കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് മുകളിലേക്ക് കൂറ്റൻ പാറക്കല്ല് ഇടിഞ്ഞുവീണു, യാത്രക്കാരൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു!

ഇടുക്കി പെരുവന്താനം നാല്‌പതാം മൈലിൽ വ്യാഴാഴ്‌ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ബസിലുണ്ടായിരുന്ന അമ്പതോളം യാത്രക്കാർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.

Published : May 21, 2026 at 2:30 PM IST

ഇടുക്കി: ദേശീയപാത 183-ൽ ഇടുക്കി പെരുവന്താനത്തിന് സമീപം നാല്‌പതാം മൈലിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് മുകളിലേക്ക് കൂറ്റൻ പാറക്കല്ല് ഇടിഞ്ഞുവീണ് വൻ അപകടം. പുലർച്ചെയോടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നിന്നും അമ്പതോളം യാത്രക്കാരാണ് തലനാരിഴയ്ക്ക് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. ബസിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തിരുന്ന പള്ളിക്കത്തോട് സ്വദേശി രാജുവിന് അപകടത്തിൽ നിസാര പരിക്കേറ്റു. പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കായി സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും പെരുവന്താനം പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

അപകടം പുലർച്ചെ; ഞെട്ടൽ മാറാതെ യാത്രക്കാർ

വ്യാഴാഴ്‌ച പുലർച്ചെ നാലേമുക്കാലോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കുമളിയിൽ നിന്നും കോട്ടയത്തേക്ക് സർവീസ് നടത്തുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് മുകളിലേക്കാണ് റോഡരികിലെ തിട്ടയിൽ നിന്നും കൂറ്റൻ പാറക്കല്ല് ഉരുണ്ടു വീണത്. നിബിഡമായ ഇരുട്ടും കോടമഞ്ഞും നിറഞ്ഞ സമയത്തായിരുന്നു അപകടം. മലമുകളിൽ നിന്നും അതിശക്തമായ ശബ്‌ദത്തോടെ പതിച്ച കൂറ്റൻ പാറ ബസിൻ്റെ വലതുവശത്തെ പിൻഭാഗത്താണ് വന്നിടിച്ചത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബസിൻ്റെ വശങ്ങൾ തകരുകയും ജനൽച്ചില്ലുകൾ പൂർണമായും തകരുകയും ചെയ്‌തു.

"കുമളിയിൽ നിന്നും കോട്ടയത്തേക്ക് പോക്കുന്ന വഴിയിൽ പുലർച്ചെ നാലേമുക്കാലോടെയാണ് സംഭവം. പെട്ടെന്ന് ഒരു പാറ ബസിൻ്റെ പിന്നിൽ വന്ന് അടിച്ചു , യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾക്ക് നിസാര പരിക്ക് പറ്റി. അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ബസിൻ്റെ ചില്ലുകൾ തകർന്നു" ബസ് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു.

പാറ നേരിട്ട് ബസിന് മുകളിലേക്ക് പൂർണമായി പതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ജീവഹാനി സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. പിൻസീറ്റിലിരുന്ന രാജുവിന് പാറയുടെ കഷണങ്ങളും ചില്ലുകളും തെറിച്ചാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല.

"വലിയൊരു ശബ്‌ദം കേട്ടാണ് ഞെട്ടിയുണർന്നത്. പെട്ടെന്ന് ബസ് സൈഡിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു. ബസിൻ്റെ പിൻഭാഗം തകർന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പാറക്കല്ല് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഭാഗ്യം കൊണ്ടുമാത്രമാണ് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത്." ബസിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞു.

ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു; പൊലീസും ഹൈവേ അതോറിറ്റിയും സ്ഥലത്ത്

അപകടത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിൽ ഭാഗികമായി ഗതാഗത തടസം നേരിട്ടു. റോഡിന് നടുവിലേക്ക് വീണ കൂറ്റൻ പാറക്കല്ല് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പെരുവന്താനം പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. ഹൈവേ അധികൃതരും ഫയർഫോഴ്‌സും സ്ഥലത്തെത്തി റോഡിലെ തടസങ്ങൾ നീക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാരെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ തന്നെ മറ്റ് ബസുകളിലായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു.

മലയോര മേഖലകളിൽ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മണ്ണും പാറയും ഇടിയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും രാത്രികാലങ്ങളിലും പുലർച്ചെയും മലയോര പാതകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഹൈവേ അതോറിറ്റിയും പൊലീസും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

