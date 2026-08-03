നെന്മാറ കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് മറിഞ്ഞു; രണ്ട് മരണം
നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
Published : August 3, 2026 at 10:41 AM IST
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് നെന്മാറ പോത്തുണ്ടിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ബസ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. നെല്ലിയാമ്പതി സ്വദേശി ജയന്തിയാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നിന്ന് നെന്മാറയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. രാവിലെ 9.30 ഓടെ ആയിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം നടന്നത്. താഴ്ചയിലേക്ക് പതിച്ച ബസ് നിലവിൽ ഒരു മരത്തിനിടയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഉള്ളത്.
വിവരമറിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സും പൊലീസും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ നെല്ലിയാമ്പതി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
Also Read: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; പ്രോസിക്യൂഷന് തിരിച്ചടി, ഒമ്പത് പ്രതികള്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു