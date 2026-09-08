കെഎസ്ആർടിസിയിൽ അടിമുടി മാറ്റം; സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും ബസുകള് നല്കാം, പരസ്യം ചെയ്യാനും അവസരം
10 വർഷത്തേക്ക് പരസ്യം ചെയ്യാൻ അവസരം, സ്പോൺസർഷിപ്പ് വഴി പുതിയ ബസുകൾ നിരത്തിറങ്ങും
Published : September 8, 2026 at 2:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില് മുടന്തുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസി സ്വന്തം കാലില് നില്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുജനങ്ങളില് നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും സംഘടനകളില് നിന്നും സ്പോണ്സര്ഷിപ്പിലൂടെ ബസ് സ്വന്തമാക്കുന്ന പദ്ധതി കോര്പ്പറേഷന് ഊര്ജിതമാക്കുന്നു. കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളില് കൂടുതല് പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ബസുകള് മാറ്റി പുതിയ ബസുകള് എത്തിക്കുന്നതിനുമാണ് കെഎസ്ആര്ടിസി പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇതിനായുള്ള വിശദമായ മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് കെഎസ്ആര്ടിസി പുറത്തിറക്കി.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, കമ്പനികള്, ട്രസ്റ്റുകള്, സാമൂഹിക സംഘടനകള്, ക്ലബ്ബുകള്, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ സി.എസ്.ആര് ഫണ്ടുകള് ഉപയോഗിച്ചും ബസുകള് സംഭാവന നല്കാവുന്നതാണ്. 9 മുതല് 15 മീറ്റര് വരെ നീളമുള്ള എ.സി പ്രീമിയം ബസുകള്, എ.സി സീറ്റര്, എ.സി സ്ലീപ്പര്, സൂപ്പര് ഫാസ്റ്റ്, ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചര് തുടങ്ങിയവയാണ് പദ്ധതിപ്രകാരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങള് നേരിട്ട് വാങ്ങി നല്കുകയോ അല്ലെങ്കില് അതിനായുള്ള തുക കോര്പറേഷന് കൈമാറുകയോ ചെയ്യാം. സാമ്പത്തിക സഹായമായാണ് നല്കുന്നതെങ്കില് ടെന്ഡര് നടപടികളിലൂടെ കെഎസ്ആര്ടിസി തന്നെ വാഹനം വാങ്ങും.
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പൂർണ നിയന്ത്രണം കോർപറേഷന്
സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ബസുകൾ കെഎസ്ആർടിസി മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുടെ പേരിലായിരിക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് ഇവ കോർപറേഷൻ്റെ സ്ഥിരം ആസ്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടും. വാഹനത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, ഇൻഷുറൻസ്, ടിക്കറ്റ് വരുമാനം, ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പൂർണ അധികാരം കെഎസ്ആർടിസിക്കായിരിക്കും.
സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നവർ നിർദേശിക്കുന്ന റൂട്ടുകൾ നിലവിലെ സർവീസുകൾക്ക് പകരമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തും. പുതിയ സർവീസാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ധനച്ചെലവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ലഭ്യമാക്കിയാൽ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനായി പ്രത്യേക ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും സാമ്പത്തിക സാഹചര്യവും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യവും പരിഗണിച്ച് സമയക്രമത്തിലും റൂട്ടിലും മാറ്റംവരുത്താനുള്ള അധികാരം കോർപറേഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
പരസ്യങ്ങൾ നൽകാനും അവസരം
ബസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 10 വർഷത്തേക്ക് വാഹനത്തിൽ പരസ്യം നൽകാൻ അവസരം നൽകും. നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻവശവും ഗ്ലാസുകളും ഒഴിവാക്കി പുറംഭാഗത്ത് 60 ശതമാനം വരെ പരസ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാം. വാഹനത്തിന് ഉള്ളിൽ 30 ശതമാനം സ്ഥലത്തും പരസ്യത്തിന് അനുമതിയുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തി 'സ്പോൺസേർഡ് ബൈ' എന്ന് വാഹനത്തിൽ എഴുതാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ മതപരമോ രാഷ്ട്രീയമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പരസ്യങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. പരസ്യ മാതൃകകൾ കോർപറേഷൻ മുൻകൂട്ടി അംഗീകരിക്കണമെന്നതാണ് വ്യവസ്ഥ. കോർപറേഷനിലെ മറ്റ് ബസുകളുടേതിന് സമാനമായ നിറം തന്നെയാകും ഇവയ്ക്കും നൽകുക. വാഹനത്തിന് രൂപമാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വന്നാൽ സ്പോൺസറെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കും.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം
പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും സഹായങ്ങൾക്കുമായി കോർപറേഷനിലെ മാർക്കറ്റിങ് പ്രതിനിധികളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജി.എസ് അരുൺ (9539202020), സജയകുമാർ (9744887783) എന്നിവരെയും കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് യൂസഫ് (9947441808) എന്നിവരെയും വിളിക്കാം. എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലക്കാർക്ക് ഒ.പി അനൂബ് (9846655449), പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലക്കാർക്ക് എസ്. ശ്രീകാന്ത് നായർ (9847089578) എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടാം. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ റിജു (8075025794), കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ റഫീഖ് (9846512673) എന്നിവരെ ബന്ധപ്പെടാം.
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