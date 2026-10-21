പഠനവും വിനോദവും ഒരുമിച്ച്; സ്കൂൾ-കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി 'വിജ്ഞാന ദർശിനി'യുമായി കെഎസ്ആർടിസി
സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, പുരാവസ്തു കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഫാക്ടറികൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ സന്ദർശിച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രായോഗിക അറിവ് നൽകുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Published : October 21, 2026 at 3:20 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സ്കൂൾ, കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വിനോദവും അറിവും പകരുന്നതിനായി കെഎസ്ആർടിസി 'വിജ്ഞാന ദർശിനി' എന്ന പേരിൽ പുതിയ യാത്രാ പാക്കേജ് ആരംഭിച്ചു. ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കെഎസ്ആർടിസി ബജറ്റ് ടൂറിസം സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, പുരാവസ്തു കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഫാക്ടറികൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ സന്ദർശിച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രായോഗിക അറിവ് നൽകുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ പൊന്മുടി, കാപ്പുകാട് ആനവളർത്തൽ കേന്ദ്രം, നെയ്യാർ ഡാം, പാലോട് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ, വിതുരയിലെ ജേഴ്സി ഫാം, മ്യൂസിയം, പ്ലാനറ്റേറിയം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് യാത്രകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് ജില്ലകളിലും പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പാക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം വ്യവസായ ശാലകളിലേക്കുള്ള പഠനയാത്രകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.
പൊന്മുടി യാത്രയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രത്യേക ബസുകളാണ് സർവീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ബസിൽ ഒരേസമയം 36 വിദ്യാർഥികൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പ്രകൃതി, ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം എന്നിവയെ അടുത്തറിയാനും പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ അറിവുകൾക്ക് പ്രായോഗിക അനുഭവം നൽകാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിങ്ങിനുമായി കെഎസ്ആർടിസി ബജറ്റ് ടൂറിസം സെൽ ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഫോൺ നമ്പരുകൾ: തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്- 9188619378, തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്- 9188938522, കൊല്ലം- 9188938523, പത്തനംതിട്ട- 9188938524, ആലപ്പുഴ- 9188938525, കോട്ടയം- 9188938526, ഇടുക്കി- 9188938527, എറണാകുളം- 9188938528, തൃശൂർ- 9188938529, പാലക്കാട്- 9188938530, മലപ്പുറം- 9188938531, കോഴിക്കോട്- 9188938532, വയനാട്- 9188938533, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്- 9188938534.
തലസ്ഥാന വികസനം: മന്ത്രി സി.പി ജോണും ശശി തരൂർ എം.പിയും ചർച്ച നടത്തി
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന ജില്ലയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനായി ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി ജോണും തിരുവനന്തപുരം എം.പി ശശി തരൂരും ചർച്ച നടത്തി. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് ആദായനികുതി ഇളവ് ലഭ്യമാക്കുക, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിനായുള്ള സാഗർമാല ഫണ്ട് വിനിയോഗം, വിഴിഞ്ഞം പുനരധിവാസം തുടങ്ങിയ നിർണായക വിഷയങ്ങളാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ചയായത്. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടേണ്ട വിഷയങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് യോഗത്തിൽ ധാരണയായി.
നഗരസഭയ്ക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട ഫണ്ടുകൾ നേടിയെടുക്കാനും, അർബൻ ചലഞ്ച് ഫണ്ടിനായുള്ള പദ്ധതികൾ കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിക്കാനും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള വികസനത്തിനായി ബാക്കിയുള്ള 22 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, സംസ്ഥാനത്തെ മൈനിങ് കോറിഡോർ പ്രശ്നപരിഹാരം, ആക്കുളം കായൽ നവീകരണം എന്നിവയും വേഗത്തിലാക്കും.
ഇതിനുപുറമെ തിരുവനന്തപുരത്തെ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഹരിത ഇന്ധന ബങ്കറിങ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തൽ, മൾട്ടി മോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേലറന്നൂർ മേൽപ്പാല നിർമാണം എന്നിവയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയങ്ങളായി യോഗം വിലയിരുത്തി.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ശശി തരൂർ എം.പി വഴി ഉന്നയിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് ആദായനികുതി ഇളവിന് പുറമെ എം.പി ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണിക്കും. കടലാക്രമണം തടയുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സഹായം, നഗരത്തിലെ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ എന്നിവ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കും. പേപ്പാറ ഡാമിലെ സംഭരണ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി വാങ്ങുക, ദേശീയ ജലപാതയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സഹായം ലഭ്യമാക്കുക, വലിയതുറ തുറമുഖ വികസനം, സി.എസ്.ആർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ടാറ്റാ ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്നിവയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കാൻ എം.പിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കളക്ടർ കെ. എസ് അഞ്ജുവും പങ്കെടുത്തു.
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