ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് തീപിടിച്ചു; പരിഭ്രാന്തരായി യാത്രക്കാര്, ആര്ക്കും പരിക്കില്ല
പട്ടാമ്പിയില് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസിക്ക് തീപിടിച്ചു. ബസിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്ന് പുക ഉയരുകയായിരുന്നു. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരെല്ലാം സുരക്ഷിതര്.
Published : September 22, 2026 at 9:16 AM IST
പാലക്കാട്: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് തീപിടിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ പട്ടാമ്പി മീൻ മാർക്കറ്റിന് സമീപമാണ് സംഭവം. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിനാണ് തീപിടിച്ചത്.
ബസിൽ അറുപതോളം യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടെ ബസിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ഡ്രൈവർ ബസ് ഉടൻ നിർത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ഡ്രൈവറും ജീവനക്കാരും ഇടപെട്ട് യാത്രക്കാരെ അടിയന്തരമായി ബസിൽനിന്ന് പുറത്തിറക്കി. യാത്രക്കാർ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ബസിന്റെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് തീ പടരുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തിയുണ്ടായി.
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വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി. ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. തീപിടിത്തത്തിൽ ബസിന്റെ മുൻഭാഗത്തിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൽ യാത്രക്കാരിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. ഡ്രൈവറുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ബസിന്റെ ഗിയർബോക്സിന് സമീപമുണ്ടായ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തിയാല് മാത്രമെ തീപിടിത്തത്തിന്റെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാകൂ.
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