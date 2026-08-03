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നെന്മാറ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് മറിഞ്ഞു; രണ്ട് മരണം

നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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Nenmara KSRTC Accident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 10:41 AM IST

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പാലക്കാട്: പാലക്കാട് നെന്മാറ പോത്തുണ്ടിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ബസ് താഴ്‌ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. നെല്ലിയാമ്പതി സ്വദേശി ജയന്തിയാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം.

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നെന്മാറ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് മറിഞ്ഞു (ETV Bharat)

നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നിന്ന് നെന്മാറയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. രാവിലെ 9.30 ഓടെ ആയിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം നടന്നത്‌. താഴ്‌ചയിലേക്ക് പതിച്ച ബസ് നിലവിൽ ഒരു മരത്തിനിടയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഉള്ളത്.

വിവരമറിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ ഫയർഫോഴ്‌സും പൊലീസും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ നെല്ലിയാമ്പതി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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