ETV Bharat / state

വൺവേ തെറ്റിച്ച് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ മരണപ്പാച്ചിൽ; 3 കിലോമീറ്റർ റിവേഴ്‌സ് അടിച്ച് സൂപ്പർഫാസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർക്കെതിരെ പണി തുടങ്ങിഎംവിഡി

ഫാസ്‌ടാഗിൽ പണമില്ലെന്ന് കണ്ട് വണ്ടി തിരിച്ചു, സ്പീഡ് ട്രാക്കിലൂടെ 3 കി.മീ വൺവേ തെറ്റിച്ച് കെഎസ്ആർടിസി, കടുത്ത നടപടിയുമായി എംവിഡി

KSRTC Bus KSRTC 3km wrong side ride ksrtc superfast NH wrong side ride ksrtc kozhikkode wrong drive
വൺവേ തെറ്റിച്ച് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ മരണപ്പാച്ചിൽ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 9, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ റോഡുകളിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളുടെ മരണപ്പാച്ചിലിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പരാതികൾ ഉയരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ കോഴിക്കോട് ബൈപാസിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം സാധാരണക്കാരായ വണ്ടിക്കാരെയും അധികൃതരെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കെഎസ്ആർടിസി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസ് ദേശീയപാതയിലൂടെ വൺവേ തെറ്റിച്ച് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഓടിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഫാസ്‌ടാഗിൽ പണമില്ല; ടോൾ പ്ലാസയിൽ വെച്ച് വണ്ടി തിരിച്ചു

വൺവേ തെറ്റിച്ച് ഓടുന്ന കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ജൂൺ നാലാം തീയതി വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു സിനിമകളെ പോലും വെല്ലുന്ന ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. കോഴിക്കോട് തൊണ്ടയാട് ഭാഗത്തുനിന്നും രാമനാട്ടുകര ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസ്. എന്നാൽ പന്തീരാങ്കാവിന് സമീപമുള്ള ടോൾ പ്ലാസയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ബസിൻ്റെ ഫാസ്‌ടാഗിൽ ആവശ്യത്തിന് പണമില്ല എന്ന കാര്യം ഡ്രൈവർ അറിയുന്നത്.

ടോളിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളോ പണമില്ലായ്‌മയോ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം ഡ്രൈവർ ചെയ്തത് ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. ടോൾ പ്ലാസയിൽ വെച്ച് തന്നെ ബസ് അതേ ദിശയിൽ പെട്ടെന്ന് പിന്നോട്ട് തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദേശീയപാതയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ സ്‌പീഡ് ട്രാക്കിലൂടെ പാലാഴി ഭാഗത്തേക്ക് ഡ്രൈവർ ബസ് ഓടിച്ചു. ഇതുവഴി വരികയായിരുന്ന മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്ലോ ട്രാക്കിലേക്ക് മാറ്റി.

ഡ്രൈവറുടെ ഈ ഭ്രാന്തൻ തീരുമാനത്തിനെതിരെ റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു വണ്ടിക്കാർ ഹോൺ അടിച്ചും ബഹളം വച്ചും ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ ഡ്രൈവർ ബസ് സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ നിന്നും പതുക്കെ പോകുന്ന വണ്ടികൾക്കുള്ള സ്ലോ ട്രാക്കിലേക്ക് മാറ്റി. തുടർന്ന് പാലാഴി കഴിഞ്ഞുള്ള എക്സിറ്റിൽ വെച്ച് സർവീസ് റോഡിലേക്ക് ബസ് വെട്ടിച്ചുകയറ്റിയാണ് യാത്ര തുടർന്നത്. എന്നാൽ സർവീസ് റോഡിലേക്ക് കയറുന്നതിനിടെ ബസ് വലിയ രീതിയിൽ തിരിക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ ബൈപാസിൽ ഏറെ നേരം കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്കുമുണ്ടായി.

തെളിവായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ; എംവിഡി രംഗത്തേക്ക്

ദേശീയപാതയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസിൻ്റെ ഈ നിയമലംഘനം കൃത്യമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബസ് ട്രാക്ക് തെറ്റിച്ച് ഓടുന്നതും മറ്റ് വണ്ടികൾ വശങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അധികൃതർ ശേഖരിച്ചു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനും പൊലീസിനും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ടോൾ ബൂത്തിൽ ഫാസ്‌ടാഗ് ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടി തുക ക്യാഷായി നൽകി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നിയമമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് മുതിരാതെ യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ പണയം വച്ചാണ് ഡ്രൈവർ വണ്ടി തിരിച്ചത്. പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായ ഈ സംഭവത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി അധികൃതർക്ക് കടുത്ത ഭാഷയിൽ നോട്ടീസ് നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്. ഡ്രൈവർക്കെതിരെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

Also Read: സ്കൂളുകളിലും ഹോസ്റ്റലുകളിലും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം; വയനാട്ടിൽ ഷിഗെല്ല പ്രതിരോധം ശക്തം

TAGGED:

KSRTC BUS
KSRTC 3KM WRONG SIDE RIDE
KSRTC SUPERFAST NH WRONG SIDE RIDE
KSRTC KOZHIKKODE WRONG DRIVE
KOZHIKKODE NEWS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.