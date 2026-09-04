അന്നദാതാവിനെ നെഞ്ചോട് ചേര്ത്തു; ടയറുകള് തൊട്ടുതൊഴുതു, കണ്ണിനെ ഈറനണിയിച്ചൊരു പടിയിറക്കം
വിരമിക്കൽ ചടങ്ങിൻ്റെ ഈ വൈകാരിക വീഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിയത്
Published : September 4, 2026 at 4:21 PM IST
ഇടുക്കി: നമ്മുടെയെല്ലാം നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്ന എന്തിനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അല്ലേ.. അതിപ്പോള് മനുഷ്യനായാലും മറ്റ് വസ്തുക്കളായാലും. അങ്ങനെ ഒരു കടപ്പാടിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കഥയാണ് കെഎസ്ആര്ടിസി ഡ്രൈവറായ പോൾ കുര്യൻ്റെ ഉദോഗ്യ ജീവിതം. അന്നം തരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പുണ്യം മറ്റൊന്നില്ല, ആ അന്നം തന്ന വണ്ടിയെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കൃതജ്ഞതയും മറ്റൊന്നില്ല. അങ്ങനെ അന്നം തരുന്ന വണ്ടിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത്, ടയറുകൾ തൊട്ടുതൊഴുത് പടിയിറങ്ങുകയാണ് പോൾ.
സ്റ്റീയറിങ് ചക്രത്തിൽ പതിഞ്ഞ വിരലടയാളങ്ങളും ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയ അനുഭവസമ്പത്തും കോടിക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരുടെ പുഞ്ചിരിയും മനസിൽ പേറി അയാൾ ആ വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി. എന്നാൽ അതൊരു സാധാരണ പടിയിറക്കമായിരുന്നില്ല, വർഷങ്ങളോളം തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അന്നം നൽകിയ, ജീവനും ജീവിതവുമായ പ്രിയപ്പെട്ട കെഎസ്ആര്ടിസി ബസിനോടുള്ള അളവറ്റ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വന്യമായ ആവിഷ്കാരമായിരുന്നു.
സ്റ്റീയറിങ് ചക്രത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിച്ച് പടിയിറക്കം
ഔദ്യോഗിക സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ദിനത്തിൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബസിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തമിട്ടും ടയറുകളിൽ തൊട്ടുതൊഴുതും യാത്ര പറയുന്ന ഇടുക്കി കട്ടപ്പന സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവർ പോൾ കുര്യൻ്റെ വൈകാരിക രംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് വൈറലാകുന്നത്. തൻ്റെ സർവീസിലെ അവസാന ട്രിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി ബസ് ഡിപ്പോയിൽ നിർത്തിയിട്ട ശേഷമായിരുന്നു കണ്ട് നിന്നവരുടെ കണ്ണുനിറച്ച ആ അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ.
ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിൽ നിന്നും താഴെയിറങ്ങിയ പോൾ കുര്യൻ, നേരെ നടന്നത് ബോണറ്റിന് മുന്നിലേക്കായിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം ഒപ്പം നടന്ന ചങ്ങാതിയെപ്പോലെ ആ ബസിൻ്റെ മുൻവശത്ത് അമർത്തി മുത്തി. തുടർന്ന് വീണ്ടും ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്ന് ഇത്രയും കാലം തനിക്ക് കൂട്ടായിരുന്ന ആ സ്റ്റീയറിങ് ഒന്നുകൂടി നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിച്ചു.
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അവിടെയും തീർന്നില്ല ആ സ്നേഹപ്രകടനം. വാഹനം വിട്ടിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം ബസിൻ്റെ മുൻവശത്തെയും പിൻവശത്തെയും ടയറുകൾ തൊട്ടുതൊഴുതാണ് ആ ജീവിത നിയോഗത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞത്. സ്റ്റീയറിങ് പിടിച്ച കൈകൾ കൊണ്ട് വണ്ടിയെ തൊട്ടുതൊഴുതു വണങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു ആയുസിൻ്റെ മുഴുവൻ അധ്വാനവും ആത്മാർഥതയും ആ കണ്ണുകളിൽ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകരും ഈ വൈകാരിക നിമിഷത്തിന് സാക്ഷിയായപ്പോൾ പലരുടെയും കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു. വിരമിക്കൽ ചടങ്ങിൻ്റെ ഈ വൈകാരിക വീഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായത്.
"തൊഴിലിനെയും അന്നം തന്ന വണ്ടിയെയും ദൈവത്തെപ്പോലെ കാണുന്ന യഥാർഥ ഡ്രൈവർമാരുടെ സ്നേഹമാണിത്" എന്നാണ് വീഡിയോ കണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കുറിക്കുന്നത്. തൊഴിലിനോടുള്ള ഭക്തിയും ഡ്രൈവിങ് എന്ന പ്രൊഫഷനോടുള്ള ആദരവും എന്താണെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചുതന്ന പോൾ കുര്യന് ആശംസാപ്രവാഹമാണ് നെറ്റിസൺസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. യന്ത്രങ്ങൾക്കും അപ്പുറം വാഹനങ്ങളുമായി മനുഷ്യർക്കുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയായി ഈ പടിയിറക്കം മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
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