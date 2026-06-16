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കെഎസ്ആർടിസിയുടെ 'കടുംവെട്ട്'; എസി ബസിലെ നികുതി സാധാരണ ബസിലും; യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയത് അധിക തുക

എസി ബസുകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായ സർവീസ് ടാക്‌സ് ഓർഡിനറി പ്രീമിയം ബസിൽ ഈടാക്കിയത് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തകരാർ മൂലമാണെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.

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കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം തീയതിയിലെ ടിക്കറ്റും ഇന്നലത്തെ ടിക്കറ്റും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 4:07 PM IST

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കോഴിക്കോട്: കെഎസ്ആർടിസി ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ ഇന്ദിരാ സർവീസ് ആരംഭിച്ച ദിവസം തന്നെ, മറ്റൊരു വശത്ത് പൊതുജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ടിക്കറ്റ് കൊള്ള. വയനാട്ടിലെ പുൽപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇടുക്കി കട്ടപ്പന വരെ സർവീസ് നടത്തുന്ന സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് പ്രീമിയം ബസിലാണ് യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി അധിക ചാർജ് ഈടാക്കിയത്. പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്നും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലേക്ക് സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരൻ ടിക്കറ്റ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതോടെയാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഈ ഗുരുതര വീഴ്‌ച പുറംലോകമറിഞ്ഞത്.

നിലവിലെ നിരക്കനുസരിച്ച് ഈ റൂട്ടിൽ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് പ്രീമിയം ചാർജ് ആയ 80 രൂപയ്‌ക്കൊപ്പം അഞ്ചു രൂപ സെസും ചേർത്ത് 85 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ യാത്രക്കാർക്ക് ലഭിച്ച ടിക്കറ്റിൽ നിരക്ക് 89 രൂപയായിരുന്നു. സർവീസ് ടാക്‌സ് ഇനത്തിൽ നാല് രൂപ അധികമായി ചേർത്താണ് ടിക്കറ്റ് മെഷീനിൽ നിന്നും പ്രിൻ്റ് വന്നത്. ഇതോടെ ബസിലെ യാത്രക്കാരും കണ്ടക്‌ടറും തമ്മിൽ കടുത്ത വാക്ക് തർക്കമുണ്ടായെങ്കിലും, മെഷീനിൽ കാണിക്കുന്ന തുകയേ വാങ്ങാൻ കഴിയൂ എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു കണ്ടക്‌ടർ.

കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ലഭിച്ചത് വൻ തുക?

നാല് രൂപയല്ലേ എന്ന് കരുതി ഭൂരിഭാഗം യാത്രക്കാരും വിഷയം വിട്ടുകളഞ്ഞെങ്കിലും, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ജീവനക്കാരൻ അധികൃതരെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം തുടരുകയായിരുന്നു. പുൽപ്പള്ളി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം ഡിപ്പോകളിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ സംഭവിച്ച തകരാർ ആയിരിക്കാം എന്ന ഒഴുക്കൻ മറുപടിയാണ് ആദ്യം ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഈ റൂട്ടിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു

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പുൽപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ബസ് ആണെങ്കിലും ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടപ്പന ഡിപ്പോയാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് ടിക്കറ്റ് മെഷീൻ അപ്ഡേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ എറർ ആകാം ഇതെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്. എസി ബസുകൾക്ക് മാത്രം ഈടാക്കുന്ന 5% സർവീസ് ടാക്‌സ് അബദ്ധത്തിൽ ഈ നോൺ എസി ബസിലും രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കട്ടപ്പന യൂണിറ്റ് ഓഫീസർക്ക് കൃത്യമായ വിവരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ "ഇന്ന് കുഴപ്പമില്ലാതെയാണ് ബസ് ഓടുന്നത്" എന്ന വിചിത്രമായ മറുപടിയാണ് അവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചത്.

ചോദ്യമുയർത്തി പൊതുജനം

പുലർച്ചെ 5 മണിക്ക് പുൽപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വൈകിട്ട് 4:15 ന് കട്ടപ്പനയിൽ എത്തുന്ന ഈ ലോങ് റൂട്ട് സർവീസിൽ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം ശരാശരി 20,000 രൂപയാണ് കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ടിക്കറ്റ് ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു യാത്രക്കാരന് നഷ്‌ടമായത് വെറും 4 രൂപയായിരിക്കാം. എന്നാൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഇത്തരം ഒരു ട്രിപ്പിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അധികമായി എത്തിയത് എത്ര രൂപയാണ്? സംസ്ഥാനത്തുടനീളം എത്ര ബസുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം? ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് കെഎസ്ആർടിസി ആണ്.

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