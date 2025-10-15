പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുടെ പേരിൽ കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവറെ സ്ഥലംമാറ്റിയത്: തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം
മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമുള്ള സ്ഥലംമാറ്റം ഏകപക്ഷീയമെന്നും, അച്ചടക്ക നടപടിയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെഎസ്ആർടിസി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു. താൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടതായി ഡ്രൈവർ ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
എറണാകുളം: പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ നീക്കം ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ ജയ്മോൻ ജോസഫിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയ നടപടിയിൽ തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി. പൊൻകുന്നം ഡിപ്പോയിൽനിന്ന് വിടുതൽ വാങ്ങിയ ഡ്രൈവർ പുതുക്കാട് ചാർജ് എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി കോടതിയെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഡ്രൈവറുടെ സ്ഥലംമാറ്റം അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ഇതിൽ അപാകതയില്ലെന്നും ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഡ്രൈവർ ലംഘിച്ചതായും കെഎസ്ആർടിസി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു.
ജീവനക്കാർ മാർഗനിർദേശം ലംഘിക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ മന്ത്രിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും കെഎസ്ആർടിസി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ഥലം മാറ്റത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച ജയ്മോൻ ജോസഫിൻ്റെ വാദം, നടപടി ഏകപക്ഷീയവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നും മന്ത്രിയുടെ ആരോപണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് സ്ഥലംമാറ്റമെന്നുമാണ്. ഉപയോഗിക്കാനായി സൂക്ഷിച്ച വെള്ളക്കുപ്പികൾ ഡ്രൈവർ കാബിനിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ ഗ്ലാസിനടുത്ത് വച്ചതാണെന്നും, മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ അപമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ജയ്മോൻ ജോസഫ് ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കെഎസ്ആർടിസിയും യൂണിയനുകളും: വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ
കൊല്ലം ആയൂരിൽ വച്ച് ജയ്മോൻ ജോസഫ് ഡ്രൈവറായ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാർ ശാസിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പൊൻകുന്നം ഡിപ്പോയിലെ ഡ്രൈവറായ അദ്ദേഹത്തെ പുതുക്കാടേയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് കെഎസ്ആർടിസി എംഡി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിർദേശം, കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ അച്ചടക്ക നടപടികളിലെ ഭരണപരമായ ഇടപെടലുകൾക്ക് നിയമപരമായ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ നിർണായകമാവുകയാണ്. മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ (എംടിയുഡബ്ല്യു) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ ഈ അടിയന്തര സ്ഥലംമാറ്റത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി.
അടിയന്തരമായുള്ള ഈ സ്ഥലംമാറ്റം ജീവനക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടിയാണെന്നും ഇത്തരം പെട്ടെന്നുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ സർവീസ് രംഗത്തെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുമെന്നുമാണ് യൂണിയനുകൾ വാദിച്ചത്. മന്ത്രിയുടെ പരിശോധനയിൽ ഡ്രൈവർ കാബിനിലെ ഗ്ലാസിനോട് ചേർന്ന് വച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളായിരുന്നു പ്രശ്നത്തിന് കാരണം. ബസിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കാത്തതും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി വച്ചതുമായ കുപ്പികളുടെ പേരിൽ സ്ഥലമാറ്റ നടപടി എടുത്തത് നീതീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും, ഇത് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
യാത്രാ അന്തരീക്ഷം: കെഎസ്ആർടിസിയുടെ നിലപാട്
ജീവനക്കാർ യാത്രക്കാരോട് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളെക്കുറിച്ചും വാഹനത്തിൻ്റെ വൃത്തിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഡ്രൈവർ ലംഘിച്ചു എന്നതിലാണ് കെഎസ്ആർടിസി ഊന്നുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതവും ശുചിത്വവുമുള്ള യാത്രാ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കെഎസ്ആർടിസിയിലെ ചില ജീവനക്കാരുടെ നിലവാരമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് വ്യാപകമായ പരാതികൾക്കിടയിൽ ഈ സംഭവം പൊതുജന ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. യാത്രക്കാരുമായുള്ള തർക്കങ്ങൾ, സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കാത്തത്, വൃത്തിയില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കെഎസ്ആർടിസി പൊതുജനങ്ങളുടെ വിമർശനം നേരിടുന്നുണ്ട്.
