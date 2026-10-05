കെഎസ്ആർടിസിയിൽ കട്ടപ്പുറത്ത് 665 ബസുകൾ; 1,914 ബസുകൾ 15 വർഷം കഴിഞ്ഞവ, ആകെ ബസുകള് 5,755
കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്വിഫ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ആകെ 5,755 ബസുകളാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നതിനായി ലഭ്യമുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡിനറി വിഭാഗത്തിലാണ് (2,988 എണ്ണം).
Published : October 5, 2026 at 2:24 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസിയിൽ കട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് 665 ബസുകൾ. കോർപ്പറേഷന്റെ പക്കലുള്ള 5,755 ബസുകളിൽ 1,914 എണ്ണം 15 വർഷം കഴിഞ്ഞതാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം 14 വരെയുള്ള കണക്കുകളാണിത്. 20,000 കോടി രൂപ ആസ്തിയുള്ള കെഎസ്ആർടിസിയിൽ അവസാന മൂന്നു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്നും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച രേഖയിലുണ്ട്.
കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്വിഫ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ആകെ 5,755 ബസുകളാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നതിനായി ലഭ്യമുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡിനറി വിഭാഗത്തിലാണ് (2,988 എണ്ണം). പഴഞ്ചൻ ബസുകളുടെ കണക്കിൽ 1,892 ഓർഡിനറിയും 22 ജെഎൻഎൻയുആർഎം വോൾവോ ലോ ഫ്ളോർ എസിയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 1,914 ബസുകൾ 15 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ളവയാണ്.
ഇടയ്ക്കിടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്ന ബസുകളാണിവ. വിവിധ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി (ഇഎ റിപ്പയർ, ആക്സിഡന്റ് റിപ്പയർ മുതലായവ) വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ കിടക്കുന്നവ 665 ബസുകളാണ്. ഇതിൽ 281 ഓർഡിനറി ബസുകളും, 58 ജെഎൻഎൻയുആർഎം നോൺ എസി ബസുകളും, 50 ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഏഴു വാഹനങ്ങളുമുണ്ട്. കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതും അധിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമുള്ളതുമായ ബസുകൾ സെന്റൽ- റീജിയണൽ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ മുഖേന വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിച്ച് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള 82 ബസുകൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2023 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അനുസരിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആകെ ബാധ്യതകളും ആസ്തികളും 2,01,57,07,66,549.65 രൂപയാണെന്നും (20,157 കോടി രൂപ). വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷകൻ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എ എസിന് ലഭിച്ച മറുപടിയിലുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ 35 പ്രിയദർശിനി ബസുകൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് വാനുകളാക്കുന്ന നടപടി ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
20 വർഷം പൂർത്തിയായതിനെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം ഡിപ്പോകളിലെയും വർക്ക്ഷോപ്പ് വാനുകൾ പൊളിക്കാനായി സെന്റൽ, റീജനൽ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. 15 വർഷം കഴിഞ്ഞ പൊതുമേഖലാ വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കണമെന്നാണു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാഹനങ്ങളുടെ സ്ക്രാപ്പിങ് നയം. എന്നാൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ബസ് ക്ഷാമവും കാരണം കെഎസ്ആർടിസിയുടെ കാലാവധി 20 വർഷമാക്കിയിരുന്നു.
20 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ വാനുകൾക്കു പകരമായി 16 വർഷം പഴക്കമുള്ളതും ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കാലാവധിയുള്ളതുമായ പ്രിയദർശിനി ബസുകളാണു തെരഞ്ഞെടുത്തത്. വാനുകളാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച ബസുകൾ സെന്റൽ, റീജനൽ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ സീറ്റുകൾ ഇളക്കി, ടയറും സ്പെയർ പാർട്സും ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഉൾവശത്തു രൂപമാറ്റം വരുത്തി ഡിപ്പോകൾക്കു കൈമാറും. ദേശീയ-സംസ്ഥാന പാതകളിലും മലയോരങ്ങളിലെ ഇടവഴികളിലും കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾക്കു തകരാറുണ്ടായാൽ ടൂൾകിറ്റും മെക്കാനിക്കുമായി വർക്ക്ഷോപ്പ് വാനുകളെത്തും.
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