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ബസ് സമ്മാനിക്കാം, പരസ്യം നൽകാം; പുതിയ സ്പോൺസർഷിപ്പ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട് കെഎസ്ആർടിസി

ബസുകൾ വാങ്ങി നൽകുന്നവർക്ക് 10 വർഷത്തേക്ക് സൗജന്യമായി പരസ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാനും തങ്ങൾക്ക് താല്‌പര്യമുള്ള റൂട്ടുകൾ നിർദേശിക്കാനും സാധിക്കും.

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Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 3:07 PM IST

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കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പുതിയ ബസുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കി സർക്കാരും ഗതാഗത വകുപ്പും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ബസ് സർവീസുകൾ വിപുലീകരിക്കാൻ പുതിയ സ്പോൺസർഷിപ്പ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ അടക്കം യാത്രാസൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ബസുകൾ മാറ്റി പുതിയവ നിരത്തിലിറക്കുന്നതിനുമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ആർക്കൊക്കെ പങ്കാളികളാകാം?

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കമ്പനികൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ, സാമാജിക-സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, ക്ലബ്ബുകൾ, വാണിജ്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ എന്നിവർക്ക് പുറമെ കമ്പനികളുടെ സി.എസ്.ആർ (CSR) ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ബസുകൾ നൽകാം. 9 മീറ്റർ മുതൽ 15 മീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള എ.സി പ്രീമിയം, എ സി സീറ്റർ, എ സി സ്ലീപ്പർ, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്, ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ബസുകളാണ് പദ്ധതിപ്രകാരം സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ബസ് നൽകുന്ന രീതികൾ

  • നേരിട്ട് വാങ്ങി നൽകാം: സ്പോൺസർമാർക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബസ് നേരിട്ട് വാങ്ങി നൽകാവുന്നതാണ്.
  • തുക കൈമാറാം: ബസ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി തന്നെ ടെൻഡർ നടപടികളിലൂടെ വാഹനം വാങ്ങി നിരത്തിലിറക്കും.
  • സ്പോൺസർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇളവുകളും: സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ബസുകളിൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സൗജന്യമായി പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
  • പുറംഭാഗത്തെ പരസ്യം: മുൻവശവും ഗ്ലാസുകളും ഒഴിവാക്കി ബസിൻ്റെ പുറംഭാഗത്ത് 60 ശതമാനം സ്ഥലത്ത് വരെ പരസ്യം നൽകാം.
  • അകംഭാഗത്തെ പരസ്യം: ബസിന് ഉള്ളിൽ 30 ശതമാനം ഭാഗത്ത് പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

'Sponsored By' ബോർഡ്: സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തി "Sponsored by..." എന്ന് ബസിൽ രേഖപ്പെടുത്താം.(ശ്രദ്ധിക്കുക: മതപരമോ, രാഷ്ട്രീയപരമോ, സമുദായിക സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതോ, നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പരസ്യങ്ങൾക്ക് അനുമതിയുണ്ടാകില്ല. പരസ്യ മാതൃകകൾക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മുൻകൂർ അംഗീകാരം നിർബന്ധമാണ്).

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റൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മുൻഗണനയും ബാധ്യതയില്ലായ്‌മയും

സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്‌ട റൂട്ടുകൾ നിർദേശിക്കാം. നിലവിലെ റൂട്ടുകൾക്ക് പകരമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സർവീസ് ക്രമീകരിക്കും. പുതിയ റൂട്ടുകളാണെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്ധനച്ചെലവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയാൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും. ബസ് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ഇൻഷുറൻസ്, ജീവനക്കാരുടെ വേതനം, ഇന്ധനം തുടങ്ങിയ തുടർന്നുള്ള ഒരു ചെലവും സ്പോൺസർ വഹിക്കേണ്ടതില്ല.

നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകളും ആദ്യ സംഭാവനയും

പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ബസുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറുടെ (MD) പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കോർപ്പറേഷൻ്റെ സ്ഥിരം ആസ്‌തിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. ബസുകളുടെ കളർ കോഡും ഡിസൈനും സാധാരണ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകളുടേതിന് സമാനമായിരിക്കും. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ഇൻഷുറൻസ്, ടിക്കറ്റ് വരുമാനം, ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം, റൂട്ട് സമയം ക്രമീകരിക്കൽ എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം കെ എസ് ആർ ടി സിക്കായിരിക്കും.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് പുതിയ ബസ് വാങ്ങാൻ കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 40 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയിരുന്നു. ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ ആണ് ചെക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു സഹകരണ സംഘം ബസ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത്. കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പൊതുനന്മ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് 40 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയത്.

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