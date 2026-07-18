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സംസ്ഥാനത്ത് പവർകട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ കെഎസ്ഇബി; 200 മെഗാവാട്ട് സോളാർ വൈദ്യുതി വാങ്ങും

വൈകിട്ട് 7.15 മുതൽ രാത്രി 12.15 വരെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 6:57 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് രൂക്ഷമായ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ 200 മെഗാവാട്ട് സോളാർ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ കെഎസ്ഇബി. ഒരു വർഷത്തേക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള കരാറിന് അനുമതി തേടി കെഎസ്ഇബി നൽകിയ അപേക്ഷ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും.

അസാധാരണമായ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയാണ് സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത്. പ്രതിദിനം 500 മെഗാവാട്ടോളം വൈദ്യുതിയുടെ കുറവാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് വൈകിട്ട് 7.15 മുതൽ രാത്രി 12.15 വരെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പലയിടത്തും ഒരു മണിക്കൂർ വരെയാണ് വൈദ്യുതി തടസപ്പെടുന്നത്. മഴക്കുറവ് കാരണം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിലെ ഉത്പാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണം. പ്രതീക്ഷിച്ച മൺസൂൺ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മഴയിൽ 69 ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും നിയന്ത്രണം തുടരേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സൂചന. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല കരാറുകളിലൂടെ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ കെഎസ്ഇബി ശ്രമം ഊർജിതമാക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് 200 മെഗാവാട്ട് സോളാർ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന് പുതിയ അപേക്ഷ നൽകിയത്. യൂണിറ്റിന് അഞ്ച് രൂപ 96 പൈസ നിരക്കിൽ 24 മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കരാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ്റെ സിറ്റിങ്ങിൽ ഈ അപേക്ഷയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് കെഎസ്ഇബിയുടെ പ്രതീക്ഷ. നാല് ദിവസം മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ 200 മെഗാവാട്ട് സോളാർ വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള മറ്റൊരു അപേക്ഷ കെഎസ്ഇബി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

പ്രതിദിന ഉപയോഗവും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിദിന വൈദ്യുതി ഉപയോഗം നിലവിൽ വളരെ ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് തുടരുന്നത്. ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞതോടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള വൈദ്യുതിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഉയർന്ന വില കൊടുത്ത് പവർ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് കെഎസ്ഇബിക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന സോളാർ വൈദ്യുതിയിലേക്ക് ബോർഡ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. യൂണിറ്റിന് അഞ്ച് രൂപ 96 പൈസ എന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ലാഭകരമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

സംസ്ഥാനത്തെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമില്ലാത്തതിനാൽ പുറത്തുനിന്നും വൈദ്യുതി എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകും. ഇടുക്കി, ശബരിഗിരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ആശങ്കാജനകമായി തുടരുകയാണ്. അതിനാൽ കൂടുതൽ ദീർഘകാല കരാറുകളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് കെഎസ്ഇബിയുടെ തീരുമാനം.

വേനൽക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സോളാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസുകളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനാണ് അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ്റെ തീരുമാനം അനുകൂലമായാൽ ഉടൻ തന്നെ പുതിയ കരാർ പ്രകാരമുള്ള വൈദ്യുതി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിത്തുടങ്ങും. ഇത് നിലവിലെ പവർകട്ട് ഒഴിവാക്കാനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും സഹായിക്കും.

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KSEB SOLAR POWER PURCHASE
KERALA ELECTRICITY SHORTAGE
POWER CUT IN KERALA
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KERALA POWER CRISIS

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