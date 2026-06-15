കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര; വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി സ്വകാര്യ ബസുടമ, ആണുങ്ങള് ഹാപ്പി
രാവിലെ 6:30ന് ആരംഭിച്ച് രാത്രി 8 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബസിൻ്റെ ഏഴ് ട്രിപ്പുകളിലും പുരുഷന്മാർക്ക് പൂർണമായും സൗജന്യ യാത്രയാണ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ബസിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
Published : June 15, 2026 at 4:34 PM IST
എറണാകുളം: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്രയ്ക്കെതിരെ പുരുഷന്മാർക്ക് സൗജന്യ യാത്രയൊരുക്കി സ്വകാര്യ ബസുടമയുടെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ചതിനെതിരെയാണ് ഇന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് സൗജന്യ യാത്ര നൽകി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമയായ ഡേവിഡ് ഡേവിസ് രംഗത്തെത്തിയത്. ആലുവ-മാഞ്ഞാലി റൂട്ടിലോടുന്ന ‘ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ’ എന്ന ബസാണ് ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് വേദിയായത്. സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കാർ ബസുകളിൽ സൗജന്യയാത്ര നിലവിൽ വന്നതോടെ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല കൂടുതൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ബസുടമകൾ.
ഇതിൻ്റ ഭാഗമായാണ് ആലുവയിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അതേ ദിവസം തന്നെ പുരുഷന്മാർക്ക് സൗജന്യ യാത്രയൊരുക്കി ബസുടമയായ വട്ടപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ഡേവിഡ് ഡേവിസ് തൻ്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. രാവിലെ 6:30ന് ആരംഭിച്ച് രാത്രി 8 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബസിൻ്റെ ഏഴ് ട്രിപ്പുകളിലും പുരുഷന്മാർക്ക് പൂർണമായും സൗജന്യ യാത്രയാണ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ബസിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമേ, കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിലെ സൗജന്യ യാത്ര വേണ്ടെന്നുവെച്ച് ഈ സ്വകാര്യ ബസിൽ കയറിയ വനിതാ യാത്രക്കാർക്ക് മധുരം വിതരണം ചെയ്യാനും ബസുടമയും ജീവനക്കാരും തയ്യാറായി. നിരവധി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമാണ് ഈ ബസിൽ യാത്രക്കാരായെത്തിയത്.
പ്രതിസന്ധിയിലായി സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല
കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിലേറെയായി ഈ റൂട്ടിൽ വിജയകരമായി സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസാണ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ. എന്നാൽ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം ദൂരവും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകളോട് മത്സരിച്ചാണ് നിലവിൽ ഓടുന്നത്. യാത്രക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളായതിനാൽ, പുതിയ സർക്കാർ തീരുമാനം തങ്ങളുടെ വരുമാനത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുമെന്ന് ഡേവിഡ് ഡേവിസ് പറഞ്ഞു.
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ഡീസൽ വിലയിലുണ്ടായ എട്ട് രൂപയുടെ വർദ്ധനവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുറഞ്ഞ യാത്രാനിരക്കും കാരണം ഇതിനകം തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തിന് സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്ര വലിയൊരു ഇരുട്ടടിയാണെന്ന് ഡേവിഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ത്രീകൾക്ക് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ സൗജന്യ യാത്ര വന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് ഡീസൽ അടിക്കാനുള്ള വരുമാനം പോലും കിട്ടാതെ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ബസ് വ്യവസായത്തെ തകർക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ബസ് ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ എത്തിക്കുംമെന്നും ബസുടമ ഡേവിഡ് ഡേവിസ് പറഞ്ഞു.
ബസുടമകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ
കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യയാത്ര അനുവദിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസുടമസളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഏറെയാണ്. സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെയും തൊഴിലാളികളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ സർകാർ ഡീസൽ സബ്സിഡി നൽകണം. സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഡീസൽ ലഭ്യമാക്കുക. നിലവിലുള്ള റോഡ് നികുതികളിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ ബസുകളെ ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും ബസ്സുടമകൾ ഉന്നയിക്കുന്നു.
സർക്കാർ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതേ മേഖലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ പങ്കാളികളെക്കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ശക്തമായ സമരപരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നുമാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ നൽകുന്ന സൂചന. ആലുവയിലെ ഈ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിഷേധം ഇതിനകം തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ യാത്രക്കാർക്കിടയിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ചർച്ചയായി മാറി.
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