'നിർബന്ധിച്ചാൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറില്ല, പാർട്ടിയെ കൈവിടാനാകില്ല'; വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് കെ ടി ജലീൽ

പാർട്ടി നിർബന്ധിച്ചാൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്ന് കെ.ടി. ജലീൽ. വ്യക്തിപരമായി മാറിനിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലീഗിലേക്ക് മടങ്ങില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു.

Kerala assembly election news CPM independent candidate Jaleel Malappuram politics latest update KT Jaleel political career
കെ ടി ജലീൽ (Special Arrangement)
കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: പാർട്ടി നിർബന്ധിച്ചാൽ മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കെ ടി ജലീൽ എംഎൽഎ. വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. അതേസമയം സിപിഎം നിർബന്ധിച്ചാൽ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ടിവരുമെന്നും കെ ടി ജലീൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

"പാർട്ടി നമ്മളെ ഒരുപാട് പിന്തുടർന്നതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്നിഗ്ധഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ കൈവിട്ടു എന്ന് വരില്ലേ," ജലീൽ പറഞ്ഞു. അതേസമയം നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ചു. അപ്പോൾ സ്വയം തന്നെ വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചതാണ്. അത് പാർട്ടിയോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനു പിന്നാലെ തന്നെ നടക്കുകയാണല്ലോ എന്ന ഒരു തോന്നൽ വരുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പിന്മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിച്ചത്. മണ്ഡലം മാറ്റി മറ്റേതെങ്കിലും സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വരട്ടെ അപ്പോൾ കാണാം, സാങ്കേതികമായി ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും സജീവമായി തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും സിപിഎം സഹയാത്രികൻ തന്നെയാണ്. അത് ശക്തമായി തന്നെ തുടരും. മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ച മുസ്‌ലിം ലീഗിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിദൂരമായി പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കെടി ജലീൽ പറഞ്ഞു. പുതിയ ആളുകൾക്ക് കടന്നുവരാൻ അവസരം നൽകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചില്ലെങ്കിലും പൊതുരംഗത്തും എഴുത്തിലും വായനയിലും സജീവമായി തുടരും, ജലീൽ വ്യക്തമാക്കി.

രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം

വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കടന്നുവന്ന ജലീൽ നിരോധിത സംഘടനയായ സിമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗിലേക്ക് എത്തിയ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി. മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതൃത്വവുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെത്തുടർന്ന് 2005ൽ അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. 2006ൽ കുറ്റിപ്പുറം മണ്ഡലത്തിൽ ഇടത് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി നിയമസഭയിലെത്തി. തുടർന്ന് 2011, 2016, 2021 വർഷങ്ങളിൽ തവനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചു.

2016ൽ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ മന്ത്രിയായി. പിന്നീട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായും ചുമതലയേറ്റു. ബന്ധുനിയമന വിവാദത്തിൽ ലോകായുക്തയുടെ വിധിയെത്തുടർന്ന് 2021 ഏപ്രിൽ 13ന് കെടി ജലീൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചു. 'ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായ ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം', 'മലബാർ കലാപം ഒരു പുനർവായന' എന്നിവയാണ് പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയായ 'പച്ച കലർന്ന ചുവപ്പ്' മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.

സിപിഎം പരീക്ഷണങ്ങൾ

മുസ്‌ലിംലീഗിൻ്റെ കോട്ടകൾ പിടിക്കാൻ സിപിഎം ഇറക്കിയ തുറുപ്പുചീട്ടുകളിൽ ഏറെക്കാലം ജ്വലിച്ചുനിന്നത് കെടി ജലീൽ മാത്രമാണ്. പിവി അൻവർ സിപിഎമ്മിനോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് മറു ചേരിയിൽ പോയപ്പോൾ കൊടുവള്ളിയിൽ പരീക്ഷിച്ച കാരാട്ട് റസാഖും ഇടച്ചിലിൽ തന്നെയാണ്. ലീഗിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് ഏണി മാറ്റി അരിവാൾ ചുറ്റിക പിടിപ്പിച്ച് പൊന്നാനി ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തിൽ ഇറക്കിയ കെഎസ് ഹംസ പരാജയത്തിൻ്റെ ആഴം കൂട്ടിയിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല അതുപോലൊരു പരീക്ഷണം നിലമ്പൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം നടത്തിയതുമില്ല.

ഒരുപക്ഷേ മറുകണ്ടം ചാടി വരുന്നവർ എല്ലാകാലവും താങ്ങാവില്ല എന്നതാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ അനുഭവം. എന്നാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നതിനുശേഷം കെടി ജലീലും അത്ര സുഖകരമായ പ്രതികരണങ്ങളല്ല നടത്തിവന്നതും. എന്നാൽ ബന്ധത്തിൽ വലിയ വിള്ളൽ വന്നിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മലപ്പുറത്തെ സീറ്റുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കെടി ജലീൽ മത്സരത്തിന് ഉണ്ടാകുമോ എന്നതിലാണ് ഈ പുതിയ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷ.

