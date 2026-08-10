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കർക്കടക വാവുബലി: ഭക്തർക്കായി 100 പ്രത്യേക ബസുകളുമായി കെഎസ്ആർടിസി

ഭക്തരുടെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് അന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണി മുതൽ തന്നെ പ്രത്യേക ബസുകൾ സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു

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KSRTC (ETV Bharat)
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By PTI

Published : August 10, 2026 at 11:57 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കർക്കടക വാവുബലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ബലിതർപ്പണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി പ്രത്യേക സർവീസുകൾ നടത്തും. ഓഗസ്റ്റ് 12നാണ് പിതൃമോക്ഷത്തിനായി ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ ബലിതർപ്പണം നടത്തുന്ന കർക്കടക വാവ്. ഭക്തരുടെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് അന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണി മുതൽ തന്നെ പ്രത്യേക ബസുകൾ സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോൺ, ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗങ്ങളിലെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട 13 ബലിതർപ്പണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് നിലവിൽ സർവീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യാനുസരണം കെഎസ്ആർടിസിയുടെ വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രത്യേക സർവീസുകൾക്കായി 100 ബസുകൾ

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ബസുകളാണ് ഇത്തവണ ഭക്തർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുൻവർഷം 62 ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തിയ സ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ 100 ബസുകൾ പ്രത്യേകമായി സർവീസ് നടത്തും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തിരുവല്ലം പരശുരാമ സ്വാമി ക്ഷേത്രം, വർക്കല പാപനാശം, ശംഖുമുഖം, വേളി, അരുവിക്കര, അരുവിപ്പുറം, കഠിനംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ യാത്രാസൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം, എറണാകുളം ആലുവ മണപ്പുറം, മലപ്പുറം തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രം, വയനാട് തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും അധിക സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകും.

യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സമയബന്ധിതമായി ബസുകൾ അയക്കുന്നതിനുമായി ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജീവനക്കാരെയും മുൻകൂട്ടി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്ക് വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർവീസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനോ മറ്റ് റൂട്ടുകളിൽ നിന്ന് ബസുകൾ പുനഃക്രമീകരിച്ച് എത്തിക്കാനോ ഉള്ള സംവിധാനവും ഗതാഗത വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ പൊലീസുമായും മറ്റ് വകുപ്പുകളുമായും ചേർന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

കർക്കടക വാവുബലിയുടെ പ്രാധാന്യം

കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം പിതൃസ്മരണയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനമാണ് കർക്കടക വാവ്. മരിച്ചുപോയ പൂർവികർക്ക് ഈ ദിവസം ബലി അർപ്പിച്ചാൽ ആത്മശാന്തി ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. പിതൃക്കൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ദക്ഷിണായന കാലത്തെ ആദ്യ അമാവാസിയാണ് കർക്കടക മാസത്തിലേത്.

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ബലിതർപ്പണത്തിന് എത്തുന്നവർ തലേദിവസം തന്നെ വ്രതമെടുത്ത് അമാവാസി ദിനത്തിൽ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോടെ പിതൃക്കളെ മനസ്സിൽ സങ്കൽപിച്ചാണ് കർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എള്ള്, പൂവ്, ഉണക്കലരി, ദർഭപ്പുല്ല്, തുളസി തുടങ്ങിയ പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബലിതർപ്പണം നടത്തുന്നത്. പുലർച്ചെ തുടങ്ങുന്ന ചടങ്ങുകൾ ഉച്ചയോടെയാണ് അവസാനിക്കുക. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്നാനഘട്ടങ്ങളിലും ഇതിനായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

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KARKADAKA VAVU BALI DAY
KSRTC SPECIAL SEVICE ON AUG 12
AUG 12 SPECIALITIES
BALI THARPANAM CENTERS IN KERALA
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