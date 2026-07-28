കേരളത്തില് ഇന്ന് പവര് കട്ട്, കാരണം വ്യക്തമാക്കി കെഎസ്ഇബി
വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ ഭാഗിക വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു.
Published : July 28, 2026 at 4:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ വൈദ്യുത ആവശ്യകത വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ ഭാഗിക വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു. എൽനിനോ പ്രതിഭാസം മൂലമുണ്ടായ മഴക്കുറവും താരതമ്യേന ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപനിലയും കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഗണ്യമായി വർധിച്ചതായി കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് (കെഎസ്ഇബി) പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തുടനീളം വൈദ്യുതി ആവശ്യകത വർധിച്ചതിനാൽ പവർ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യതയും കുറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരുന്നതിനാൽ, മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത ഏകദേശം 400-500 മെഗാവാട്ട് വർധിക്കുമെന്ന് ബോർഡ് അറിയിച്ചു.
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"പവർ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ, ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ ഭാഗിക വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം" ബോർഡ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി കേരളം അഭൂതപൂർവമായ വൈദ്യുതി ക്ഷാമമാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷമായ സിപിഐ(എം) ഭരണകക്ഷിയായ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു, അതേസമയം മുൻ എൽഡിഎഫ് ഭരണകൂടം കാഴ്ചവച്ച ദുർഭരണത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നാണ് ഭരണപക്ഷ നേതാക്കൾ പറയുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം 30വരെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വൈകുന്നേരം ആറിനും രാത്രി പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിലായിരുന്നു നിയന്ത്രണം. വൈദ്യുതി ലഭ്യതയിൽ 900 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
ഉപാധികളോടെ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പവർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വൈദ്യുതി കിട്ടാനില്ലെന്നാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഗുരുതര വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയാണുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫും സമ്മതിച്ചിരുന്നു. മഴ കുറഞ്ഞതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നും കാലവസ്ഥ അനുസരിച്ചാകും നിയന്ത്രണത്തിൽ തീരുമാനമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യത കുറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിരുന്നത്. ജൂണിന് ശേഷം നല്ല മഴ പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അത് വിഫലമായതോടെ വൈദ്യുത് ഉത്പാദന പ്രതീക്ഷയും മങ്ങി.
അതേസമയം, ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പത്തുകൊല്ലം മുമ്പത്തെ ഇരുട്ട് കേരളത്തിൽ തിരിച്ചുവരികയാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്തത് ആസൂത്രണത്തിലെ പിഴവാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
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