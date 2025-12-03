ബസിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം: കെഎസ്ആർടിസി കണ്ടക്ടർക്ക് 5 വർഷം കഠിന തടവ്
25,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. തുക കുട്ടിക്ക് നൽകണം. സംരക്ഷകരാകേണ്ടവർ തന്നെ വേട്ടക്കാരാകുന്നത് ഗൗരവകരമാണെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു.
Published : December 3, 2025 at 4:38 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിനുള്ളിൽ വച്ച് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ കണ്ടക്ടർക്ക് അഞ്ച് വർഷം കഠിന തടവും 25,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. വെമ്പായം വേറ്റിനാട് രാജ് ഭവൻ വീട്ടിൽ ഐസക് ലെവി മകൻ സത്യരാജിനെയാണ് (53) തിരുവനന്തപുരം പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി എം പി ഷിബു ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴ തുകയായ 25,000 രൂപ കെട്ടിവച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതി ആറുമാസം കൂടി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണമെന്ന് വിധിയിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
2023 ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതിയാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി ബസിൽ കയറിയ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടക്ടർ കടന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. തിരക്കിനിടയിൽ അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാകാമെന്ന് കരുതി മാറിനിന്ന കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇയാൾ വീണ്ടും സ്പർശിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കുട്ടി സ്കൂൾ അധികൃതരോട് പരാതിപ്പെടുകയും സ്കൂൾ അധികൃതർ ആര്യനാട് പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. ആര്യനാട് പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന ഷീന എൽ ആണ് കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
അന്വേഷണവും വിചാരണയും
വിചാരണ വേളയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് 13 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 18 രേഖകൾ തെളിവിൽ അക്കമിട്ടു രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മറ്റാരും ഉപദ്രവിക്കാതെ പെൺകുട്ടികളെ ബസിനുള്ളിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടർ തന്നെ ബസിനുള്ളിൽ വച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറിയത് അതീവ ഗുരുതരമായി കണ്ട് പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് കോടതി പ്രതിയെ ശിക്ഷിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കാട്ടായിക്കോണം ജെ കെ അജിത്ത് പ്രസാദ്, അഭിഭാഷകയായ വി സി ബിന്ദു എന്നിവർ ഹാജരായി.
ശക്തമായ സന്ദേശം
കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള പോക്സോ നിയമം എത്രത്തോളം ശക്തമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ വിധി. പിഴ തുക ഈടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിജീവിതയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിധി സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം വലുതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും യൂണിഫോം ധരിച്ച, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെ ഇത്തരമൊരു ഹീനകൃത്യം ചെയ്തത് കോടതി അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്. ബസ് യാത്രയ്ക്കിടെ പെൺകുട്ടി കാണിച്ച ധൈര്യവും പിന്നീട് സ്കൂളിലെത്തി അധ്യാപകരോട് വിവരം തുറന്നുപറഞ്ഞതും പ്രതിയെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നിർണായകമായി.
വിദ്യാർഥിനിയുടെ പരാതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ സ്കൂൾ അധികൃതർ കാണിച്ച ജാഗ്രതയും ആര്യനാട് പൊലീസിൻ്റെ കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണവുമാണ് പ്രതിക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുത്തത്. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ സാധിച്ചത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൺസഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഈ സംവിധാനത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അവിടെ അവരുടെ സംരക്ഷകരാകേണ്ടവർ തന്നെ വേട്ടക്കാരാകുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർനടപടികൾ
പ്രതി സത്യരാജ് നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഇയാൾക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടികൾ കെഎസ്ആർടിസി നേരത്തെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കോടതി ശിക്ഷിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സർവീസിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് കടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി ബസുകളിൽ സിസിടിവി കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന സർക്കാർ നിർദേശം നിലനിൽക്കെയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത്. ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളും ബോധവത്കരണവും കർശനമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കും ഈ സംഭവം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസി വിജിലൻസ് വിഭാഗവും പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയേക്കും. ഈ വിധിയിലൂടെ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ശക്തമായ താക്കീതാണ് കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
