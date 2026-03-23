ബുക്ക് ചെയ്തവരെ കയറ്റാതെ കെഎസ്ആർടിസി; 40 കി.മീ പിന്നിട്ട ബസ് തിരികെ വിളിച്ച് അധികൃതർ

സംഭവം പുലർച്ചെ പെരുമ്പാവൂർ സ്റ്റാൻഡിൽ. ഏഴ് സ്ത്രീകളടക്കം പത്തിലധികം പേർ പെരുവഴിയിലായി. നാട്ടുകാർ ഡിപ്പോ ഉപരോധിച്ചു. തിരിച്ചെത്തിയ ബസ് ജീവനക്കാരുമായി രൂക്ഷമായ വാക്കുതർക്കം. വീഴ്ചയിൽ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് യാത്രക്കാർ.

KERALA TRANSPORT NEWS UPDATES PERUMBAVOOR LOCAL TRAVEL ISSUE NIGHT JOURNEY SAFETY CONCERNS PUBLIC TRANSPORT FACILITY FLAW
യാത്രക്കാരെ കയറ്റാതെ പോയ ബസ് തിരികെ പെരുമ്പാവൂരിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 23, 2026 at 11:23 AM IST

എറണാകുളം: തൃശൂരിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയ കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് റിസർവേഷൻ യാത്രക്കാരെ കയറ്റാതെ പോയതിനെത്തുടർന്ന് കടുത്ത പ്രതിഷേധം. ടിക്കറ്റ് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് കാത്തുനിന്ന യാത്രക്കാരെയാണ് ബസ് പെരുവഴിയിലാക്കിയത്. തുടർന്ന് ഡിപ്പോയിൽ യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട ബസ് തിരികെ വിളിച്ച് യാത്രക്കാരെ കയറ്റി.

പുലർച്ചെ ഒരുമണിയോടെ പെരുമ്പാവൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് സംഭവം. ഏഴ് സ്ത്രീകളടക്കം 10ലധികം യാത്രക്കാരാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ബസ് കാത്തുനിന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രവേശിക്കാതെ ബസ് എംസി റോഡ് വഴി നേരിട്ട് പോകുകയായിരുന്നു. ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ബസ് എത്താതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് യാത്രക്കാർ ഡിപ്പോയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാതെ പോയ വിവരം അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് ബസിലെ ജീവനക്കാരെ നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും തിരികെ വരാൻ അവർ തയാറായില്ല.

ഡിപ്പോയിൽ ഉപരോധം

ഇതോടെ നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും ചേർന്ന് ഡിപ്പോയിലെ ജീവനക്കാരെ ഉപരോധിച്ചു. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ഡിപ്പോയിൽനിന്ന് ബസിലെ ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തരമായി തിരികെയെത്താൻ കർശന നിർദേശം നൽകി. ഈ സമയം മൂവാറ്റുപുഴയും പിന്നിട്ട് പെരുമ്പാവൂരിൽനിന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ എത്തിയിരുന്നു ബസ്. ഒടുവിൽ 40 കിലോമീറ്റർ തിരികെ ഓടി പെരുമ്പാവൂർ സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് യാത്രക്കാരെ കയറ്റി സർവീസ് തുടർന്നത്. ബസ് തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. രാത്രി വൈകിയും പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പെരുവഴിയിലാക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പ്രവൃത്തിക്കെതിരെ കടുത്ത അമർഷമാണ് ഉയർന്നത്.

പതിവായി സ്വിഫ്റ്റ് ബസുകളുടെ അനാസ്ഥ

ബൈപ്പാസ് റൈഡറുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാതെ പോകാൻ അനുമതിയുള്ളത്. എന്നാൽ മറ്റ് പല സ്വിഫ്റ്റ് ബസുകളും സമാനമായ രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാതെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും യാത്രക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. ടിക്കറ്റ് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവരെപ്പോലും വഴിയിലുപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പെരുമ്പാവൂരിൽ സ്ഥിരമാണ്.

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ നവീകരണത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വലിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സ്ഥാപനത്തിന് തന്നെ കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കടുത്ത അനാസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് സ്വിഫ്റ്റ് ബസുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ജീവനക്കാരുടെ ഇത്തരം നടപടികൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

കൃത്യമായ അറിയിപ്പുകളോ സന്ദേശങ്ങളോ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പലപ്പോഴും യാത്രക്കാർ വഴിയിലാകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഗതാഗത വകുപ്പും കെഎസ്ആർടിസി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം. ഡിപ്പോ അധികൃതർ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ തയാറാകണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

TAGGED:

KERALA TRANSPORT NEWS UPDATES
PERUMBAVOOR LOCAL TRAVEL ISSUE
NIGHT JOURNEY SAFETY CONCERNS
PUBLIC TRANSPORT FACILITY FLAW
RESERVED PASSENGERS LEFT BEHIND

