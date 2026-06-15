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പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം: കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ചരിത്രപരമായ ഈ ആദ്യ യാത്രയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് കെഎസ്ആർടിസിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ഡ്രൈവറായ വി പി ഷീലയാണ്

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പ്രിയദർശിനി സ്റ്റിക്കർ പതിപ്പിച്ച ബസ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 7:02 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്കും കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സൗജന്യ യാത്രയൊരുക്കുന്ന പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. രാവിലെ 8.30ന് തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ കെഎസ്ആർടിസി കോംപ്ലക്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും വനിതകൾക്കൊപ്പം ആദ്യ ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യും.

തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽനിന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ദർബാർ ഹാൾ വരെയാണ് ആദ്യ യാത്ര ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനുശേഷം രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതലായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ സൗജന്യ യാത്രാ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങുക. അതിനാൽ എട്ടു മണിക്ക് മുൻപ് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. സൗജന്യ യാത്രയാണെങ്കിലും യാത്രക്കാർക്ക് സീറോ ടിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ്.

ചരിത്രപരമായ ഈ ആദ്യ യാത്രയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് കെഎസ്ആർടിസിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ഡ്രൈവറായ വി പി ഷീലയാണ്. പിഎസ്‌സി വഴി നിയമിതയായി 13 വർഷം മുൻപ് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഷീല നിലവിൽ പെരുമ്പാവൂർ ഡിപ്പോയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ജയകുമാരിയാണ് ഈ ബസിലെ കണ്ടക്ടർ.

സൗജന്യയാത്ര ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്തെ 3127 ഓർഡിനറി ബസുകളിലാണ് സൗജന്യ യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓർഡിനറി, സിറ്റി ഓർഡിനറി, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഓർഡിനറി, പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ്, ഗ്രാമവണ്ടി, ഫെയർ സ്റ്റേജ് എൽഎസ്, ടൗൺ ടു ടൗൺ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ബസുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പ്രത്യേക സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവറുടെ കാഴ്ച മറയ്ക്കാത്ത രീതിയിൽ ബസിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ചില്ലിലും രണ്ട് വാതിലുകളുടെയും വശങ്ങളിലുമായാണ് സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ദിര ഗ്യാരൻ്റികളുടെ ഭാഗമായ ഈ പദ്ധതി ജൂൺ 15 മുതൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ലഭ്യമാകും. വരുമാനം, സാമൂഹിക നില അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും സൗജന്യ യാത്രയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനായി പ്രത്യേകം കാർഡുകളോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ രജിസ്ട്രേഷനോ ആവശ്യമില്ല. ഇലക്ട്രോണിക് ടിക്കറ്റ് മെഷീൻ വഴി കണ്ടക്ടർമാരിൽനിന്ന് സീറോ ടിക്കറ്റാണ് ലഭിക്കുക. ടിക്കറ്റിങ് സംവിധാനം ഓരോ യാത്രയിലും ഡിജിറ്റലായി രേഖപ്പെടുത്തും.

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കും. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ കരാർ ബാധ്യതകളെയും ദൈനംദിന പ്രവർത്തന ചെലവുകളെയും ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ സാമ്പത്തിക മാനേജ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കും. ഈ ഇളവ് കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പ്രതിമാസം 60 കോടിയിലധികം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 800 കോടി രൂപ ചെലവാക്കുമെന്നും ഇത് പൂർണമായും സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.

ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനുമായി പ്രതിവർഷം 1500 കോടി രൂപ സർക്കാർ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പദ്ധതിക്കുള്ള അധിക വിഹിതം അതിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭാവിയിൽ പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കും. ജോലി, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദിവസേന യാത്ര ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ സംരംഭം നേരിട്ട് സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകും. യാത്രാ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, നൈപുണ്യ വികസനം, സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടുവരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷം
അതേസമയം പദ്ധതിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ എല്ലാ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലും സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുമെന്നായിരുന്നു യുഡിഎഫിൻ്റെ വാഗ്ദാനമെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രമായി ഇത് ചുരുക്കിയെന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം.

സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള ബസുകളിൽ ആയിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഓർഡിനറി ബസുകളുള്ളതെന്നും അതിനാൽ ഈ പദ്ധതി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനാണെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇടതുപക്ഷം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് പൂർണമായും ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ്. സമാനമായ ആരോപണങ്ങളുമായി ബിജെപിയും രംഗത്തുണ്ട്.

സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്രാ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് തടയാൻ നിരവധി ഓർഡിനറി ബസുകളുടെ ബോർഡുകൾ മാറ്റി സിറ്റി ഫാസ്റ്റ് എന്നാക്കിയതായി ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു. ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഈ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി എല്ലാ കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോകളിലേക്കും ബിജെപി പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

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KERALA KSRTC FREE BUS
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