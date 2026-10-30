സ്വകാര്യ ബസുകൾ വെറ്റ് ലീസിനെടുത്ത് കെഎസ്ആർടിസി സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി സി.പി ജോൺ
സ്വകാര്യ ബസ് ലീസിനെടുക്കുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Published : October 30, 2026 at 1:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യബസുകൾ വെറ്റ് ലീസിനെടുത്ത് കെഎസ്ആർടിസി സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ. ഇതിലൂടെ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമാകും. ബസ് സർവീസ് മേഖലയെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്നും കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ പ്രതിനിധികളുമായി വഴുതക്കാട് ട്രാൻസ് ഭവനിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി.
ബസുകളുടെ സർവീസ് കാലപരിധി വർധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പത്മകുമാർ കമ്മിഷൻ നൽകിയ ശുപാർശകൾ നിയമാനുസൃതം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി സി പി ജോൺ അറിയിച്ചു. ഒരു ബസ് ഉടമയ്ക്ക് തൻ്റെ സർവീസ് മറ്റൊരാൾക്ക് നിയമപരമായി കൈമാറുന്നതിന് നിലവിലുള്ള സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ നീക്കാനും യോഗത്തിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അവർക്ക് സർക്കാരുമായി നിരന്തരമായ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുമായി ഒരു സ്ഥിരം സമിതി രൂപീകരിക്കും. ബസ് ഉടമകളുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാകും ഈ സമിതി പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം സർക്കാർ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഏർപെടുത്തിയ സ്ത്രീ സൗജന്യ യാത്ര സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ തകർക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നവംബര് 3 മുതല് സംസ്ഥാനത്ത് അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ് സ്വകാര്യ ബസ് സംഘടന. മുൻപ് ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഘടന സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
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ഏഴായിരത്തോളം സ്വകാര്യ ബസുകൾ നവംബർ മൂന്നു മുതൽ നിരത്തിലിറങ്ങില്ലെന്നാണ് സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചിലവുകൾ ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷമായിട്ടും ബസ് ചാർജിൽ വർധനയില്ല, മിനിമം ചാർജ് 15 രൂപയാക്കി ഉയർത്തണം, വിദ്യാർഥി കൺസെഷൻ ഉയർത്തുക തുടങ്ങി വിഷയങ്ങളും സംഘടന ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയദർശിനി മൂലം തങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ കനത്ത ഇടിവുണ്ടായതായും ബസ് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു.
ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ, ഗതാഗത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഡി ബാലമുരളി, ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ സ്പർജൻ കുമാർ, മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എം പി സാജു, കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹികളായ ഹംസ ഏരിക്കുന്നൻ, കെ സത്യൻ, പാലമുറ്റത്ത് വിജയകുമാർ, എം എസ് പ്രേകുമാർ എന്നവരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
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