ് കെടിഡിസി വമ്പന്‍ കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെടിഡിസിയുടെ പ്രീമിയം ഹോട്ടലുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 8 ഹോട്ടലുകളില്‍ മാര്‍ച്ച് 5 മുതല്‍ 10 വരെയാണ് കിഴിവ് ലഭിക്കുക.

കെടിഡിസിയുടെ മികച്ച പ്രീമിയം ഹോട്ടലുകളായ തിരുവനന്തപുരം മാസ്‌കറ്റ് ഹോട്ടല്‍, കോവളം സമുദ്ര, കുമരകം വാട്ടര്‍ സ്‌കേപ്‌സ്, മൂന്നാര്‍ ടീ കൗണ്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലും ബജറ്റ് ഹോട്ടലുകളായ തേക്കടി പെരിയാര്‍ ഹൗസ്, കുമരകം ഗെയ്റ്റ് വേ, ആലപ്പുഴ റിപ്പിള്‍ ലാന്‍ഡ്, മലമ്പുഴ ഗാര്‍ഡന്‍ ഹൗസ് എന്നീ ഹോട്ടലുകളിലുമാണ് കിഴിവ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബുക്കിങ്ങിന് 9400008585 എന്ന മൊബൈല്‍ നമ്പരിലോ 1800 425 0123 എന്ന സെന്‍ട്രല്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ സെൻ്റര്‍ നമ്പറിലോ അതാത് റിസോര്‍ട്ടുകളിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണെന്ന് കെടിഡിസി മാര്‍ക്കറ്റിങ് വിഭാഗം അറിയിച്ചു.

മാസ്‌കറ്റ്- തിരുവനന്തപുരം


തിരുവനന്തപുരം നഗര ഹൃദയത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെടിഡിസി പ്രീമിയം ഹോട്ടലാണ് മാസ്‌കറ്റ്. കെടിഡിസിയുടെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പ്രീമിയം ഹോട്ടലുകളിലൊന്ന് കൂടിയാണിത്. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തെ റോയല്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ആര്‍മി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് താമസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ചതാണിത്.

64 റൂമുകള്‍, കോഫി ഷോപ്പ്, റസ്റ്ററൻ്റ്, ബാന്‍ക്വറ്റ് ആന്‍ഡ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാള്‍, ബാര്‍, സ്വിമ്മിങ് പൂള്‍, ആയൂര്‍വേദ സെൻ്റര്‍, ഹെല്‍ത്ത് ക്ലബ് തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്വറി സൗകര്യങ്ങള്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി കെടിഡിസി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. www.ktdc.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഫോണ്‍: 0471 2317745.

മാസ്‌കറ്റ്- തിരുവനന്തപുരം (Special Ararngement)
സമുദ്ര- കോവളം

മനം മയക്കുന്ന കടല്‍ത്തീരങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോവളത്തെ സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട ഇടമാക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടല്‍ സമുദ്രയില്‍ കടലിനഭിമുഖമായുള്ള 64 ഡീലക്സ് റൂമുകളും കടലിനഭിമുഖമായുള്ള ബാല്‍ക്കണികളോട് കൂടിയ 2 സ്യൂട്ടുകളുമുണ്ട്. റസ്റ്ററൻ്റ്, കോഫീ ഷോപ്പ്, ബീര്‍ പാര്‍ലര്‍, ആയുര്‍വേദിക് സെൻ്റര്‍, സ്വിമ്മിങ് പൂള്‍, പൂള്‍ സൈഡ് ബാര്‍, ഇന്‍ ഹൗസ് മൂവീസ് തുടങ്ങിയ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ടിവിടെ. www.ktdc.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ബുക്കിങ്ങിന് സൗകര്യമുണ്ട്. ഫോണ്‍: 0471 2480089.
സമുദ്ര- കോവളം (Special Ararngement)
വാട്ടര്‍ സ്‌കേപ്‌സ്- കുമരകം

കോട്ടയത്ത് നിന്നു 15 കിലോമീറ്റര്‍ പടിഞ്ഞാറുമാറി വേമ്പനാട് കായലിനോട് മുട്ടിയുരുമ്മി, കണ്ടല്‍ക്കാടുകള്‍ക്ക് നടുവില്‍ നിന്നാണ് ഈ മനോഹരമായ ഹോട്ടല്‍ സഞ്ചാരികളെ മാടിവിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള കായല്‍ക്കാഴ്ചകള്‍ പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭൂതിയാണ്. കായലിലൂടെ സദായമസവും കടന്നു പോകുന്ന ബോട്ടുകളും കൊതുമ്പു വള്ളങ്ങളും ഹോട്ടല്‍ മുറിയിലിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാം. ആയുര്‍വേദ മസാജ്, യോഗ, ധ്യാനം, ബോട്ടിങ്, ഫിഷിങ്, നീന്തല്‍, റസ്റ്ററൻ്റ്, ബീര്‍ പാര്‍ലര്‍, കറന്‍സി എക്സ്ചേഞ്ച് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇവിടെയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.


കായലിനഭിമുഖമായ 40 കോട്ടേജുകളാണ് സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി കെടിഡിസി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. www.ktdc.com എന്ന സൈറ്റിലൂടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ബുക്കിങ് സൗകര്യമുണ്ട്. ഫോണ്‍: 0481 2525861, 2525864, 2525045.

ടീ കൗണ്ടി- മൂന്നാര്‍

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വേനല്‍ക്കാല വിശ്രമ കേന്ദ്രമായിരുന്നു തെക്കിൻ്റെ കശ്മീരായ മൂന്നാര്‍. ഇവിടെ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് താമസിക്കാന്‍ കെടിഡിസി പണിതുയര്‍ത്തിയ അവിസ്മരണീയ സൗധമാണ് ടീകൗണ്ടി ഹില്‍ റിസോര്‍ട്ട്. ഹണിമൂണ്‍ ആഘോഷിക്കുന്നവരുടെ സ്വര്‍ഗമെന്നാണ് ഈ റിസോര്‍ട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. മനോഹരമായ കുന്നുകള്‍ക്കിടയിലാണ് റിസോര്‍ട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനം. ഹോട്ടലിലെ ഓരോ മുറിയില്‍ നിന്നും പുറത്തെ കുന്നുകളിലേക്കും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലേക്കുമുള്ള കാഴ്ചാനുഭവം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്തതാണ്.

ടീ കൗണ്ടി- മൂന്നാര്‍ (Special Ararngement)
43 മുറികളാണിവിടെയുള്ളത്. പുറമേ ഹെല്‍ത്ത് ക്ലബ്, കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാള്‍, ബോര്‍ഡ് റൂം, ആയുര്‍വേദിക് ബോഡി മസാജ്, ഡാന്‍സിങ് ഫ്ളോറോട് കൂടിയ റസ്റ്ററൻ്റ്, ബീര്‍ പാര്‍ലര്‍, ഇന്‍ഡോര്‍ ഗെയിംസ്, പാരാഗ്ലൈഡിങ്, ട്രെക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. www.ktdc.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനു സൗകര്യമുണ്ട്. ഫോണ്‍: 04865 230460, 230695.

പെരിയാര്‍ ഹൗസ്- തേക്കടി
പെരിയാര്‍ ഹൗസ് തേക്കടി, ഗേറ്റ് വേ, കുമരകം: ബേസ് കാറ്റഗറി റൂമിന് 8,555 രൂപ, തൊട്ടടുത്ത കാറ്റഗറി റൂമിന് 9,555 രൂപ.

Last Updated : February 17, 2026 at 7:18 PM IST

