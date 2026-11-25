യൂണിഫോം കീറി, കെഎസ്ആർടിസിക്ക് 25,000 രൂപയുടെ നഷ്ടം; വൈറ്റിലയിൽ അഞ്ച് ശബരിമല തീർഥാടകർക്കെതിരെ കേസ്
ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ഓടെ വൈറ്റില ദേശീയപാതയിൽ തൈക്കുടം പാലത്തിന് സമീപത്തായിരുന്നു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം.
Published : November 25, 2026 at 1:37 PM IST
എറണാകുളം: വൈറ്റില തൈക്കുടം പാലത്തിന് സമീപം കെഎസ്ആർടിസി ബസ് തടഞ്ഞുനിർത്തി ജീവനക്കാരെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് ശബരിമല തീർഥാടകർക്കെതിരെ മരട് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം-പാലക്കാട് റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുകയായിരുന്ന ബസിലെ ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയുമാണ് സംഘം ആക്രമിച്ചത്. തൃശൂർ സ്വദേശികളായ രഞ്ജിത്ത്, ലാൽ കൃഷ്ണദാസ്, ജിഷ്ണു, ജിതിൻ, അനന്തു എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് പ്രതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ബസിനുള്ളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചുകയറി ജീവനക്കാരെ മർദിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് നടപടി കർശനമാക്കിയത്.
വാഹനം ഉരസിയതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം; ബസിൻ്റെ ഡോർ വലിച്ചുതുറന്ന് ആക്രമണം
ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ഓടെ വൈറ്റില ദേശീയപാതയിൽ തൈക്കുടം പാലത്തിന് സമീപത്തായിരുന്നു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ടെമ്പോ ട്രാവലർ, കെഎൽ 15 എ 2627 എന്ന നമ്പറിലുള്ള കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ ഉരസുകയായിരുന്നു. ഇതിനെച്ചൊല്ലി ഇരുവാഹനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കം പിന്നീട് കൈയാങ്കളിയിലും ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിലും കലാശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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ജീവനക്കാരെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ സംഘം ചേർന്ന പ്രതികൾ, ബസിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തെ ഡോർ ബലമായി വലിച്ചുതുറന്ന് അകത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ചുകയറി. തുടർന്ന് ഡ്രൈവറെ മർദിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പട്ടാപ്പകൽ തിരക്കേറിയ ദേശീയപാതയിൽ നടന്ന ഈ അക്രമം ബസിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരിലും വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. ജീവനക്കാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിൽ യാത്രക്കാരും ഭയന്നുവിറച്ചു.
യൂണിഫോം വലിച്ചുകീറി; കെഎസ്ആർടിസിക്ക് 25,000 രൂപയുടെ നഷ്ടം
മർദനത്തിനിടെ പരാതിക്കാരനായ ജീവനക്കാരൻ്റെ യൂണിഫോം ഷർട്ട് പ്രതികൾ വലിച്ചുകീറുകയും ഐഡൻ്റിറ്റി കാർഡിൻ്റെ ടാഗ് പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി അസഭ്യം പറയുകയും ബസിനുള്ളിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി യാത്രക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായി എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. നാലാം പ്രതി ജീവനക്കാരൻ്റെ വലതുകാലിൽ ചവിട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
അക്രമത്തെത്തുടർന്ന് ബസിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള സർവീസ് മുടങ്ങിയതിലൂടെ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് 25,000 രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായും എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് വിശദമായ എഫ്ഐആർ തയാറാക്കിയത്.
ബിഎൻഎസ് പ്രകാരം കർശന വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി
അന്യായമായി സംഘം ചേർന്നതിനും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് മരട് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊതുസ്ഥലത്ത് അസഭ്യം പറയൽ, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ, അതിക്രമിച്ചുകയറൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന 296(ബി), 324(4), 3(5), 132, 329(3) എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെയും പരിക്കേറ്റ ജീവനക്കാരുടെ മൊഴിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.
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