"ശബരിമലയെ കച്ചവടമാക്കുന്നില്ല"; ബജറ്റ് ടൂറിസം വരുമാനത്തിന് അനിവാര്യം; ഹൈക്കോടതിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി

സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമാണെന്നും പദ്ധതി തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ദർശനം സാധ്യമാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി.

ഹൈക്കോടതി, ശബരിമല (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 1, 2025 at 5:17 PM IST

എറണാകുളം: ശബരിമല ബജറ്റ് ടൂറിസം പദ്ധതി ശബരിമലയെ കച്ചവടകേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ കെഎസ്ആർടിസി ഹൈക്കോടതിയിൽ. സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമാണെന്നും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ദർശനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതിയെന്നും കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചു.

പദ്ധതി വഴി എത്തുന്ന തീർഥാടകർക്ക് അധികനേരം സന്നിധാനത്ത് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഇത് പൊലീസിനും ദേവസ്വം ബോർഡിനും ഒരുപോലെ സഹായകരമാണ്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡുമായി തത്വത്തിൽ ധാരണയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ശബരിമല തീർഥാടനത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് കെഎസ്ആർടിസി അനിവാര്യമാണ്. തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗതാഗതസംവിധാനം തകരാതെ നോക്കുന്നതിൽ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.

ബജറ്റ് ടൂറിസം പദ്ധതി തിരക്ക് നിയന്ത്രണത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നും കെഎസ്ആർടിസി മറുപടി സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. 'ടെമ്പിൾ കണക്ട്' എന്ന പേരിൽ 72 ക്ഷേത്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചായിരുന്നു ശബരിമല ബജറ്റ് ടൂറിസം പദ്ധതി കെഎസ്ആർടിസി വിഭാവനം ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതി ശബരിമലയിലേക്ക് വരുന്ന ഭക്തരെ രണ്ടായി തിരിച്ച് വേർതിരിവുണ്ടാക്കുമെന്ന് സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

സാമ്പത്തിക നിലനിൽപ്പും ഭക്തരുടെ സ്വീകാര്യതയും

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സാമ്പത്തിക നിലനിൽപ്പിന് കൂടിയാണ് ഈ പദ്ധതി അനിവാര്യമെന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ പ്രധാന ആശ്രയം. ബജറ്റ് ടൂറിസം സെല്ലിൻ്റെ (ബിടിസി) കീഴിൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന തീർഥാടന പാക്കേജുകൾക്ക് ഭക്തർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേക ദർശന സൗകര്യം നൽകുന്നത് ഭക്തർക്കിടയിൽ വിവേചനം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ വാദത്തെ കെഎസ്ആർടിസി തള്ളിക്കളയുന്നു.

പണം വാങ്ങി പ്രത്യേക ദർശനം നൽകുകയല്ല, മറിച്ച് ഗ്രൂപ്പായി എത്തുന്നവർക്ക് ക്യൂവിൽ നിൽക്കാനും തിരിച്ചുവരാനും കൃത്യമായ സമയക്രമം പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി വിശദീകരിക്കുന്നു. ദൂരദിക്കുകളിൽനിന്നും അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്രയും താമസസൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഈ പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.

പാർക്കിങ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം

പമ്പയിൽ ഭക്തരെ ഇറക്കിയശേഷം ബസുകൾ നിലയ്ക്കലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനാൽ പമ്പയിലെ പാർക്കിങ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവുകയാണ് പദ്ധതി ചെയ്യുന്നതെന്നും കോർപ്പറേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർക്ക് പാർക്കിങ്ങിനായി മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ കെഎസ്ആർടിസി പാക്കേജിൽ വരുന്നവർക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാകും. കൂടാതെ വനത്തിനുള്ളിൽ ഭക്തർ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും കൃത്യസമയത്ത് ദർശനം നടത്തി മടങ്ങാനും ഗൈഡിൻ്റെ സേവനം സഹായിക്കും. 'വിഐപി ദർശനം' എന്ന ഒന്നില്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് നിശ്ചയിക്കുന്ന പൊതുവായ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പാക്കേജിലുള്ളവർക്കും ലഭിക്കുകയെന്നും കെഎസ്ആർടിസി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കോടതി വിധി നിർണായകം

ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് തുല്യപരിഗണന ലഭിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. കെഎസ്ആർടിസി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നത് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്നായിരുന്നു പ്രധാന വിമർശനം. എന്നാൽ ഗതാഗതസൗകര്യം ഒരുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും തീർഥാടനത്തെ കച്ചവടവത്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്നും കെഎസ്ആർടിസി ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ഗുരുവായൂർ, വൈക്കം, ചോറ്റാനിക്കര, ഏറ്റുമാനൂർ തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 72 ക്ഷേത്രങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയുള്ള 'ടെമ്പിൾ കണക്ട്' പദ്ധതി വഴി തീർഥാടന ടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ഈ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഭാവിപദ്ധതികളെയും ശബരിമല തീർഥാടന ക്രമീകരണങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിക്കും. ദേവസ്വം ബോർഡും കെഎസ്ആർടിസിയും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കും ഈ വിവാദം വിരൽചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. പദ്ധതി തുടരാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കെഎസ്ആർടിസിക്ക് സാമ്പത്തികമായി വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന ആശങ്കയും അധികൃതർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

