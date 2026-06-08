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കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്‌ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര: പ്രതിഷേധിച്ചും ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും സ്വകാര്യ ബസ്‌ ഉടമകൾ

ഇന്ധനവിലയും പ്രവർത്തനച്ചെലവും വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സഹായമോ സബ്‌സിഡിയോ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ബസുടമകളുടെ ആവശ്യം.ആവശ്യങ്ങളിൽ അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നും ബസ്‌ ഉടമകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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വയനാട്ടിലെ പ്രതിഷേധം (EETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 9:05 PM IST

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വയനാട്: ഇന്ധനവില വർധനയും ചെലവുകൾ കുത്തനെ ഉയരുന്നതും സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയതായി വയനാട്ടിലെ സ്വകാര്യ ബസ്‌ ഉടമകൾ. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര നടപ്പാക്കുന്നതിന് സമാനമായി സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയ്ക്കും സർക്കാർ സഹായം വേണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കൽപ്പറ്റയിൽ ബസുടമകൾ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു.

സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്ധനവില വർധനവും സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെ വിലക്കയറ്റവും സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകളുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് ഗണ്യമായി ഉയർത്തിയെന്നാണ് ബസുടമകൾ പറയുന്നത്. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ വർധനവില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വർധിച്ച ചെലവുകൾ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിനിടെ ഈ മാസം 15 മുതൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതും സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്നാണ് ഉടമകളുടെ ആശങ്ക.

നിലവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യാത്രാ ഇളവ് നൽകുന്നത് സ്വകാര്യ ബസുകളാണ്. അതിനൊപ്പം ഇന്ധനവിലയും പ്രവർത്തനച്ചെലവും വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സഹായമോ സബ്‌സിഡി അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ബസുടമകളുടെ ആവശ്യം. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൽപ്പറ്റ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും തുടർന്ന് ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് പി.കെ. ഹരിദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു.

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സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് രാജശേഖരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി.കെ. പ്രേമൻ, നജ്‌മുദ്ദീൻ, ടി.എൻ. സുരേന്ദ്രൻ, ജോർജ് പൂപ്പാറ, രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നും ആവശ്യങ്ങളിൽ അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നും ബസുടമകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രവർത്തനച്ചെലവും പുതിയ യാത്രാനയങ്ങളും സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നത്. സർക്കാർ ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ പൊതുഗതാഗത മേഖലയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ സമരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് ബസുടമകളുടെ തീരുമാനം.

വിദ്യാർഥികളുടെ ബസ് ചാർജിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര അനുവദിക്കുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ബസിന് റോഡിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷമാകേണ്ട അവസ്ഥ വരുമെന്ന് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് പി.കെ. ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു.

അറുപത് ശതമാനത്തിലേറെ ഇന്ന് സ്വകാര്യ ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാർഥികളും സ്ത്രീകളുമാണ്. ഡീസലിൻ്റെയും സ്‌പെയർ പാർട്ട്‌സിൻ്റെയും വില ദിവസേന വർധിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡീസലിന് സബ്‌സിഡി നൽകുകയും ടാക്‌സ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും പി.കെ. ഹരിദാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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KSRTC FREE TRAVEL FOR WOMEN
PRIVATE OWNERS PROTEST IN WAYANAD
KSRTC FREE TRAVEL FOR WOMEN ISSUES
PRIVATE BUS OWNERS RESPONSE
KSRTC FREE TRAVEL FOR WOMEN

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