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കാസർകോട് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കിടെ ഷോക്കേറ്റു; കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരന് ദാരുണാന്ത്യം

മാവുങ്കാൽ സെക്ഷനിലെ ലൈൻമാൻ പുല്ലൂർ മധുരമ്പാടി സ്വദേശി ഭരതൻ (52) ആണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായ ദാരുണ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്

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മൃതദേഹം പോസ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിക്കിന്ന അവസ്ഥയിൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 2:23 PM IST

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കാസർകോട്: മടിക്കൈയിൽ വൈദ്യുത പോസ്റ്റിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിനിടെ കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു. കെഎസ്ഇബി മാവുങ്കാൽ സെക്ഷനിലെ താത്കാലിക ജീവനക്കാരനും പുല്ലൂർ മധുരമ്പാടി സ്വദേശിയുമായ ഭരതൻ (52) ആണ് മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മടിക്കൈ കണിച്ചിറയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണമായ അപകടം സംഭവിച്ചത്.

മടിക്കൈ കണിച്ചിറ ഭാഗത്തെ വൈദ്യുത ലൈനിൽ ഉണ്ടായ തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് ഭരതൻ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ കയറിയത്. ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ലൈനിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ഭരതന് ശക്തമായ വൈദ്യുതാഘാതം ഏൽക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഷോക്കേറ്റ ഉടൻ തന്നെ ഇദ്ദേഹം മരിച്ചു. പോസ്റ്റിൽ നിന്നും വീഴാതിരിക്കാൻ സുരക്ഷയ്ക്കായി അരയിൽ സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് ബന്ധിച്ചിരുന്നതിനാൽ അപകടത്തിന് ശേഷവും മൃതദേഹം ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ തന്നെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചനിലയിൽ (ETV Bharat)

അഗ്നിരക്ഷാസേന എത്തി മൃതദേഹം താഴെയിറക്കി
അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് മടിക്കൈ കണിച്ചിറയിലെ നാട്ടുകാരും കെഎസ്ഇബിയിലെ സഹപ്രവർത്തകരും ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തി. ഏറെ പ്രയത്നത്തിനൊടുവിലാണ് പോസ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഭരതൻ്റെ മൃതദേഹം സേനാംഗങ്ങൾ താഴെയിറക്കിയത്. മൃതദേഹം തുടർനടപടികൾക്കും ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്കുമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ല ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.

പൊലീസും കെഎസ്ഇബിയും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
ലൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാതെയാണോ ജീവനക്കാരൻ പോസ്റ്റിൽ കയറിയത് അതോ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനിടെ ആരെങ്കിലും അശ്രദ്ധമായി പവർ ഓൺ ചെയ്‌തതാണോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരാനുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസും കെഎസ്ഇബിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പൊലീസും കെഎസ്ഇബി വിജിലൻസ് വിഭാഗവും പ്രത്യേകം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കെഎസ്ഇബി കർശനമായ പ്രോട്ടോകോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്നും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും. ലൈൻ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ പോസ്റ്റിൽ കയറാവൂ എന്ന കർശന നിർദേശം നിലവിലുണ്ട്.

മഴക്കാലം: വൈദ്യുത സുരക്ഷയ്ക്ക് അതീവ ജാഗ്രത വേണം
മടിക്കൈയിലുണ്ടായ ദാരുണ സംഭവം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് വൈദ്യുതി കൈകാര്യം ചെയ്യലിലെ അശ്രദ്ധ വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന വലിയ വിപത്തുകളിലേക്കാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളും ലൈൻ ജീവനക്കാരും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് വൈദ്യുത ലൈനുകൾ പൊട്ടിവീഴാനും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന ലൈനുകളിൽ സ്പർശിക്കരുതെന്നും എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ കെഎസ്ഇബി ഓഫിസിൽ വിവരമറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കർശന നിർദേശമുണ്ട്.

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