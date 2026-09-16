ടയർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കാല് തകർന്നു; വേദനയിലും മൂന്ന് വയസുകാരിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കുഞ്ഞായിഷ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി പ്രിയദർശിനി ബസ് പടന്നക്കാട് ഐങ്ങോത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം ഉണ്ടായത്
Published : September 16, 2026 at 2:03 PM IST
കാസർകോട്: വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ബസിൻ്റെ ടയർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ ഉയർന്ന പുകയ്ക്കും പൊടിക്കുമിടയിൽ സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ ആ അമ്മ ഭയന്നത് നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിച്ച മൂന്ന് വയസുകാരിയെ ഓർത്താണ്. കാസർകോട് പടന്നക്കാട് കെഎസ്ആർടിസി ബസിൻ്റെ ടയർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം തകർന്ന് കാലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞായിഷയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ നടുക്കം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല.
നീലേശ്വരം അഴിത്തല ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെ മകളാണ് മുപ്പത്തൊൻപതുകാരിയായ കുഞ്ഞായിഷ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി പ്രിയദർശിനി ബസ് പടന്നക്കാട് ഐങ്ങോത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം ഉണ്ടായത്. ബസിൻ്റെ പിന്നിലെ ടയറിന് മുകൾഭാഗത്തെ സീറ്റിലായിരുന്നു കുഞ്ഞായിഷ ഇരുന്നിരുന്നത്.
വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ടയർ പൊട്ടിയതിനൊപ്പം പ്ലാറ്റ്ഫോം തകർന്ന് കാലിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് വലിയ ശബ്ദം കേട്ടതിന് പിന്നാലെ പുകയും പൊടിയും നിറഞ്ഞതിനാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം മനസിലായില്ലെന്ന് കുഞ്ഞായിഷ പറയുന്നു. എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് കാലിൽ നോക്കിയപ്പോഴാണ് രക്തം വാർന്നൊഴുകുന്നതും എല്ല് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയ നിലയിലാണെന്നും കണ്ടത്. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ജനിച്ച മൂന്ന് വയസുകാരിയായ മകൾ അപകടസമയത്ത് കുഞ്ഞായിഷയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പരിക്കേൽക്കാതെ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.
അപകടം നടന്നയുടൻ ബസിലെ ഡ്രൈവറും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന തട്ടുകടക്കാരനും ചേർന്നാണ് കുഞ്ഞായിഷയെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാക്കിയെങ്കിലും ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ കൂടി നടത്തിയാൽ മാത്രമേ കാലുകൾ പഴയ നിലയിലാകൂ എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തയ്യൽത്തൊഴിലാളികളായ കുഞ്ഞായിഷയും ഭർത്താവും തയ്യൽക്കടയിലേക്ക് ആവശ്യമായ തുണികളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും വാങ്ങാനായി കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു ഈ ദുരന്തം. നിലവിൽ കടം വാങ്ങിയാണ് ഇവർ ആശുപത്രി ചെലവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവ് വരുന്ന തുടർചികിത്സയ്ക്ക് സർക്കാർ സഹായം അനിവാര്യമാണെന്ന് കുഞ്ഞായിഷ വ്യക്തമാക്കി. തൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റതായി സംശയമുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
അപകടത്തെ തുടർന്ന് ബസിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാരും കടുത്ത പരിഭ്രാന്തിയിലായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹോസ്ദുർഗ് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്) 281, 125 (എ) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എഎസ്ഐ ശ്രീജിത്ത് പി കെയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ബസിൻ്റെ ടയർ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം, വാഹനത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള യന്ത്രത്തകരാർ ഉണ്ടായിരുന്നോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കെഎസ്ആർടിസി അധികൃതരും സംഭവത്തിൽ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: പത്രം വായിക്കുന്നതിനിടെ പാഞ്ഞെത്തി കാട്ടുപന്നി; താമരശേരിയിൽ മധ്യവയസ്കന് പരിക്ക്