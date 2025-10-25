ETV Bharat / state

ശബരിമല തീർഥാടനം: കെഎസ്ആർടിസി ബജറ്റ് ടൂറിസം ഒരുങ്ങി; 1600 അയ്യപ്പദർശന പാക്കേജ് ട്രിപ്പുകൾ, എല്ലാ ജില്ലകളിൽനിന്നും യാത്ര

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള യാത്രയും, ലഗേജ് ക്ലോക്ക് റൂം, കോഓർഡിനേറ്റർ സേവനം തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.

ശബരിമല തീർഥാടന ബസ് (ഫയൽ) (KSRTC)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 25, 2025 at 8:20 PM IST

കാസർകോട്: ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കെഎസ്ആർടിസി ബജറ്റ് ടൂറിസം വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. 2025-26 വർഷത്തെ തീർഥാടനത്തിനായി സുഖകരവും സുരക്ഷിതവുമായ യാത്രാസൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ശബരിമലയിലേക്ക് യാത്രകൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചു.

ശബരിമല തീർഥാടനത്തിന് കെഎസ്ആർടിസി ഒരുങ്ങുന്നു

ശബരിമല തീർഥാടന യാത്രയിൽ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പാക്കേജ് ട്രിപ്പുകൾ കെഎസ്ആർടിസി ബജറ്റ് ടൂറിസം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു. തീർഥാടകർക്കായി പമ്പയിൽ ലഗേജുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് ടൂറിസം പാക്കേജ് ട്രിപ്പുകളിൽ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് സന്നിധാനത്ത് ആവശ്യമായ സഹായത്തിനായി കെഎസ്ആർടിസി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോഓർഡിനേറ്റർമാരുടെ സേവനവും ലഭിക്കും. അതുപോലെ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ഒരു ദിവസം, രണ്ട് ദിവസം, മൂന്ന് ദിവസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ശബരിമല തീർഥാടക പാക്കേജുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

KSRTC Sabarimala pilgrimage (KSRTC)

വിപുലമായ സർവീസുകൾ

കേരളത്തിലെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽനിന്നായി ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം അയ്യപ്പദർശന പാക്കേജ് ട്രിപ്പുകൾക്കാണ് കെഎസ്ആർടിസി ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷവും ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർഥാടകർക്ക് സുഖകരമായ യാത്രാനുഭവം നൽകുകയാണ് കെഎസ്ആർടിസി ബജറ്റ് ടൂറിസം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തീർഥാടകരുടെ വർധിച്ചു വരുന്ന ആവശ്യകത പരിഗണിച്ചാണ് ഈ വർഷം അയ്യപ്പ ദർശന പാക്കേജുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചത്. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഈ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശബരിമല തീർഥാടനത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ.

തീർഥാടകർക്കുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ

തീർഥാടകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിക്കുന്ന ബസുകളിൽ ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി കോഓർഡിനേറ്റർമാരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവർമാർക്ക് ശബരിമല റൂട്ടുകളിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പമ്പയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വിശ്രമ സൗകര്യങ്ങൾ, ലഗേജ് ക്ലോക്ക് റൂം സൗകര്യങ്ങൾ, ടോയ്‌ലെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ തീർഥാടകർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമാകും. ശബരിമലയിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സുകൾ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ, ബജറ്റ് ടൂറിസം പാക്കേജുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തീർഥാടകർക്ക് അധിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.

മറ്റ് യാത്രാസൗകര്യങ്ങളും ബുക്കിങ് വിവരങ്ങളും

കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ യാത്രാസൗകര്യമൊരുക്കി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച കെഎസ്ആർടിസി ബജറ്റ് ടൂറിസം സംരംഭം സംസ്ഥാനത്ത് വൻ വിജയമാണ്. അയ്യപ്പ ദർശനത്തിന് പുറമെ, ഊട്ടി, കൊടൈക്കനാൽ, മൂന്നാർ, വാഗമൺ പോലുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, സ്കൂൾ-കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള പഠന യാത്രകളും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സുരക്ഷിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസി സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കെഎസ്ആർടിസി യൂണിറ്റുകളിലും ബുക്കിങ് കൗണ്ടറുകൾ വഴി നേരിട്ടും, ജില്ലാ കോഓർഡിനേറ്റർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പാക്കേജുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. അതത് യൂണിറ്റിലെ സൂപ്രണ്ടുമായോ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസറുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഈ യാത്രകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. തീർഥാടകർ കൃത്യ സമയത്ത് ബുക്കിങ് ഉറപ്പാക്കി സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി അഭ്യർഥിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിങിനുമായി താഴെ പറയുന്ന ജില്ലാ കോഓർഡിനേറ്റർമാരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

സംസ്ഥാന കോഓർഡിനേറ്റർ: 9188938521

തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്: 9188619378

തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്: 9188938522

കൊല്ലം: 9188938523

പത്തനംതിട്ട: 9188938524

ആലപ്പുഴ: 9188938525

കോട്ടയം: 9188938526

ഇടുക്കി: 9188938527

എറണാകുളം: 9188938528

തൃശൂർ: 9188938529

പാലക്കാട്: 9188938530

മലപ്പുറം: 9188938531

കോഴിക്കോട്: 9188938532

വയനാട്: 9188938533

കണ്ണൂർ, കാസർകോട്: 9188938534

