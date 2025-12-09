പമ്പയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകള് കൂട്ടിയിടിച്ച് 30 പേർക്ക് പരിക്ക്, പത്തു പേരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരം
ഫയർ ഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ബസിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലാക്കിയത്.
Published : December 9, 2025 at 6:40 PM IST
പത്തനംതിട്ട: പമ്പ ചക്കുപാലത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് മുപ്പതോളം പേർക്ക് പരിക്ക്. അപകടത്തിൽ 10 വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ പത്ത് യാത്രക്കാർക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റു. 10 വയസുകാരിയുടെ തലയ്ക്കാണ് പരിക്ക്. ഇവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവരെ നിലയ്ക്കലിലെ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പമ്പ ചക്കുപാലത്തെ വളവിലാണ് അപകടം. ചെങ്ങന്നൂര്-പമ്പ, പമ്പ - നിലയ്ക്കൽ റൂട്ടിലോടുന്ന ബസുകളാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ഫയർ ഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ബസിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലാക്കിയത്.
ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് പോയ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബസും നിലയ്ക്കലേക്ക് വന്ന ബസുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഒരു ബസിൽ ശബരിമല തീർഥാടകർ ഉൾപ്പെടെ 48 യാത്രക്കാരും രണ്ടാമത്തെ ബസിൽ 45 യാത്രക്കാരും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപകടത്തിൽ ബസുകളുടെ മുൻഭാഗം തകർന്നു. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കൂട്ടിയിടിച്ച ബസുകൾ നീക്കം ചെയ്താണ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്
അപകടത്തെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു. അപകട കാരണം വ്യക്തമല്ല. അപകടത്തിന്റെ കാരണം സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവർമാരുടെ അശ്രദ്ധയാണോ സാങ്കേതിക തകരാറാണോ വളവിലെ അശാസ്ത്രീയതയാണോ അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പരിശോധിക്കും.
ശബരിമല ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം: ഭക്തർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി വനംവകുപ്പ്
ശബരിമലയിലെ ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഭക്തരോടഭ്യർഥിച്ച് വനംവകുപ്പ്.
പ്രദേശത്ത് വന്യജീവി ആക്രമണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിനാലും സന്നിധാനം സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ അരവിന്ദ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഭക്തർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയത്.
കാനനപാതയിലൂടെ വരുന്ന തീർത്ഥാടകരിൽ പലരും ഉരക്കുഴി തീർത്ഥത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച ശേഷമാണ് സന്നിധാനത്തേക്കെത്തുന്നത്. പാണ്ടിത്താവളത്ത് നിന്നും 400 മീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രമകലത്തിലാണ് ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം.
വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം തന്നെ പ്രവേശനത്തിന് നിയന്ത്രണമുള്ള പ്രദേശമാണിതെന്ന് റേഞ്ച് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു.ഉരക്കുഴി ഭാഗത്തേക്ക് ഭക്തർ കടന്നുപോയി അപകടങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിരിക്കുകയാണ്.എല്ലാ ദിവസവും സന്ധ്യാസമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ആനകൾ കൂട്ടത്തോടെ, കുട്ടികൾ അടക്കം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറുണ്ട്. കഴിയുന്നതും ഭക്തർ അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ചരിഞ്ഞതും വഴുക്കലുള്ളതുമാണ്. ആളുകൾ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തീർഥാടകരുടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനമെന്നും നിർദേശം പാലിച്ച് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും അരവിന്ദ് ബാലകൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.